Доступ с плавающей ставкой

Минвостокразвития подготовило концепцию участия частных инвесторов в шельфовых проектах

Минвостокразвития разработало проект концепции допуска частных инвесторов на шельф. Контроль за их работой будет усилен, а новая «шельфовая» госкорпорация сможет рекомендовать отзывать лицензии за срыв сроков геологоразведки

Фото: Андрей Пронин / Global Look Press

Что предлагают частным инвесторам на шельфе

Минвостокразвития разработало концепцию законопроекта о расширении доступа частных инвесторов к реализации проектов на Арктическом и Дальневосточном континентальных шельфах. У РБК есть проект документа, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника, знакомых с его текстом.

Согласно текущему варианту концепции, правительство должно учредить государственную корпорацию, которая будет представлять интересы России в этих проектах. Она будет составлять карты участков нераспределенного фонда на шельфе (его запасы составляют 1,1 млрд т нефти и 0,14 трлн куб. м газа, или 10% от запасов месторождений на шельфе, на которые уже выданы лицензии), собирать и анализировать заявки на получение лицензий, утверждать технический проект разработки месторождений по согласованию с Минприроды и Минэнерго, вести переговоры с инвесторами о создании консорциумов, а также организовывать электронные аукционы, а затем вносить в правительство проект распоряжения о выдаче лицензий выбранным инвесторам.

Инвестор или консорциум инвесторов после предоставления независимой гарантии наличия не менее 30% средств, необходимых на разведку и разработку участка, сможет претендовать максимум на 74,9% в проекте, а оставшиеся 25,1% получит новая госкорпорация. Эта доля не может снижаться, даже если партнеры найдут на участке не более 420 млн барр. нефтяного эквивалента извлекаемых запасов. Если же на участке будет найдено от 701 млн до 980 млн барр., доля госкорпорации вырастет до 30,1%. В случае обнаружения более 1,26 млрд куб. м запасов (более 180 млн т) доля государства в проекте увеличится до 35,1%.

При постановке на баланс извлекаемых запасов компании выдается добычная лицензия на шельфе на 20 лет.

Вице-премьер Юрий Трутнев, который в июле 2019 года предложил президенту Владимиру Путину либерализовать доступ на шельф (сейчас на нем могут работать только «Роснефть» и «Газпром»), выступал за применение в России норвежской модели — она предполагает, что у госкомпании остается 30% в подобных проектах, а остальные доли могут получить частные компании и иностранцы.

Какие будут обязательства у инвесторов

Инвестор, получивший право работать на шельфе, будет обязан провести и самостоятельно оплатить геологоразведку на участке, говорится в концепции, подготовленной Минвостокразвития. В ее минимальный объем входит сейсморазведка-2D, бурение одной поисковой и одной разведочной скважины на каждом полученном участке. Госкорпорация сразу не должна будет платить ни за строительство инфраструктуры для проекта, ни за геологоразведку (пропорционально своей доле). Она будет возмещать свою часть расходов на геологоразведку только при условии, что коммерческие запасы проекта подтверждены, и уже из средств от продажи добытых нефти и газа.

Если в течение более трех лет с момента получения лицензии инвестор не провел геологоразведку, то стоимость невыполненных работ изымается из гарантийных средств, предоставленных им перед аукционом. Кроме того, авторы концепции предлагают разрешить госкорпорации обращаться в правительство с предложением отозвать лицензию у такой компании. Но если раньше этого срока инвестор добровольно сдаст лицензию, не подтвердив запасы, то он не будет обязан оплачивать стоимость недоделанных работ.

Про невыполнение обязательств нефтегазовых компаний на шельфе говорилось в июльском письме Трутнева Владимиру Путину. Правительство с 2012 года выдало 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа на шельфе, обязав компании пробурить 86 скважин за 20 лет, но за 7,5 года, к лету 2019 года, было пробурено только пять скважин, и первоначальные сроки освоения шельфа были сорваны, писал он. Но концепция Минвостокразвития касается только нераспределенных запасов, а не уже выданных лицензий «Газпрому» и «Роснефти».

«Текущая редакция концепции законопроекта о расширении доступа частных инвесторов в проекты на шельфе Арктики и Дальнего Востока противоречит действующему закону «О недрах», — считает руководитель консалтинговой компании «Гекон» Михаил Григорьев. Согласно этому закону, распоряжение недрами континентального шельфа относится к полномочиям Минприроды. Подведомственные ему Роснедра вносят представления об отзыве лицензий, организуют и проводят аукционы на выдачу лицензий. Поэтому создаваемая госкорпорация не сможет выполнять указанные функции без изменения закона «О недрах» и сокращения полномочий Роснедр», — считает эксперт.

«Очевидно, что новая модель реализации шельфовых проектов потребует изменений в законе «О недрах», — сообщил РБК представитель Минвостокразвития, добавив, что у госкорпорации «Росатом» уже есть целый ряд таких полномочий, которыми предполагается наделить новую госкорпорацию по шельфу.

По словам представителя Минвостокразвития, концепция еще дорабатывается и будет представлена до 6 декабря на рассмотрение Трутневу, по поручению которого она готовилась. Сам Трутнев 23 ноября заявил, что законопроект о расширении доступа на шельф в ближайшее время может быть внесен на рассмотрение правительства. «Мы его [законопроект] смотрели уже. Он действительно готов к внесению в правительство. Сейчас там технологический чисто момент. Думаю, что будет в ближайшее время внесен. Там все нормально», — сказал он.

Кому из инвесторов интересен шельф

Условия доступа к шельфу, разработанные Минвостокразвития, вполне устраивают инвесторов, сказал РБК источник в одной из частных российских нефтегазовых компаний. «В бизнес-плане компании и так резервируются средства на разработку проекта. А добросовестный инвестор не будет три года бездельничать, в его интересах провести геологоразведку в срок и подтвердить запасы», — отмечает он. Те, кого напугает перспектива отзыва лицензии и расплаты за невыполненную геологоразведку, изначально не придут в проект, добавил собеседник РБК.

Источник в другой частной компании считает текущий вариант концепции неинтересным для привлечения инвесторов в дорогостоящие проекты. «Проводить геологоразведку на шельфе полностью за счет инвестора слишком рискованно. Потенциальные запасы нефти на нераспределенном фонде на порядок меньше, чем запасы газа», — указывает он.

Но сотрудник компании с госучастием напоминает, что обязательство инвесторов самим оплачивать геологоразведку — не новое. «В проектах «Роснефти» и Exxon в Карском море американская компания взяла на себя расходы на геологоразведку. И выйдя из проекта из-за санкций, потеряла эти средства, хотя запасы месторождения Победа получили подтверждение», — сказал он.

Интерес к разработке арктического шельфа в случае либерализации доступа уже проявили крупнейшая частная нефтяная компания ЛУКОЙЛ, крупнейшая газовая компания НОВАТЭК, а также «РуссНефть» Михаила Гуцериева. «В среднесрочной перспективе до пяти лет, я считаю, у нас достаточно ресурсов, но в принципе этим можно заниматься», — заявил глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон в сентябре, комментируя возможность работы на шельфе. Совладелец и президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов неоднократно заявлял о готовности ЛУКОЙЛа инвестировать в разработку шельфа Арктики, если это будет разрешено и цена нефти достигнет $80 за баррель (во вторник, 26 ноября, нефть марки Brent торговалась по $63,7).

В пресс-службе ЛУКОЙЛа отказались комментировать концепцию, разработанную Минвостокразвития. В НОВАТЭКе и «РуссНефти» не ответили на запросы РБК.