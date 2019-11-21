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ФАС зажгла красный свет на пригородном направлении
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Газета
ФАС зажгла красный свет на пригородном направлении
Газета № 186 (3141) (2111) Бизнес,
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ФАС зажгла красный свет на пригородном направлении
Подготовленная РЖД модель обновления парка электричек не получила поддержки в правительстве
Вице-премьер Максим Акимов поручил РЖД доработать схему модернизации пригородных железнодорожных перевозок. Главная претензия к ней у Антимонопольной службы — речь идет о сопровождающем обновление состава росте тарифов
Максим Акимов (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Почему план РЖД отправили на доработку

РЖД представили организационную модель обеспечения пригородных железнодорожных перевозок и план модернизации подвижного состава (электричек). Это произошло 20 ноября на заседании правительственной комиссии по транспорту под председательством вице-премьера Максима Акимова. Но предложения государственного железнодорожного перевозчика не были приняты.

«Мы отправили модель на доработку, в нынешнем виде она не устраивает целиком все стороны», — заявил Акимов журналистам после заседания.

На заседании было отмечено, что ключевой проблемой развития этого сегмента является обновление пригородного подвижного состава, которому мешает отсутствие у субъектов Федерации средств на самостоятельную закупку, уточнил представитель Акимова. Всего до 2030 года в замене нуждаются более 1,6 тыс. вагонов пригородных поездов (или 30% от общего количества) стоимостью более 125 млрд руб. По словам представителя курирующего транспорт вице-премьера, модель должна быть доработана до конца первого квартала 2020 года.

РЖД предлагали отказаться от идеи приватизации пригородных железнодорожных компаний, которая до сих пор считалась одним из ключевых элементов в стратегии развития этого вида перевозок, а вместо этого самостоятельно ускоренно закупать электрички, писала газета «Коммерсантъ». Эти поезда монополия собиралась сдавать в аренду пригородным пассажирским компаниям, рассчитывая, как утверждало издание, окупать вложения за счет включения капитала в ставку аренды для пассажирских компаний. В итоге это могло привести к резкому увеличению стоимости проезда, вплоть до 90%.

Против предложений РЖД выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), рассказал РБК источник, близкий к одному из участников правительственной комиссии по транспорту. Концепция, предложенная РЖД, «не обсуждалась с регулирующими органами и имеет ряд системных недостатков», говорится в письме главы ФАС Игоря Артемьева на имя Акимова и министра транспорта Евгения Дитриха от 18 ноября, копия которого есть у РБК. Подлинность письма подтвердил представитель ФАС.

«Учитывая более высокую стоимость новых моделей [электричек], предлагается увеличить арендные ставки подвижного состава, передаваемого от РЖД в пригородные пассажирские компании, в 1,8 раза. Это повлечет за собой необходимость увеличения тарифа на проезд в пригородных электропоездах в 1,75 раза или соответствующее увеличение бюджетных расходов субъектов Российской Федерации», — пишет Артемьев. «Тарифно-бюджетные последствия не обсуждались с регионами», — отметил также глава ФАС.

Акимов сообщил, что закупка новых пригородных электричек будет проводиться за счет средств РЖД и привлечения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). «Мы будем задействовать источники РЖД, балансировать дивидендную политику. То есть направлять часть прибыли на амортизацию <...>, планируем обратиться к руководству страны, чтобы привлечь средства ФНБ», — пояснил он.

Вице-премьер напомнил, что сейчас в правительстве обсуждается идея выделения 40 млрд руб. из ФНБ на закупку локомотивов для РЖД, но на эти средства также претендует «Почта России». «Сейчас идут дискуссии о 40 млрд руб., которые планировались [выделить] на тягу в грузовом сообщении, и дополнительные ресурсы могут направить и в этот сегмент», — отметил Акимов.

Какие альтернативные предложения выдвинула ФАС

Глава ФАС Игорь Артемьев в письме Акимову и Дитриху предложил альтернативные способы финансирования закупок новых пригородных поездов. В письме приведены три возможных источника.

  • Доходы от приватизации двух-трех пригородных пассажирских компаний, например в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. «Создание нескольких частных пригородных компаний будет способствовать развитию конкуренции в отрасли», — пишет Артемьев. Крупнейшая из них, Центральная пассажирская пригородная компания (ЦППК), работающая в Москве, Подмосковье и еще девяти областях, уже приватизирована и сама закупает новые электрички. В 2019 году она планировала приобрести около 30 электропоездов на 44 млрд руб. (без НДС), рассказал РБК генеральный директор ЦППК Максим Дьяконов.
  • Средства федерального бюджета, которые сейчас тратятся на субсидии для оплаты услуг по использованию железнодорожной инфраструктуры для пригородных перевозок в Москве и Подмосковье. Федеральный бюджет субсидирует 99% их стоимости на сумму около 40 млрд руб., но более 50% приходится на перевозки в Москву и из нее. Развитие пригородных перевозок приносит дополнительные доходы бюджету столицы за счет притока трудовых ресурсов и соответствующих налогов, поэтому субсидирование таких перевозок из федерального бюджета может быть избыточной мерой, замечает Артемьев. Он предлагает по примеру Московского центрального кольца (МЦК), инфраструктура которого выведена из-под мер федеральной поддержки и финансируется исключительно из бюджета Москвы, применить такой подход при перевозках в пригородных поездах повышенной комфортности и экспрессах, сохранив льготы для обычных электропоездов, следующих со всеми или большей частью остановок. Высвобождаемые источники федерального бюджета можно «сохранить в отрасли и направлять на финансирование обновления подвижного состава в нестоличных регионах», считает глава ФАС.
  • Третий возможный источник — финансирование обновления пригородных электричек за счет «сохранения экономии от применения налоговой надбавки на грузоперевозки». По итогам 2018 года доходы от налоговой надбавки составили 18 млрд руб., а прирост налоговых расходов — 13,8 млрд руб. Невыбранная сумма в 4,2 млрд руб. должна быть вычтена из надбавки 2020 года. По решению правительства доходы от налоговой надбавки могут быть направлены на «цели, имеющие положительные социально-экономические эффекты для граждан», то есть закупку новых подвижных составов.

«Путем мобилизации существующих бюджетных и корпоративных ресурсов могут быть профинансированы, например, 50% от арендной ставки нового подвижного состава», — заключает глава ФАС. Это, по его мнению, создаст стимул региональным пригородным компаниям и властям обновлять парк без дополнительной нагрузки на тарифы и региональные бюджеты.

Представитель Акимова не стал комментировать отдельные предложения ФАС.

В РЖД отказались от комментариев. РБК направил запрос в Минтранс и департамент транспорта Москвы.

Авторы: Мария Кокорева, Тимофей Дзядко.
Теги: РЖД , пригородные перевозки
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