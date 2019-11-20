Школьные стандарты получили «неуд»

Эксперты Российской академии образования представили свои замечания по проектам ФГОС

Российская академия образования предложила переработать новые федеральные образовательные стандарты. В ходе экспертизы эксперты сделали около 500 замечаний, но было представлено только 13

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Российская академия образования (РАО) по запросу Минпросвещения провела независимую экспертизу проектов федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального общего и основного общего образования, следует из письма академии в министерство. Копия письма с выводами экспертизы, подписанная вице-президентом Академии образования Николаем Малофеевым, есть у РБК. Подлинность отправленного в Минпросвещения 15 ноября документа подтвердил Малофеев.

Экспертизу проектов проводил специально созданный совет РАО, в рамках которого действовали пять комиссий и 17 рабочих групп, следует из текста экспертизы. Всего в экспертизе проектов приняли участие более 300 экспертов, среди них 39 академиков РАО, 57 членкоров, а также три академика Российской академии наук (РАН).

Правительство в соответствии с поручением президента должно обновить образовательные стандарты до 1 декабря 2019 года. РАО, согласно постановлению правительства, должно предоставить одну из независимых экспертиз перед утверждением ФГОС.

Какие недостатки нашла академия

В общей сложности совет отметил более 500 существенных замечаний к проектам образовательных стандартов, следует из письма (в нем приводится только 13 замечаний).

Претензии академиков к ФГОС следующие:

Стандарты больше ориентированы на контроль учащихся, чем на создание благоприятной ситуации интеллектуального развития и развития личности учеников.

Не предлагают способов социализации, а также профилактики и коррекции агрессивного, суицидального и противоправного поведения с учетом особенностей возраста и личности.

Крайне формально излагают задачи сохранения здоровья, формирования здорового образа жизни и отрицательного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя и табака.

В необходимом объеме не предусматривают профилактику эмоционального выгорания, профессиональной деформации педагогов.

Не учитывают в необходимом объеме поручения президента Путина снизить внеучебную нагрузку на школьников.

Не определяют в необходимом объеме задачи духовно-нравственного развития учащихся.

Имеют изменения, которые могут повлечь увеличение бюджетного финансирования.

Излишне детализируют требования к материально-техническим условиям.

Не раскрывают механизмов обеспечения единого образовательного пространства в России.

Опираются на неясную методологическую и научно-методическую основу, которая не отвечает «вызовам эпохи» современного технологического развития.

Несмотря на замечания, совет РАО отметил большую проделанную работу разработчиков. Однако эксперты пришли к выводу, что оба проекта требуют существенной доработки и повторного обсуждения.

Как раньше критиковали ФГОС

В начале 2019 года президент Владимир Путин поручил правительству обновить федеральные образовательные стандарты. В феврале министр просвещения Ольга Васильева рассказала РБК, что изменение стандартов повлечет за собой и пересмотр учебников.

В конце марта Минпросвещения опубликовало проект новых ФГОС. Гильдия словесников (ассоциация учителей и преподавателей из разных городов России) выступила против предложенных министерством образовательных стандартов. По их мнению, программа в той редакции была перегружена литературными произведениями, а ведомство «своими действиями перечеркивало логику развития» системы школьного образования. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.

Обновленные проекты ФГОС начального общего и основного общего образования Минпросвещение опубликовало на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в сентябре. Новую редакцию ФГОС также раскритиковали: Московский патриархат выступил против исключения из стандартов отдельного преподавания основ православия, ислама, буддизма и иудаизма, а ОНФ обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой вернуть проекты на доработку.

Как в министерстве отнеслись к критике РАО

Первый замминистра просвещения Павел Зенькович заявил РБК, что экспертиза Российской академии образования единственная отрицательная из полученных министерством.

«Мы прошли большой путь обсуждения проектов ФГОС: свои экспертизы нам прислали 75 регионов, больше десяти предметных ассоциаций, также мы привлекали специалистов из РАО, мы имеем большое количество заключений. В целом они положительные, но содержат конкретные замечания, с условиями которых все участники процесса посчитали, что ФГОС могут быть приняты. В письме [РАО] замечания носят очень общий характер. Экспертиза Академии образования стоит как бы особняком. Несколько сотен замечаний, о которых коллеги пишут, мы не видели. Складывается ощущение, что от РАО с нами работали одни люди, а отзыв писали другие», — сказал Зенькович.

Он уточнил, что министерство рассчитывает на продолжение партнерских отношений с РАО, аналогичных тем, когда во главе академии была Людмила Вербицкая. В конце 2018 года Вербицкая стала почетным президентом РАО, академию возглавил декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко.

Замминистра просвещения не согласился с замечанием РАО о том, что нынешние стандарты не предлагают социализации детей. «Я бы поспорил, во многом потому, что эти вопросы не являются исключительно предметом ФГОС. Кроме того, в существующих стандартах многое было посвящено личностному развитию, воспитанию», — пояснил он.

По мнению сопредседателя профсоюза работников образования «Учитель» Марины Балуевой, ФГОС должен быть стандартизированным документом и «не должен охватывать все».

«Идея возложить все детали на ФГОС утопична. Это рамочный документ, который должен обобщить основные требования, к которым впоследствии при желании можно вернуться. Касательно того, что стандарты не учитывают эмоциональное выгорание педагогов, мы говорим о бесправии педагогов, но тут должен работать не только ФГОС. К этому явлению нужно подходить комплексно», — считает она.

Балуева добавила, что стандарты не затрагивают другие важные моменты. «Во ФГОС должна быть более подробно прописана санитарно-техническая база: сколько должно быть компьютеров, какое должно быть освещение, какое должно быть питание — этого, насколько я понимаю, сейчас нет», — отметила эксперт.