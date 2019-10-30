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Пенсионная гарантия на добровольной основе
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Газета
Пенсионная гарантия на добровольной основе
Газета № 171 (3126) (3010) Экономика,
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Пенсионная гарантия на добровольной основе
Минфин завершил разработку законопроекта об альтернативных накоплениях на старость
Минфин опубликовал законопроект о создании новой системы добровольных пенсионных накоплений. Россияне смогут сами назначать и менять размер взносов. Система вряд ли сможет претендовать на массовость, предрекают эксперты
Фото: DPA / ТАСС

Минфин после ряда фальстартов опубликовал для общественного обсуждения законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений. Документ изначально ждали еще год назад, но от версии, содержавшей элементы принудительного подключения россиян к системе, было решено отказаться после вмешательства в дискуссию президента Владимира Путина.

Теперь концепция, получившая название «гарантированный пенсионный план» (ГПП), приобрела полностью добровольный характер, следует из законопроекта Минфина.

  • Работники будут вправе потребовать от работодателя зарегистрировать их в реестре участников системы или же подключиться к системе самостоятельно через сайт госуслуг, но никакой обязательной подписки на накопительную пенсию не будет.
  • Граждане — участники схемы смогут по своему усмотрению устанавливать и изменять размер пенсионных взносов, в том числе приостанавливать уплату добровольных пенсионных взносов (механизм «каникул» — на срок до пяти лет).
  • Размер взносов можно установить либо в процентах от зарплаты, либо в абсолютном выражении.
  • Кроме того, участники смогут изменять ранее выбранный негосударственный пенсионный фонд, где формируется ГПП.

В течение шести месяцев со дня первой уплаты взносов гражданин будет вправе отказаться от участия в системе ГПП и забрать перечисленные деньги.

Для работников будет предусмотрена стимулирующая льгота — освобождение от НДФЛ добровольных взносов в размере до 6%, однако соответствующие поправки в Налоговый кодекс будут разработаны позднее.

Запуск новой системы намечен на 2021 год, следует из материалов Минфина. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов уточнил, что система заработает не раньше середины 2021 года, передал «Интерфакс».

Базовый вариант — выплаты в течение 15 лет

Пенсионная выплата по ГПП будет назначаться:

  • либо при достижении гражданином нормативного пенсионного возраста (65 лет для мужчин и 60 лет для женщин);
  • либо через 30 лет с даты начала уплаты пенсионных взносов по ГПП — в зависимости от того, какой срок наступит раньше.

Она должна выплачиваться ежемесячно и рассчитываться по формуле «размер пенсионной выплаты = общий размер внесенных средств участника / 180» с поправкой на результат размещения пенсионных резервов. Это означает, что базовый вариант выплат — пенсионная выплата в течение 15 лет. Но участникам будет предоставлено право выбора иных вариантов, отличных от базового, говорится в пояснительной записке Минфина.

Швецов уточнил, что «есть предложение сделать выплатную стадию как скользящую срочную выплату»: первый расчет пенсии делается исходя из того, что она выплачивается 15 лет, но по истечении одного–двух лет происходит перерасчет, исходя из инвестиционного дохода и того, что уже выплачено; через два года — новый перерасчет и т.д.

Предусмотрена также возможность досрочной выплаты накоплений в случае обнаружения у участника системы заболеваний из утвержденного правительством перечня социально значимых. Выплата производится в размере расходов на лечение, но не больше объема сделанных накоплений.

Если доходность размещения пенсионных резервов оказалась отрицательной, НПФ будет обязан восполнить отрицательный результат за счет собственных средств. В случае смерти участника ГПП его накопленные невыплаченные средства включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях родственниками.

Реестр участников

Вести реестр участников ГПП будет пенсионный оператор — Национальный расчетный депозитарий (НРД), имеющий статус центрального депозитария. Реестр должен включать помимо персональных данных сведения о размере пенсионных взносов, сумме уплаченных взносов, приостановке и возобновлении уплаты взносов и т.д.

Если НРД будет неправомерно отказывать или уклоняться от внесения и изменения сведений в реестре, ему будет грозить административная ответственность — штраф от 700 тыс. до 1 млн руб., следует из законопроекта-спутника, также представленного Минфином.

В пояснительной записке Минфин отмечает, что ГПП даст гражданам возможность «формирования за счет личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке государства и усилении механизмов защиты и гарантирования пенсионных прав». Участникам схемы ГПП будет предоставлен «широкий спектр прав», подчеркивает ведомство.

Сколько людей будет копить через ГПП

Какое количество россиян согласится участвовать в полностью добровольной схеме пенсионных накоплений и какой процент они станут отчислять со своих доходов, пока не ясно. Швецов признал, что «с точки зрения пополнения счетов» история не сразу станет массовой.

Проведенный летом опрос Левада-центра показал, что 63% россиян не хотели бы делать дополнительных отчислений в НПФ помимо существующих обязательных взносов работодателя. Только 29% опрошенных выразили готовность дополнительно отчислять деньги от своего дохода. Сказываются нехватка свободных денег у населения и недоверие к системе, в которой довольно быстро меняются правила игры.

Представленный законопроект выглядит как компромисс между требованиями разных блоков правительства и ЦБ, говорит РБК главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. По его мнению, в результате может быть построена «система безопасная, не очень напряжная для бюджета, но и не слишком привлекательная для верхушки среднего класса и состоятельных россиян, на которую она, собственно, и рассчитана».

«На этих условиях верхняя планка [по участию в ГПП] — это то число людей, которые присоединены к добровольной системе негосударственного пенсионного обеспечения, то есть около 6 млн», — предполагает Табах. «Думаю, что реально на отрезке в пять лет регулярно вносящих взносы будет от 3 до 5 млн человек», — сказал эксперт.

«ГПП — это маленькая пуговица, которую пришивают к пенсионной системе», — считает гендиректор компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгений Якушев. По сути предлагается делать то, что уже и так можно делать в рамках негосударственных пенсионных программ, индивидуальных и корпоративных, говорит он. Прогнозы по участию населения в ГПП пока неутешительные, потому что в текущих условиях очень мало людей, которые могут себе позволить копить самостоятельно, рассуждает Якушев.

Минфин оценивает максимальный охват системы ГПП в 72,5 млн человек — наемных работников и самозанятых. Если наложить данные июньского опроса Левада-центра о готовности россиян делать дополнительные пенсионные взносы на данные Росстата о распределении населения по величине среднедушевых доходов за 2018 год, можно получить верхнюю оценку годового объема пенсионных взносов по ГПП — около 1 трлн руб., подсчитал РБК.

Авторы: Иван Ткачёв, Анна Гальчева.
Теги: пенсионные накопления , Минфин , пенсионный план , ЦБ
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