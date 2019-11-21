ФАС зажгла красный свет на пригородном направлении

Подготовленная РЖД модель обновления парка электричек не получила поддержки в правительстве

Вице-премьер Максим Акимов поручил РЖД доработать схему модернизации пригородных железнодорожных перевозок. Главная претензия к ней у Антимонопольной службы — речь идет о сопровождающем обновление состава росте тарифов

Максим Акимов (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Почему план РЖД отправили на доработку

РЖД представили организационную модель обеспечения пригородных железнодорожных перевозок и план модернизации подвижного состава (электричек). Это произошло 20 ноября на заседании правительственной комиссии по транспорту под председательством вице-премьера Максима Акимова. Но предложения государственного железнодорожного перевозчика не были приняты.

«Мы отправили модель на доработку, в нынешнем виде она не устраивает целиком все стороны», — заявил Акимов журналистам после заседания.

На заседании было отмечено, что ключевой проблемой развития этого сегмента является обновление пригородного подвижного состава, которому мешает отсутствие у субъектов Федерации средств на самостоятельную закупку, уточнил представитель Акимова. Всего до 2030 года в замене нуждаются более 1,6 тыс. вагонов пригородных поездов (или 30% от общего количества) стоимостью более 125 млрд руб. По словам представителя курирующего транспорт вице-премьера, модель должна быть доработана до конца первого квартала 2020 года.

РЖД предлагали отказаться от идеи приватизации пригородных железнодорожных компаний, которая до сих пор считалась одним из ключевых элементов в стратегии развития этого вида перевозок, а вместо этого самостоятельно ускоренно закупать электрички, писала газета «Коммерсантъ». Эти поезда монополия собиралась сдавать в аренду пригородным пассажирским компаниям, рассчитывая, как утверждало издание, окупать вложения за счет включения капитала в ставку аренды для пассажирских компаний. В итоге это могло привести к резкому увеличению стоимости проезда, вплоть до 90%.

Против предложений РЖД выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), рассказал РБК источник, близкий к одному из участников правительственной комиссии по транспорту. Концепция, предложенная РЖД, «не обсуждалась с регулирующими органами и имеет ряд системных недостатков», говорится в письме главы ФАС Игоря Артемьева на имя Акимова и министра транспорта Евгения Дитриха от 18 ноября, копия которого есть у РБК. Подлинность письма подтвердил представитель ФАС.

«Учитывая более высокую стоимость новых моделей [электричек], предлагается увеличить арендные ставки подвижного состава, передаваемого от РЖД в пригородные пассажирские компании, в 1,8 раза. Это повлечет за собой необходимость увеличения тарифа на проезд в пригородных электропоездах в 1,75 раза или соответствующее увеличение бюджетных расходов субъектов Российской Федерации», — пишет Артемьев. «Тарифно-бюджетные последствия не обсуждались с регионами», — отметил также глава ФАС.

Акимов сообщил, что закупка новых пригородных электричек будет проводиться за счет средств РЖД и привлечения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). «Мы будем задействовать источники РЖД, балансировать дивидендную политику. То есть направлять часть прибыли на амортизацию <...>, планируем обратиться к руководству страны, чтобы привлечь средства ФНБ», — пояснил он.

Вице-премьер напомнил, что сейчас в правительстве обсуждается идея выделения 40 млрд руб. из ФНБ на закупку локомотивов для РЖД, но на эти средства также претендует «Почта России». «Сейчас идут дискуссии о 40 млрд руб., которые планировались [выделить] на тягу в грузовом сообщении, и дополнительные ресурсы могут направить и в этот сегмент», — отметил Акимов.

Какие альтернативные предложения выдвинула ФАС

Глава ФАС Игорь Артемьев в письме Акимову и Дитриху предложил альтернативные способы финансирования закупок новых пригородных поездов. В письме приведены три возможных источника.

Доходы от приватизации двух-трех пригородных пассажирских компаний, например в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. «Создание нескольких частных пригородных компаний будет способствовать развитию конкуренции в отрасли», — пишет Артемьев. Крупнейшая из них, Центральная пассажирская пригородная компания (ЦППК), работающая в Москве, Подмосковье и еще девяти областях, уже приватизирована и сама закупает новые электрички. В 2019 году она планировала приобрести около 30 электропоездов на 44 млрд руб. (без НДС), рассказал РБК генеральный директор ЦППК Максим Дьяконов.

Средства федерального бюджета, которые сейчас тратятся на субсидии для оплаты услуг по использованию железнодорожной инфраструктуры для пригородных перевозок в Москве и Подмосковье. Федеральный бюджет субсидирует 99% их стоимости на сумму около 40 млрд руб., но более 50% приходится на перевозки в Москву и из нее. Развитие пригородных перевозок приносит дополнительные доходы бюджету столицы за счет притока трудовых ресурсов и соответствующих налогов, поэтому субсидирование таких перевозок из федерального бюджета может быть избыточной мерой, замечает Артемьев. Он предлагает по примеру Московского центрального кольца (МЦК), инфраструктура которого выведена из-под мер федеральной поддержки и финансируется исключительно из бюджета Москвы, применить такой подход при перевозках в пригородных поездах повышенной комфортности и экспрессах, сохранив льготы для обычных электропоездов, следующих со всеми или большей частью остановок. Высвобождаемые источники федерального бюджета можно «сохранить в отрасли и направлять на финансирование обновления подвижного состава в нестоличных регионах», считает глава ФАС.

Третий возможный источник — финансирование обновления пригородных электричек за счет «сохранения экономии от применения налоговой надбавки на грузоперевозки». По итогам 2018 года доходы от налоговой надбавки составили 18 млрд руб., а прирост налоговых расходов — 13,8 млрд руб. Невыбранная сумма в 4,2 млрд руб. должна быть вычтена из надбавки 2020 года. По решению правительства доходы от налоговой надбавки могут быть направлены на «цели, имеющие положительные социально-экономические эффекты для граждан», то есть закупку новых подвижных составов.

«Путем мобилизации существующих бюджетных и корпоративных ресурсов могут быть профинансированы, например, 50% от арендной ставки нового подвижного состава», — заключает глава ФАС. Это, по его мнению, создаст стимул региональным пригородным компаниям и властям обновлять парк без дополнительной нагрузки на тарифы и региональные бюджеты.

Представитель Акимова не стал комментировать отдельные предложения ФАС.

В РЖД отказались от комментариев. РБК направил запрос в Минтранс и департамент транспорта Москвы.