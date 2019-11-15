Пожилых ожидает рост материального расслоения

Эксперты РАНХиГС представили долгосрочный прогноз благосостояния российских пенсионеров

К 2050 году пенсия будет замещать только половину прежнего дохода для россиян, зарабатывающих на уровне МРОТ, прогнозируют экономисты РАНХиГС. Однако для зарабатывающих выше среднего ситуация выглядит более благоприятной

Фото: Антон Вергун / ТАСС

Такой характеризующий благосостояние пенсионеров показатель, как коэффициент замещения, то есть отношение пенсии к зарплате в последний год работы, будет расти в ближайшие пять лет за счет повышенной индексации пенсий, однако после 2024 года для россиян с минимальными и низкими зарплатами он будет сокращаться. К таким выводам пришли экономисты РАНХиГС Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Алла Салмина в своем исследовании «Индикаторы достаточности уровня пенсий: международные подходы и предложения для России» (есть в распоряжении РБК).

Рост коэффициента замещения для всех

Как отмечают эксперты, страховая пенсия должна решать три задачи:

компенсировать заработок, утрачиваемый в связи с прекращением работы после выхода на пенсию;

обеспечить баланс между доходами неработающих пенсионеров и работающих граждан;

защитить от бедности в старости.

Коэффициент замещения позволяет наиболее адекватно оценить, насколько пенсии справляются с двумя первыми функциями. Прогнозируя динамику показателя, эксперты использовали четыре сценария: для работников, получавших минимальную зарплату (на уровне федерального МРОТ), среднюю зарплату, медианную зарплату (50% работников получают ниже, а 50% — выше нее) и, наконец, высокую (в два раза превышающую среднюю).

Согласно оценкам экономистов, сейчас коэффициент замещения наиболее высок у получателей минимальных зарплат, ниже всего — у наиболее высокооплачиваемых работников. К 2018 году пенсия замещала около 74% зарплаты у получателей МРОТ, 42% — у получателей медианной зарплаты, 35% — у получателей средней зарплаты, 22% — у получателей высоких зарплат (см.инфографику).

Коэффициент замещения эксперты определяют как отношение суммы размеров страховой пенсии по старости и накопительной пенсии к среднемесячной заработной плате в год выхода на пенсию за вычетом НДФЛ (13%). Расчеты проведены на основании выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах Росстата за 2018 год. В дальнейшем для РФ расчеты планируется выполнить на административных данных ПФР.

Согласно прогнозам авторов исследования, в 2019–2024 годах соотношение пенсий и зарплат для всех четырех сценариев будет расти за счет превышающей прогнозную инфляцию индексации страховых пенсий, закрепленной в законе о пенсионной реформе. Однако с 2025 года ситуация изменится.

У россиян, зарабатывающих на уровне МРОТ, коэффициент замещения снизится к 2050 году с 74 до 53%.

У получателей медианных зарплат показатель сократится с 42 до 39% к тому же времени.

Для средних зарплат показатель не изменится.

Для высокодоходных групп работников коэффициент замещения возрастет с 22 до 31%.

Почему с 2025 года динамика будет разной

Согласно упомянутому закону, в 2020 году индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров составит 6,6%, в 2021-м — 6,3%, в 2022-м — 5,9%, в 2023 году — 5,6%, в 2024-м — 5,5%. За счет этого предполагается добиться того, что пенсии неработающих пенсионеров будут расти в среднем на 1 тыс. руб. и превысят 20 тыс. руб. к концу 2024 года.

Но с 2025 года подход будет другим: страховые пенсии снова станут ежегодно увеличиваться с 1 февраля на инфляцию предыдущего года, их дополнительная индексация с 1 апреля будет возможна в том случае, если среднемесячная номинальная зарплата за предыдущий год росла быстрее инфляции (например, если номинальные зарплаты выросли на 6%, а потребительские цены на 4%, то дополнительная индексация в апреле составит 2%).

Экономисты ожидают, что после 2024 года индексация страховых пенсий будет отставать от роста зарплат. По официальному прогнозу правительства до 2036 года номинальные зарплаты с 2025 году будут расти на 6,7–6,9% ежегодно.

После 2028 года эффект от повышения пенсионного возраста начнет проходить, а индексация пенсий в 2019–2024 годах заложит высокую базу, которую непросто будет поддерживать, отметил один из авторов исследования, заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. На динамику коэффициента замещения окажет влияние и то, что в 2033 году эффект валоризации пенсий 2010 года полностью исчезнет. В результате произойдет увеличение дифференциации пенсий, усиление их зависимости от зарплаты и трудового стажа, полагает Горлин.

Для роста пенсий необходимы устойчивые высокие темпы экономического роста, добавил он. Минэкономразвития ожидает, что с 2021 года российская экономика выйдет на темпы роста свыше 3%, однако авторы доклады ожидают, что ежегодный прирост ВВП будет в два раза меньше — 1,5%.

Темпы роста номинальных зарплат составили 11,6% в 2018 году и 7,2% по итогам января—августа 2019 года, следует из данных Росстата (.pdf). В августе 2019 года среднемесячная зарплата в России составила почти 45 тыс. руб., пенсия — 14,2 тыс. руб. Коэффициент замещения в августе составил 31,5%. Обеление зарплат, ускорившееся в 2018 году после доведения МРОТ до уровня прожиточного минимума, привело к формально высоким темпам роста этого показателя, отмечает директор аналитического департамента ИК «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. В результате соотношение зарплат и пенсий начало резко сдвигаться в сторону зарплат, считает он. По его оценкам, если в начале 2016 года средняя пенсия составляла чуть более 35% от средней зарплаты, то концу 2019 года она будет ниже 30%. «Дополнительные доходы, полученные в бюджет от повышения пенсионного возраста, по-видимому, пошли на какие-то другие цели», — полагает он.

Каким должен быть коэффициент замещения

Согласно рекомендациям Всемирного банка, для работника, имевшего медианную зарплату и полный страховой стаж (для России это около 35–40 лет для мужчин и 30–35 лет для женщин), минимальное нормативное значение коэффициента замещения за счет страховых выплат должно быть около 40%, отмечают экономисты.

Соотношение 40% зафиксировано и в конвенции Международной организации труда (МОТ) о минимальных нормах социального обеспечения. Ратифицировав конвенцию в 2018 году, Россия обязалась выдерживать это соотношение. При этом, как оговариваются экономисты РАНХиГС, в отношении работников с низкой заработной платой требуются более высокие уровни минимального нормативного значения коэффициента замещения, а в отношении работников с более высокой заработной платой — более низкие.