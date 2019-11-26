ЦБ решил разобраться с «зарплатным рабством» по-быстрому

Власти нашли новую возможность для развития конкуренции в банковской рознице

ЦБ может создать механизм бесплатных переводов с зарплатной карты на счет в другой банк. Это должно снять барьеры при выборе зарплатного банка, считает регулятор

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке. Предложение рассмотреть целесообразность предоставления такого права работнику содержится в докладе ЦБ «Подходы Банка России к развитию конкуренции на финансовом рынке».

По закону работник может выбрать любой банк, но на практике для реализации этого права существует несколько препятствий, говорится в докладе ЦБ. Одним из таких барьеров регулятор называет комиссию за перевод средств в другой банк.

К барьерам также относится тот факт, что зарплатный банк выбирает работодатель, исходя из собственных интересов: банки в рамках зарплатного проекта предоставляют компаниям специальные условия обслуживания, например льготное кредитование. Проблемой является и инертность потребителей: чтобы перейти в другой банк на обслуживание, «необходимо провести анализ рынка, выяснить, где условия лучше, предпринять усилия для перевода денежных средств, заплатив комиссию или физически переместив средства», объяснили в ЦБ.

«Такая ситуация вредна для конкуренции, так как снижает стимулы других финансовых организаций давать лучший продукт: высокие денежные и временные барьеры переключения не позволят этому предложению заслуженно получить потребителя», — отметили авторы доклада.

Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»

Предоставить работнику право на бесплатный вывод денежных средств с банковской карты, выпущенной в рамках зарплатного проекта, на счета этого же физического лица в других банках. ЦБ отмечает, что это снизит издержки переключения между услугами разных банков.

Дать возможность получать зарплату через Систему быстрых платежей по номеру телефона. Такая мера, как указывает регулятор, будет препятствовать работодателю в ограничении работника в выборе банка.

Вводить в госорганах и госкомпаниях несколько зарплатных банков на выбор. Мера призвана расширить доступ банков к клиентской базе зарплатных проектов и усилить конкуренцию за работников — держателей зарплатных карт.

Как устроен зарплатный рынок Мониторинг ЦБ выявил жалобы потребителей на препятствия при реализации права выбрать банк, в который перечисляется зарплата. Обслуживание зарплатных проектов крупных предприятий и государственных органов осуществляется в основном ограниченным количеством крупнейших банков. Главный игрок на рынке зарплатных проектов — Сбербанк: его доля составляет 60%, следует из доклада ЦБ. Остальные 40% поделены между другими банками — разбивку этой доли по игрокам регулятор не привел. Зарплатные карты занимают основную долю в общем объеме выданных карт — согласно исследованию аналитического центра НАФИ за 2018 год, доля дебетовых платежных карт на рынке составляет 84%, из которых 74% являются зарплатными и социальными. Это влечет за собой проблему конкуренции на рынке денежных переводов и безналичных платежей. «В силу того, что распространение дебетовых карт происходит преимущественно в рамках так называемых зарплатных проектов, доминирование одного или нескольких банков в данном сегменте создает для них значительное преимущество на рынке безналичных платежей и переводов», — отмечают в ЦБ. В объеме карточных переводов Сбербанк занимает 94% рынка, в объеме платежей по картам за товары и услуги на его долю приходится 69% рынка. Для остальных банков существуют барьеры распространения карт через зарплатные проекты, показал проведенный ФАС России и ЦБ опрос: наличие в сегменте крупных игроков (значительная доля и разветвленная сеть банкоматов) с более низкими средними издержками, что дает возможность снижать тарифы в зарплатных проектах, в том числе в рамках комплексного обслуживания;

ограничения технологического характера — улучшение сервиса для клиентов и расширение продуктовой линейки требует дополнительных инвестиций;

снижение доверия со стороны клиентов и их сотрудников к частным банкам как реакция на очищение банковского сектора от недобросовестных игроков.

Неэффективное законодательство

В 2014 году был принят закон, согласно которому работник получил право самостоятельно выбрать банк, на карту которого переводится его заработная плата: для смены обслуживающего банка достаточно сообщить работодателю об изменении соответствующих реквизитов, напомнили в ЦБ.

Отказать в реализации права сотрудника на смену банка работодатель не может, это будет грубым нарушением трудового законодательства, говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Однако это не решает проблемы так называемого банковского рабства. «В рамках зарплатного проекта работодатель несет всю финансовую нагрузку, оплачивая обслуживание так называемых зарплатных счетов и карт, де-факто же этих расходов может не быть вовсе или они носят символический характер. При смене банка сотрудник берет все расходы на себя, что, как правило, становится препятствием для сотрудников при реализации их законного права», — пояснил Горбунов.

Для госслужащих законодательство также не устанавливает ограничения при смене зарплатного банка, но на практике возникают ситуации, когда для отдельных категорий чиновников это право пытаются ограничить на уровне договора, например, во избежание утечки информации об уровне дохода, добавил юрист.