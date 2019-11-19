Рубль стабилизировался до докризисного уровня

Вмененная волатильность российской валюты опустилась до 8,4%

Ожидания инвесторов относительно колебаний курса рубля опустились до минимума с докризисного 2014 года. Однако эксперты предупреждают, что стабильность национальной валюты может оказаться недолгой

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Вмененная волатильность рубля (то, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса), рассчитанная из цен трехмесячных опционов, в ноябре опустилась до минимума с начала 2014 года, обратила внимание главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова. По состоянию на 18 ноября она составляет 8,4%, по данным терминала Bloomberg. В декабре 2014 года — январе 2015 года вмененная волатильность достигала 56–57%. Впрочем, в списке самых волатильных валют развивающихся стран рубль по-прежнему остается в десятке лидеров и занимает седьмое место. Самые волатильные валюты развивающихся стран — южноафриканский ранд (12,85%), бразильский реал (12,2%) и чилийский песо (11,86%).

Индикатор, по сути, показывает, насколько рынок сейчас спокойный или нервный, пояснил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики в УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. Так называемый индекс страха американского фондового рынка (VIX) также рассчитывается на основе волатильности, которую инвесторы закладывают в опционы на индекс широкого рынка S&P 500.

Значимо более низкая волатильность рубля наблюдалась лишь до 2008 года, когда рубль был более регулируемой валютой, а ЦБ фактически таргетировал стабильность бивалютной корзины, напомнила Евдокимова. ЦБ перестал задавать интервал допустимых значений бивалютной корзины и перешел к режиму свободного плавания рубля в конце 2014 года: с тех пор курс формируется исходя из текущего баланса спроса и предложения на валютном рынке. При свободном плавании рубля его волатильность вряд ли может быть существенно ниже, чем сейчас, считает Евдокимова.

Почему волатильность на минимумах

Рубль — часть глобального тренда: волатильность многих активов сейчас у минимумов, в том числе валют развивающихся и развитых стран, отметила Евдокимова, снизился и «индекс страха» американского фондового рынка. Связано это, по ее мнению, с относительным затишьем на глобальных рынках, с отсутствием новых событий в торговой войне, снизившимися рисками жесткого Brexit и активным снижением ключевых ставок по всему миру.

Волатильность рубля снизилась вместе с волатильностью валют других развивающихся рынков после резкого роста в августе 2019 года, поддержал ее стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Юрий Попов: мировые финансовые рынки стабилизировались, ожидания по заключению торговой сделки США и Китая оптимистичные.

В целом же сказывается адаптация рынка к режиму плавающего валютного курса, действие бюджетного правила, которое уменьшило зависимость рубля от цены на нефть, и ослабление санкционных угроз, добавил Попов.

Снижению волатильности способствовали стабильный платежный баланс, плавающий курс рубля, позволяющий ему оставаться близко к равновесному уровню, высокие реальные процентные ставки и бюджетное правило, отметил главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.

Как долго рубль останется стабильным

Последние пять лет были очень сложными для валютного рынка, с 2014 года было как минимум три эпизода очень высокой волатильности рубля: в начале 2015 года, в 2016 году, когда курс уходил выше 70 руб. за доллар, и летом 2018 года, перечислила главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова. После перехода к плавающему валютному курсу рубль колебался в диапазоне от 50 до 70 за доллар и сейчас находится не в середине этого коридора, а в более «слабой» его половине, продолжила она. Это значит, что волатильность может возрасти, а курс — укрепиться, считает Орлова.

При ухудшении внешнего фона, например, в результате неудачных переговоров между США и Китаем, волатильность легко может вернуться на рынок, считает Евдокимова. Текущая стабильность может быть мнимой, предупредил и президент «Финама» Владислав Кочетков: незначительного внешнего негатива достаточно, чтобы дестабилизировать ситуацию.

По статистике в России через пять-семь лет стабильности рубля происходит взрыв его волатильности, причем часто именно с минимумов и, как правило, в сторону падения рубля, предупредил руководитель направления «персональный брокер» Альфа-банка Сергей Караханян. Тем не менее период минимальной волатильности может растянуться еще на несколько лет, считает он.

Волатильность рубля продолжит снижаться, ключевой риск — санкции против России, но при нынешней администрации США они вряд ли будут приняты, считает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. «Даже в случае роста внешней волатильности из-за провала торговых соглашений и коррекции рынка рубль и российский рынок покажут большую устойчивость ввиду более высокой экономической защищенности», — предположил он.

Помогает ли инвесторам низкая волатильность