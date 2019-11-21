Дума сохранила половинчатость

В Кремле решили не менять схему парламентских выборов 2021 года

Кремль не будет менять пропорции избрания депутатов Госдумы в пользу увеличения числа одномандатников. Депутаты-списочники и одномандатники будут входить в состав палаты, как и сейчас, в равных долях, сообщили источники РБК

Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

Администрация президента не намерена менять систему выборов в Госдуму в пользу увеличения числа одномандатников, рассказал РБК источник в «Единой России». Эту информацию РБК подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.

Решено, что соотношение числа депутатов-списочников и одномандатников останется прежним, подчеркнули оба собеседника РБК.

На выборах в Госдуму депутаты избираются в пропорции 50/50, в соответствии с которой 225 человек проходят в парламент по партийным спискам и столько же — по одномандатным округам.

В июле Bloomberg сообщил, что в Кремле обсуждается сценарий парламентской реформы, в соответствии с которой доля одномандатников может быть увеличена до 75%, а списочников — уменьшена до 25%.

Такая идея действительно есть, но ее серьезного обсуждения и проработки не было, рассказывали в начале сентября два близких к администрации президента источника РБК. Если «Единая Россия» наберет на выборах в заксобрания в среднем менее 40% голосов по спискам, тогда вероятность обсуждения изменений и их проработки возрастет, поясняли собеседники РБК до единого дня голосования. Средний результат партии власти составил в итоге 68,06%.

Сами единороссы выступают против изменения пропорций. «Размывается субъектность партии и в дальнейшем уменьшается управляемость фракции», — пояснил РБК еще один собеседник в «Единой России». Под размыванием субъектности подразумевается следующее, поясняет собеседник РБК: «Непонятно, кто принимает участие в политической жизни: партия как организация или группа людей, пусть даже и являющихся членами одной партии. Чем больше самостоятельных политических субъектов, тем меньше роль самой «Единой России».

Возможное увеличение числа одномандатных округов приведет к тому, что большая их часть придется на регионы, которые относятся к протестной или высококонкурентной зоне для «Единой России», писали в аналитической записке эксперты Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ). На высококонкурентную или протестную зоны потенциально придется больше половины от общего числа округов — 185 из 337 и большая часть новых округов — 61 из 112, указывали эксперты.

Вероятность политических рисков продемонстрировали выборы в Мосгордуму, которые полностью проходили по одномандатным округам (система была изменена в 2014 году), ранее говорил один из источников РБК. «Можем [в случае увеличения квоты одномандатников на выборах в Госдуму] получить Москву на всю страну», — предупреждал он.

«Практика показала, что увеличение числа одномандатных округов не обязательно помогает «Единой России», — согласен политолог Виталий Иванов. В этом году в преддверии выборов ряд регионов изменили пропорции списочников и одномандатников в пользу увеличения количества последних, напоминает он. «В их числе был Хабаровский край, где «Единая Россия» проиграла все округа до единого», — констатирует он. Соответственно, логика, согласно которой в округе обязательно выигрывает единоросс, не работает, резюмирует эксперт.

Немаловажно и то, что при увеличении числа округов на выборах в Госдуму, с одной стороны, увеличивается количество собственно округов в административных центрах регионов, а они более протестны, чем малые города и село, продолжает Иванов. С другой стороны, чем больше округов, тем они меньше по территории и числу избирателей и тем легче в них победить оппозиционным и даже несистемным кандидатам, поясняет эксперт.