Промышленники распечатывают Росрезерв

«Еврохим» и «Сибуглемет» через суд потребовали 2,6 млрд руб. от федерального агентства

«Еврохим» Андрея Мельниченко и «Сибуглемет», подконтрольный ВЭБу, через суд потребовали от Росрезерва расплатиться за поставленное ему металлургическое сырье. Ранее Росрезерв выступал посредником при снабжении заводов в ДНР и ЛНР

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Почему Росрезерву предъявили счет

Ковдорский горно-обогатительный комбинат (ГОК), входящий в холдинг «Еврохим» Андрея Мельниченко, направил иск в Арбитражный суд города Москвы о взыскании 2,1 млрд руб. задолженности с ФГБУ «Резерв-Поставка» Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерва), следует из картотеки суда.

Иски к Росрезерву подал и кемеровский «Сибуглемет», который принадлежит ВЭБу и находится под управлением Evraz Романа Абрамовича и партнеров. 1 ноября угольная компания подала два иска к ФГБУ «Резерв-Поставка» суммарно на 481 млн руб. долга по оплате поставленного товара.

Представитель «Еврохима» заявил РБК, что Ковдорский ГОК связан с Росрезервом «давними коммерческими взаимоотношениями». В настоящее время стороны близки к урегулированию спора и ждут наступления даты рассмотрения дела судом для завершения формальных процедур, добавил он. Иск будет рассмотрен в следующий понедельник, 18 ноября. Представитель Evraz отказался от комментариев, РБК направил запрос в ВЭБ. В Росрезерве не ответили на момент публикации материала.

Как Россия помогала сырьем Донбассу

Как сообщали ранее источники РБК, Росрезерв выступал посредником при поставках сырья на металлургические заводы ДНР и ЛНР. В материалах суда детали спора не раскрываются.

По данным РБК, в начале 2017 года российское правительство обсуждало варианты поставок руды на предприятия непризнанных республик ДНР и ЛНР с российскими металлургическими холдингами. «Российские железные дороги» предоставили 25-процентную скидку на перевозку железорудного сырья со станции Череповец-2 в Вологодской области на станцию Успенская (Ростовская область), пограничную между Россией и ДНР, и со станции Костомукша-товарная (Карелия) на станцию Лиски (Воронежская обл., расположена на реке Дон). Аналогичную скидку компания предоставила на перевозки каменного угля со станций Ерунаково, Обнорская, Междуреченск, Бардино, Мыски, Кийзак в Кемеровской области, с которых отгружает уголь «Сибуглемет».

Источники РБК на Ковдорском ГОКе ранее сообщали, что предприятие начало поставки продукции на Череповец-2 в апреле 2017 года, а получателем руды являлся Росрезерв. Правительство на 2017 год выделяло Росрезерву 10 млрд руб. на финансирование расходов, связанных с восстановлением запасов государственного материального резерва в части сырья и материалов металлургической промышленности.

В 2019 году ДНР и ЛНР могли уже не получать помощи из российского бюджета. Поручение Минфину «исключить из проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в полном объеме расходы на оказание в 2019–2020 годах гуманитарной поддержки отдельным территориям» было дано по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака 1 сентября 2018 года.

Присутствие структуры Росрезерва в цепочке поставок управляющий партнер адвокатского бюро «Юшин и партнеры» Анатолий Юшин объяснял исключением риска возможных санкций: претензии к компаниям могли бы быть предъявлены лишь в случае прямых отношений с конечными получателями в ДНР и ЛНР.

Из чего складывается сумма исков

По оценке руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, сумма иска Ковдорского ГОКа (2 млрд руб.) примерно соответствует поставкам около 600 тыс. т железорудного сырья. Источники РБК ранее сообщали, что ежемесячно Ковдорский ГОК собирался отгружать Росрезерву 15–30 тыс. т железорудного сырья. Таким образом, Росрезерв задолжал Ковдорскому ГОКу за несколько лет поставок.

«Похоже, в связи с ухудшением ситуации на рынке проката заводам в ДНР и ЛНР стало не хватать оборотных средств, поэтому возникли задержки с оплатой (Росрезерву)», — предположил эксперт.

Летом 2019 года угольщики Донбасса жаловались местным властям на «Внешторгсервис» Сергея Курченко, который задерживал оплату поставленного угля. «Внешторгсервис» в 2017 году взял на себя управление промышленными предприятиями и угольными шахтами ЛНР и ДНР, а в 2018-м стал единственным покупателем угля, добытого в непризнанных республиках. «Учитывая недофинансированность угольных шахт Донбасса, добыча этого сырья не покрывает спроса заводов, и его требуется дополнительно завозить из России», — пояснил Худалов.