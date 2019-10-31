Банковские «дочки» переоценят через пять лет

ЦБ отсрочил ввод новых требований для спекулятивных вложений в акции

ЦБ отложил введение для банков повышенных коэффициентов риска на вложения в акции. Это создало бы проблемы тем из них, у кого много «дочек». Компромисс — пятилетняя отсрочка — даст банкам шанс подстроиться под новые требования

Фото: Андрей Любимов / РБК

ЦБ даст отсрочку банкам по применению повышенных коэффициентов риска для спекулятивных инвестиций в акции, сообщил журналистам директор департамента банковского регулирования Банка России Алексей Лобанов. По его словам, ранее запланированные изменения создавали риски, и ЦБ не захотел «ставить банки перед фактом».

В чем суть ужесточений ЦБ Речь идет о вложениях кредитных организаций в акции или доли других юридических лиц. Проект инструкции, которая должна была повысить требования по таким инвестициям, ЦБ публиковал в июле: с 2020 года коэффициент риска по инвестициям в некотируемые акции (ЦБ классифицирует их как инвестиции спекулятивного характера) должен был вырасти со 150% до 400% по краткосрочным вложениям и до 250% по прочим вложениям. Таким образом, банкам пришлось бы резервировать больше средств при таких сделках. Поэтапное повышение коэффициентов риска должно было состояться в срок до 2022 года.

Теперь переходный период будет продлен до 2025 года. «Мы предложили на пять лет растянуть эту историю, чтобы смягчить эффект негативный, чтобы дать банкам возможность либо капитал накопить, либо избавиться от этих долей. Сейчас продать их нелегко, поэтому нужно время», — сказал Лобанов в кулуарах Russia Risk Conference.

Проблема оценки риска подобных вложений касается всех банков, которые владеют долями в других компаниях, подчеркнул Лобанов. «За рубежом это все регулирование [происходит] на консолидированной основе, у нас на соло, то есть в периметр этого регулирования, попадают вложения в дочерние организации, находящиеся в группе. Вот в чем эффект болезненности. Головному банку не все равно, потому что он держит доли [дочерних структур] на балансе», — добавил глава департамента ЦБ.

По данным регулятора, на 1 сентября вложения банков в долевые ценные бумаги составили 425,7 млрд руб. Ровно год назад они составляли 496,2 млрд руб. Вложения в «дочки» есть у всех крупных банков, отмечает старший менеджер департамента управления рисками «Делойт СНГ» Сергей Гришунин. Проблема актуальна скорее для госбанков, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. «В среднем по банковской системе доля долевых ценных бумаг не превышает 2% активов, однако у некоторых госбанков она в несколько раз выше», — оценивает аналитик.

В октябре банки, направляя предложения по проекту инструкции, попросили ЦБ изменить сроки внедрения повышенных коэффициентов к вложениям в акции: продлить переходный период до 2027 года и на этот срок дать банкам право рассчитывать коэффициенты по старым правилам. Авторами инициативы были указаны ВТБ (владеет активами в зерновой отрасли, ретейле, рекламе, медиа и т.д.), Газпромбанк (владеет долями в проектах по добыче полезных ископаемых и строительству газопроводов, также является акционером Mail.Ru Group) и Промсвязьбанк (опорный оборонный банк правительства). Комментарии к проекту инструкции были опубликованы на сайте ЦБ, сейчас они недоступны. Представитель Промсвязьбанка, впрочем, уточнил РБК, что банк не просил отсрочку по применению повышенных коэффициентов. В ВТБ и Газпромбанке не ответили на запросы. Множество непрофильных активов есть у Сбербанка — от долей в Rambler Group и в проектах «Яндекса» до 80% акций Антипинского НПЗ (банк не ответил на запрос РБК). При этом Сбербанк применяет ПВР-подход, позволяющий ему оценивать риски на основе внутренний рейтингов. Альфа-банк получал за долги коммерческую недвижимость крупных заемщиков, а в 2017 году холдинг «Альфа-Групп» даже создал компанию «Альта плюс», предназначенную для продажи непрофильных активов, полученных за долги.

Чем плохи вложения банков в акции

Рост инвестиций в активы, которые не приносят процентный доход, подвергает банк рыночному риску, риску ликвидности и в конечном счете риску банкротства, пояснил РБК представитель Центробанка. Регулятор называет вложения банков в акции спекулятивными, поскольку эту терминологию использует Базельский комитет, добавил он.

ЦБ настроен избавить банки от несвойственной им деятельности, говорит первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский: «Банковский капитал по определению предназначен для кредитования».

Основной риск, который видит Банк России, — злоупотребления менеджмента, связанные с выводом активов, утверждает Путиловский из «Эксперт РА». «Игроки заменяют часть понятных для Банка России активов, на вложения в долевые бумаги и ПИФы, качество которых оперативно оценить затруднительно», — подчеркивает аналитик. Риск затрагивал в большей степени небольшие банки, считает он.

Вложения в акции или доли нефинансового сектора не всегда являются спекулятивными, указывает представитель Альфа-банка и приводит в пример обеспечительные сделки, проекты по возврату проблемных активов, вложения в недвижимость, используемую для банковской деятельности, благотворительные проекты. Альфа-банк нейтрально относится к отсрочке от ЦБ «ввиду незначительного эффекта на показатели», добавляет он.

Достаточно ли послаблений ЦБ