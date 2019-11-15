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«Мосгорломбард» закладывается на IPO
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Газета
«Мосгорломбард» закладывается на IPO
Газета № 182 (3137) (1511) Финансы,
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«Мосгорломбард» закладывается на IPO
Пять вопросов о намерении cтоличной сети ломбардов выйти на биржу
«Мосгорломбард» запланировал выйти на IPO в начале 2021 года. На привлеченные деньги он рассчитывает провести масштабную скупку ломбардов в Москве и Подмосковье. Эксперты предупреждают о непрозрачности этого рынка для инвесторов
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Сеть ломбардов «Мосгорломбард», объединяющая 17 ломбардов в Москве и Московской области, запланировала выйти на биржу в первом квартале 2021 года, сообщил РБК представитель компании. В ходе публичного размещения компания намерена продать до 20% акций. Это может стать первым подобным размещением в России, но осуществить его будет непросто из-за непрозрачности рынка, говорят эксперты.

Что такое «Мосгорломбард»

«Мосгорломбард» — старейшая сеть ломбардов в России, основанная в 1924 году. До 2014 года «Мосгорломбард» принадлежал московскому правительству, затем его выкупил Банк Москвы. В 2016-м банк был присоединен к ВТБ, и «Мосгорломбард» перешел в статус проблемных активов: его чистый убыток, согласно данным СПАРК, в 2017 году составил 898 млн руб. В марте 2018 года на актив нашелся покупатель: 100% акций выкупила другая сеть ломбардов — KVP Group. Сумму сделки в Национальном рейтинговом агентстве на тот момент оценили в 160–240 млн руб.

Холдинг «КВП» («Касса взаимопомощи», работает под брендом KVP Group) основан в 2016 году, в него входит несколько компаний, в том числе трейдер физического золота «Лот-Золото», разработчик программного обеспечения для ломбардного рынка Easy Pawn, консалтинговые компании «Золотое право» и Value Management Group, предлагающие ломбардам юридическое и бухгалтерское обслуживание.

В июне 2019 года инвестиционную стоимость 100% акций «Мосгорломбарда» аудитор «Нексиа Пачоли Консалтинг» оценил в 1,41 млрд руб., говорится в презентации сети для инвесторов (есть у РБК). Представитель аудиторской компании подтвердил РБК эту оценку.

Как будет организована сделка

За три года собственники «Мосгорломбарда» рассчитывают привлечь 4 млрд руб., из них 2,5 млрд — в капитал, за счет допэмиссии акций (5% уставного капитала — по закрытой подписке, 20% — в результате публичного размещения), рассказал РБК член совета директоров компании Дмитрий Плущевский. Еще 1,5 млрд руб. компания планирует получить за счет размещения нескольких выпусков облигаций: в марте-апреле 2020 года они планируют разместить на бирже пробный трехлетний выпуск объемом 150 млн руб. со ставкой купона 16% годовых.

Принимать заявки от частных инвесторов на покупку 5% «Мосгорломбард» начал 11 ноября. Сейчас, как утверждает представитель компании, собрано заявок на 35 млн руб. Стоимость одной акции, по оценке «Нексиа Пачоли Консалтинг», составляет 17135 руб., общий объем к продаже — 4115 акций, или 70,5 млн руб. Закрыть сбор заявок и подать заявку на регистрацию допэмиссии в ЦБ планируется в конце ноября, перевести акции на брокерские счета новых владельцев — к февралю-марту.

Публичное размещение акций «Мосгорломбард» надеется провести на Московской бирже (по словам Плущевского, сейчас она ведет консультации с Мосбиржей). Для этого компания должна перевести в формат МСФО отчетность за 2017–2019 годы, пройти аудит международной аудиторской компании и подготовить проспект их эмиссии.

Зачем нужны деньги

Собственники «Мосгорломбарда» надеются за счет привлеченных 4 млрд руб. в десять раз увеличить бизнес: полученные инвестиции должны пойти на покупку действующих ломбардов в Москве, пояснил Плущевский. К 2023 году «Мосгорломбард» планирует купить более 200 ломбардов в Москве и ближнем Подмосковье и, соответственно, стать крупнейшей московской сетью ломбардов, заняв чуть менее 20% рынка (сейчас в Москве и ближнем Подмосковье около 1100 ломбардов), говорит он. Сейчас на первом месте — сеть ювелирных ломбардов Sunlight (81 отделение в Московском регионе), на втором — сеть «Залог успеха» (43 отделения), на третьем — сеть «Благо» (35 отделений), говорится в материалах «Мосгорломбарда».

Причем скупку ломбардов компания планирует начать уже в скором времени: еще до выхода на биржу она рассчитывает купить 80 точек. Сделать это планируется на деньги, привлеченные в ходе первичной продажи акций компании и размещения облигаций.

Перспективы размещения

Рынок IPO в России переживает не лучшие времена: последнее размещение провел перевозчик Globaltruck — еще в ноябре 2017 года. С тех пор несколько компаний анонсировали выход на IPO (например, «Победа» и Rambler Group), но пока этого не сделали. Некоторые компании проводили размещения, но не в России: например, Headhunter и Freedom Finance теперь торгуются на NASDAQ.

Оснований ждать потока выхода российских компаний на IPO сейчас нет, полагает гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев: конъюнктура рынка этому не способствует, требования к эмитентам ужесточаются. «С другой стороны, на каждом рынке, как правило, появляется какой-то игрок, который считает, что фондироваться за счет IPO выгоднее, чем за счет иных способов привлечения инвесторов», — добавляет он.

Первопроходцам от рынка ломбардов размещаться на бирже будет непросто, инвесторам из-за непрозрачности этого рынка сложно оценить его финансовые риски и инвестиционную привлекательность, замечает Самиев. При этом рынок регулируемый и активность на нем есть, продолжает он: например, были прецеденты, когда ломбарды выходили на ICO и выпускали криптоактивы. Публичное размещение ломбардов будет хорошим прецедентом, у инвесторов появится бенчмарк по этому рынку, считает Самиев. Его непрозрачность позволит инвесторам в облигации получать премию за риск — не только самой компании, но и рынка. Потенциальные инвесторы в акции также могут счесть рынок интересным из-за процессов консолидации и роста доли крупнейших игроков, считает Самиев.

Рынок ломбардов непрозрачен для инвесторов, говорит директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Ломбарды, как и другие микрофинансовые институты, несут огромные риски на фоне постоянного ужесточения регулирования, считает эксперт: «Для привлечения масштабного фондирования репутация самого рынка ломбардов, его регулирование, информационная прозрачность и бизнес-практики должны шагнуть на несколько шагов вперед, а для этого потребуется достаточно большое время».

Есть ли мировые аналоги

«Мосгорломбард» в презентации для инвесторов приводит три мировых примера таких IPO:

  • EZCORP Inc. — сеть из 290 ломбардов в США и 90 в Мексике — провела IPO на NASDAQ в 1991 году. Текущая капитализация компании — $282,32 млн;
  • First Cash Financial Services Inc., которая управляет 2750 комиссионными магазинами-ломбардами в США, разместилась на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1991 году. Сейчас она стоит $3,47 млрд;
  • Oi Wah Pawnshop Credit Holdings Limited — инвестиционный холдинг, управляющий 12 ломбардами в Гонконге, — вышел на IPO на Гонконгской фондовой бирже в 2013 году, его текущая капитализация — $571,85 млн.

А вот торги коммерческими облигациями ломбардов уже ведутся: это долговые бумаги сети «Ломбард «Мастер», дебютный выпуск которых был размещен в 2016 году под 33% годовых. Компания фокусируется на выдаче займов индивидуальным и малым предпринимателям под залог ювелирных украшений и иного имущества.

Автор: Татьяна Ломская.
Теги: ломбарды , IPO
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