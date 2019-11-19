Инвестор из zWe ищет крымский ветер

Российско-немецкая компания берется за создание «зеленых» электростанций на присоединенном полуострове

Немецкий бизнесмен Андре Винклер намерен инвестировать в энергетику Крыма. Вместе с российскими партнерами он зарегистрировал компанию в Феодосии, которая планирует развивать использование возобновляемых источников энергии

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Инициаторы проекта

О том, что один из основателей немецкой группы компаний zWe Андре Винклер решил инвестировать в крымскую энергетику, РБК рассказали два источника, близких к проекту, и подтвердил собеседник, близкий к правительству региона. zWe начинала как инжиниринговая компания в 2001 году, сейчас ее основной вид деятельности — строительство ветропарков, преимущественно в Германии, указано на ее сайте.

Еще 26 июля Винклер с партнерами — Валентиной Артамоновой и Лесей Вознюк — зарегистрировал в Феодосии компанию «Новая энергия плюс» с уставным капиталом 1 млн руб. У Винклера — 50%, у Артамоновой — 45%, Вознюк владеет долей 5%, следует из данных СПАРК. Гендиректор — Геннадий Артамонов. Основной вид деятельности компании — «производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии». Артамоновы — совладельцы ООО «Судомеханический завод», зарегистрированного в Феодосии в 2014 году.

Гендиректор компании Артамонов отказался отвечать на вопросы РБК. Представитель zWe не ответил на запрос, с другими владельцами компании связаться не удалось.

Суть проекта

В октябре zWe сообщила, что с лета этого года «активно работает в Российской Федерации» и вместе с партнерами готовится к производству турбин для ветроустановок на западе страны. В частности, компания разрабатывает изолированные решения с небольшими турбинами и аккумуляторными батареями для сельской местности, а также крупные ветроустановки.

«Новая энергия плюс» вела переговоры с Крымом о модернизации ветряков, которые были национализированы после присоединения региона к России, рассказал РБК источник, близкий к правительству региона. Всего в Крыму находится несколько ветропарков мощностью до 85 МВт. Но они были построены 20 лет назад, технологии устарели, и теперь их обслуживание обходится дороже, чем плата, которую они получают за использование, рассказывала начальник управления Государственного комитета по ценам и тарифам Крыма Елена Ковтун.

Нужны ли Крыму новые энергообъекты Ожидаемое потребление в Крыму на пике мощности зимой этого года — 1400 МВт, сейчас Крым располагает мощностью порядка 1800 МВт, рассказывал журналистам в ноябре замминистра энергетики Евгений Грабчак. По его словам, энергосистема Крыма надежно функционирует и с энергомостом до Краснодарского края, и изолированно: недавно полуостров отключили больше чем на 72 часа для проверки работы энергосистемы в автономном режиме. Иногда Крым передает электроэнергию по энергомосту в Краснодарский край, рассказал Грабчак. На полуострове расположено порядка 300 МВт солнечных панелей, и в периоды низкого потребления (осень и весна), когда в Крыму много солнца, энергосистема становится избыточной, объяснил замминистра.

Крымско-немецкая компания хотела заключить с республикой инвестсоглашение о модернизации ветряков, утверждает источник РБК. Чем закончились переговоры, а также какие условия предлагала «Новая энергия плюс», он не сказал. Представители «Крымэнерго» и Министерства энергетики Крыма не ответили на запрос РБК.

С 2012 года правительство поддерживает развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России: каждый год «Совет рынка» (регулятор в отрасли) проводит конкурс, на котором отбирает определенное число «зеленых» электростанций (солнце, ветер и малые ГЭС) и гарантирует им окупаемость за счет повышенных платежей потребителей.

Но высокий тариф получают только новые проекты, для уже существующих электростанций Минэнерго повышать тарифы не планирует, сказал РБК замминистра энергетики Евгений Грабчак. «Мы поддерживаем новые проекты ВИЭ, чтобы развивать в стране собственные технологии: по условиям конкурсов большая часть оборудования, которое инвесторы используют в проектах, должна быть локализована», — объяснил замминистра.

О проекте «Новой энергии плюс» ему неизвестно. «Компания пока не обращалась в Минэнерго с предложениями реализовать в Крыму проекты по развитию ВИЭ», — сказал Грабчак, отметив, что инвестор всегда может воспользоваться существующим механизмом поддержки «зеленых» энергопроектов, который распространяется и на Крым.

Инвесторы пока не заключали договоров на строительство энергетических объектов в Крыму, такие заявки не подавались, хотя никаких ограничений нет, сказал РБК представитель НП «Совет рынка». О проекте компании «Новая энергия плюс» регулятору неизвестно, добавил он.

Прийти на федеральный конкурс с проектом модернизации уже существующих ветряков в Крыму «Новая энергия плюс» не сможет: правила требуют именно строительства нового объекта», — напоминает директор по электроэнергетике VYGON Consulting Алексей Жихарев.

Крым разрабатывает собственное законодательство для развития «зеленой» энергетики, закон должен быть готов к лету следующего года. Ожидается, что в нем будут прописаны льготы не только для вновь создаваемых предприятий отрасли, но и для уже действующих, писала «Российская газета».