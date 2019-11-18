Толпотворение пошло вразнос

Центробанк зафиксировал резкое сокращение российского рынка краудфандинга

Объем рынка краудфандинга за девять месяцев 2019 года сократился более чем на 40%, подсчитал ЦБ. Но эксперты ожидают его восстановления уже в следующем году за счет появления новых игроков, включая площадку от Сбербанка

Фото: Валентина Певцова / ТАСС

Российский рынок краудфандинга, показавший рост в прошлом году, резко сократился в 2019 году, следует из данных Центробанка — регулятор представил их на закрытой рабочей группе с участниками рынка в четверг, 14 ноября (РБК ознакомился с заключением ЦБ, его подлинность подтвердили три источника, близких к участникам заседания).

За первые девять месяцев 2019 года объем рынка краудфинансирования (суммарный объем заключенных сделок по всем сегментам) составил 5,2 млрд руб., сократившись почти на 42%. За аналогичный период 2017 года — 7,7 млрд руб., в 2018-м за этот период — 8,9 млрд руб. В прошлом году оценка могла быть и больше — 11,4 млрд руб. за счет «недобросовестного игрока, ушедшего с рынка по итогам года», указал на встрече ЦБ, не раскрывая название этой компании (официально регулятор также отказался раскрывать РБК эту информацию).

В своей оценке ЦБ учитывает данные только тех игроков, которые предоставляют их на добровольной основе. Но с 1 января 2020 года в силу вступит закон о краудфандинге, согласно которому Банк России будет вести реестр участников этого рынка и начнет регулировать этот сегмент.

Что такое краудфандинг Краудфинансированием, или краудфандингом считается привлечение средств от нескольких инвесторов через специальные платформы. И заемщиками, и инвесторами могут выступать как физические, так и юридические лица. Привлекаемые средства могут оформляться в виде займов и долей в уставном капитале или предусматривать нефинансовое вознаграждение за вложения (подарки, приглашение на открытие ресторана, ужин со знаменитостью и т.п.). ЦБ выделяет четыре сегмента краудфинансирования: p2p-кредитование: инвестор и заемщик — физлица;

p2b-кредитование: инвестор — физлицо, заемщик — юрлицо;

b2b-кредитование: инвестор и заемщик — юрлица;

rewards-краудфандинг: средства привлекаются на цели или проекты за нефинансовое вознаграждение. Инвестиции в краудфандинг дают более высокий доход по сравнению с традиционными финансовыми инструментами (вклады в банках, ОФЗ, облигации крупных компаний). Однако они и более рискованные: хотя краудфандинговые платформы стараются предоставлять информацию о заемщиках, никаких гарантий по инвестициям нет, потому что компании могут обанкротиться. Формат краудфандинга для России относительно новый, и его размер значительно меньше, чем в других странах. Мировой рынок краудфандинга, по оценке QY Research, в 2018 году составил $10,2 млрд, из которых 37% пришлось на Китай, 33% — на США, 18% — на Европу. К 2025 году рынок может достигнуть $28,8 млрд.

Наибольшее падение объема привлеченных средств произошло в b2b-кредитовании — на 80,5%, до 860 млн руб. (против 4,4 млрд руб. в 2018 году). Но тренд на снижение наблюдается уже не первый год — в 2017 году объем этого сегмента составлял 6,3 млрд руб.

Объем рынка p2p-кредитования сократился на 70%, с 268 млн до 80,6 млн руб.

Однако крупнейший сегмент краудфандинга — p2b-кредитование — наоборот, вырос с 4 млрд руб. за девять месяцев 2018 года (без учета недобросовестного игрока) до 4,1 млрд руб. в 2019 году. Впрочем, рост оказался не таким взрывным, как годом ранее, когда объем сегмента в годовом сопоставлении увеличился в 4,4 раза.

Незначительно вырос и сегмент Rewards, еще в прошлом году показывавший отрицательную динамику, — с 129 млн до 132 млн руб.

По всем сегментам в 2019 году снизился портфель займов и выросла доля просроченной задолженности (кроме сегмента rewards, который не предусматривает возврата инвестиций).

Почему рынок сокращается

Основной причиной сокращения рынка является конкуренция со стороны банков, считает замглавы p2b-платформы Penenza.ru Иван Васильев. «В этом году банки начали активно кредитовать малый и средний бизнес, снижая требования в скоринге и сокращая время обработки заявки и выдачи», — объясняет эксперт. Сокращение рынка также связано со снижением активности инвесторов, добавляет Васильев: «Возможно, из-за общеэкономической ситуации и падения доходов большинство инвесторов «сидят» в традиционных инвестиционных инструментах». Рост доли просроченной задолженности он связывает со снижением качества заемщиков в целом по рынку — из-за роста популярности краудфинансирования на этот рынок приходят в том числе ненадежные заемщики.

Если не учитывать уход крупного недобросовестного игрока, рынок в 2019 году упал незначительно, отмечает Дмитрий Шепелев, руководитель проекта SimplyFi (группа SimpleFinance). «Сокращение не продолжится, так как на рынок выходят новые игроки, есть тренд к снижению ключевой ставки и краудфандинг становится более привлекательным для инвесторов предложением», — считает он.

На рынок, по информации Васильева, в ближайшее время выйдут более десяти новых игроков, и в 2020 году он «нагонит отставание». Одним из новых подобных проектов станет p2b-платформа «СберКредо» от Сбербанка: рынок ждет начала ее работы с первого квартала этого года, проект пока не запущен. В середине октября Сбербанк представил его в тестовом режиме, но платформа проработала всего несколько дней. Сбербанк станет вторым банком, который решил предоставлять такие услуги. В 2015 году Альфа-банк уже запустил проект «Поток» для кредитования малого бизнеса.