Интеграционный пасьянс сложился на две трети

Чем закончились объединительные переговоры глав правительств России и Белоруссии

Премьеры России и Белоруссии семь часов обсуждали карты углубления интеграции двух стран. Не удалось согласовать десять из них, споры вновь вызвали требования Минска по компенсации налогового маневра и по ценам на энергоносители

Сергей Румас и Дмитрий Медведев (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Как прошли переговоры в Горках

Во вторник, 19 ноября, премьер-министр Дмитрий Медведев в подмосковных Горках принимал белорусского коллегу Сергея Румаса — в рамках традиционного ежегодного заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. Ожидалось, что переговоры глав правительств завершатся к середине дня, однако в итоге премьеры и их команды продолжали дискуссии почти семь часов.

Сначала стороны коротко обсудили общие вопросы российско-белорусских отношений, а затем перешли к самой сложной части — конкретным предложениям по экономической интеграции стран. Заседание должно было стать последним и решающим заседанием исполнительного органа Союзного государства перед Госсоветом, который пройдет 8 декабря в Москве — в день 20-летия подписания Союзного договора. Планировалось, что на нем президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко торжественно утвердят итоговый план интеграции.

Углублять интеграцию в рамках Союзного государства Медведев предложил год назад, на заседании союзного Совмина в Бресте. В начале сентября премьеры утвердили проект интеграции экономик во время встречи в Москве. Программа представляет собой пакет из 31 «дорожной карты» по различным отраслям и направлениям сотрудничества — от разработки единого налогового кодекса (об этом в сентябрьском интервью РБК рассказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей) до формирования единой аграрной и промышленной политики. Позже они сообщили, что все свои предложения правительства должны представить президентам до 1 декабря, чтобы осталось время перед подписанием.

Однако договориться по всем пунктам сторонам перед встречей в Горках не удалось. Дипломатический источник РБК, знакомый с содержанием переговоров, за день до заседания Совмина рассказал, что все «дорожные карты» к встрече правительств согласовать не успели, но «есть надежда», что это удастся во время переговоров в Горках. Он также подтвердил, что на начало переговоров уже была завершена работа по большинству «карт». «Если не получится [согласовать все] — еще останется время [до 1 декабря]», — сказал он. Еще один собеседник РБК с российской стороны сказал, что согласовано уже около 70–80% предложений. «Что-то президентам в любом случае на стол положат», — отметил он.

Что вызвало разногласия

Перед началом вторничных переговоров Румас заявил, что сторонам пока не удалось согласовать предложения по экономическому сближению. «По ряду «дорожных карт» и сейчас остаются нерешенные вопросы, — сказал он. — Дальнейшая интеграция возможна только в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего экономического сотрудничества. Сюда мы относим формирование цен на нефть и газ, барьеры по доступу товаров на внутренние, национальные рынки, условия поддержки производителей, в том числе за счет субсидий». Для Минска, по его словам, особую значимость приобретают условия функционирования экономики уже в 2020 году, так как последствия реализации в России налогового маневра имеют «нарастающий отрицательный эффект».

Однако позиции переговорщиков, сообщали участники заседания во вторник РБК, продолжают расходиться. Собеседник РБК с российской стороны, знакомый с ходом переговоров, говорил, что претензии Минска рассматриваются отдельно от проработки «дорожных карт». Однако участник переговорной команды с белорусской стороны настаивал, что разделять их нельзя. Пожелания Минска, по его словам, обсуждаются в рамках разработки «дорожных карт», потому что от того, учтут их или нет, зависят принципиальные для работы государства вопросы. Самый чувствительный сейчас — энергетический вопрос, потому что он влияет в том числе на формирование бюджетов, отметил собеседник РБК. «Сколько мы будем его улаживать, столько и будет строиться единое экономическое пространство», — сказал он.

Минск не первый год настаивает на компенсации потерь, связанных с российским налоговым маневром, и перечисляет ставшие уже привычными требования. В марте этого года Александр Лукашенко заявил, что за четыре года, с тех пор как в 2015 году Россия начала заменять вывозную пошлину на нефть налогом на добычу, экономика Белоруссии потеряла $3,4 млрд. Кроме того, Минск требует снижения цены на нефть и газ и устранения сдерживающих мер на импорт продуктов питания из Белоруссии и сельскохозяйственной техники. Без удовлетворения этих требований Минск подписывать план отказывается, о чем неоднократно говорил сам Лукашенко.

Из подготовленной 31 «карты» согласовано не менее 20, в частности из четырех «карт» по нефтяному и газовому вопросу проработано две, подвел итог работы во вторник Сергей Румас. Оставшиеся две «карты», которые упомянул белорусский премьер, касаются налогового маневра, сказал РБК источник в российской делегации. Очень сложными Медведев назвал темы энергетики, макроэкономических отношений, статистического учета, таможенной политики. «Вопрос не в арифметике. Даже если останется одна «карта» несогласованная, процесс интеграции, который мы перезапустили, может быть поставлен под угрозу», — указал он. В итоге стороны решили дать правительствам еще неделю на проработку новых вариантов «дорожных карт». Медведев признал, что по каким-то вопросам «придется обратиться к президентам двух стран, чтобы они провели необходимые консультации».