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Takeda подлечила свой российский портфель
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Газета
Takeda подлечила свой российский портфель
Газета № 175 (3130) (0611) Бизнес,
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Takeda подлечила свой российский портфель
Немецкая компания Stada приобрела права на 20 препаратов на рынке СНГ
Японская Takeda за $660 млн продаст немецкой Stada портфель из 20 лекарственных препаратов и пищевых добавок в России и ближнем зарубежье. Такое число брендов на локальном рынке передается впервые
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Фармацевтические компании Takeda и Stada подписали соглашение, в рамках которого первая передаст второй права на два десятка безрецептурных и рецептурных препаратов на территории России, Грузии, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Заявленная сумма сделки — $660 млн.

Гендиректор Stada Питер Гольдшмидт назвал сделку с Takeda крупнейшим в истории своей компании приобретением, которое позволит Stada «стать одним из ключевых игроков на большом и динамично развивающемся рынке». Такой портфель в рамках сделки на локальном рынке передается впервые, констатирует гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк.

Среди лекарств, права на которые получает Stada, — препарат для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний «Кардиомагнил», препараты для лечения диабета II типа «Випидия» и «Випдомет». В сделку войдут также бренды препаратов против респираторных заболеваний и биологически активные добавки. Это позволит Stada, как уточняет немецкий производитель, усилить свой портфель.

Cделка, как ожидается, будет закрыта в первом квартале 2020 года и будет финансироваться за счет заемных средств.

Участники сделки

Stada Arzneimittel AG специализируется на производстве дженериков (как правило, более дешевый аналог уже запатентованных лекарств) и безрецептурных препаратов. Штаб-квартира производителя находится в германском Бад-Фильбеле. Продажи группы в 2018 году составили €2,33 млрд, чистая прибыль — €306,9 млн. На Россию, где у компании есть собственный завод «Нижфарм», пришлось €331,4 млн продаж (около 24,5 млрд руб.). Одни из основных препаратов компании, по данным DSM Group, — это назальный спрей «Снуп», а также популярный БАД для коррекции эректильной дисфункции у мужчин «Вука Вука».

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Takeda Pharmaceutical — глобальная биофармацевтическая компания с головным офисом в Токио и представительствами в 80 странах мира. Выручка компании в предыдущем финансовом году, закончившемся 31 марта 2019 года, в пересчете на доллары составила $18,9 млрд, чистая прибыль — $983,3 млн. Основную выручку компании приносят препараты для лечения онкологических, неврологических, эндокринных и сердечно-сосудистых заболеваний.

В 2013 года Takeda открыла в Ярославле завод мощностью 90 млн стерильных ампул и более 3 млрд таблеток в год. Выручка отдельно по России не раскрывается, но во всех странах СНГ она в предыдущем финансовом году составила $538,5 млн (около 35,9 млрд руб.).

Обе компании входят в топ-20 крупнейших производителей лекарственных препаратов и БАД в России. В прошлом году Takeda увеличила на локальном рынке продажи лекарств на 8%, до 38,3 млрд руб., свидетельствуют данные DSM Group. Аналогичные продажи Stada за тот же период, напротив, снизились на 5%, до 28,5 млрд руб.

В 2018 году Takeda завершила сделку по покупке бренда «Витрум», который по итогам года показал среди БАДов один из лучших результатов (+212% к предыдущему году) и обеспечил компании место в топ-20 крупнейших производителей добавок. В целом ее продажи добавок выросли на 85%, до 1 млрд руб. Продажи БАДов Stada в 2018 году выросли на 7%, до 1,6 млрд руб. Доля немецкой компании на этом рынке составляет 3%, а лидером является «Эвалар» с 18,7%.

Особенность сделки

На работу в Stada перейдет около 500 сотрудников Takeda, чья деятельность связана с препаратами, указанными в соглашении. До закрытия сделки препараты будут по-прежнему производиться и поставляться японской компанией. Стороны также заключили соглашение, в рамках которого Takeda и после закрытия сделки продолжит производство вошедших в ее периметр препаратов на своих производственных мощностях и будет поставлять их Stada.

Предпосылки для сделки

Takeda избавляется от непрофильных активов, оптимизирует портфель и фокусируется на «развитии инвестиционных программ в главных терапевтических областях». Осенью агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что компания близка к заключению соглашений по активам на развивающихся рынках и в Западной Европе. Вырученные средства планировалось направить на погашение долгов, связанных с поглощением ирландской Shire.

Продаваемый портфель брендов, отмечает Takeda, не относится к тем направлениям, которые японская компания намерена сделать основой для своего долгосрочного роста, — к гастроэнтерологии, онкологии, неврологии и так далее.

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Ранее компания продала препарат Xiidra швейцарской Novartis за $5,3 млрд, объявлены сделки по продаже TachoSil компании Ethicon за $400 млн. Общая прибыль от сделок со Stada и Acino (последней продала непрофильные активы на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Африке) оценивается примерно в $300 млн.

Реальный рост продаж на российском рынке отсутствует. Вероятно, Takeda больше не рассматривает страны СНГ как ключевые, полагает Шуляк. По его мнению, сделка выгодна обеим сторонам: Takeda не теряет рынок сбыта, а Stada получает сильный портфель брендов.

Несмотря на низкую динамику российского фармрынка в денежном выражении, в последние два года растет потребление лекарственных препаратов в натуральном выражении, констатировала ранее DSM Group. В 2018 году было продано 6,4 млрд упаковок, что на 1,5% больше, чем годом ранее.

Авторы: Анна Левинская, Евгений Калюков.
Теги: Stada , лекарства , фармацевтика , фармацевтический рынок
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