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Дональд Трамп сменил лидера ИГ
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Газета
Дональд Трамп сменил лидера ИГ
Газета № 170 (3125) (2910) Политика,
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Дональд Трамп сменил лидера ИГ
Почему Москва усомнилась в успешности спецоперации США по уничтожению Абу Бакра аль-Багдади
Президент США в специальном обращении к нации объявил о ликвидации лидера «Исламского государства». Как это скажется на ситуации в Сирии и почему Россия выразила сомнения в гибели Абу Бакра аль-Багдади — разбирался РБК
Дональд Трамп (Фото: Manuel Balce Ceneta / AP)

Что рассказал Дональд Трамп

В воскресенье, 27 октября, президент США Дональд Трамп выступил со специальным видеообращением из Белого дома, в котором объявил о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади, главы «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация, ИГ), прятавшегося в северной части Сирии.

«Прошлой ночью США осуществили правосудие в отношении лидера террористов номер один. Абу Бакр аль-Багдади мертв» — так начал американский президент свою речь.

По словам Трампа, помешать ликвидации лидера ИГ хотела многочисленная охрана, с которой вступил в бой американский спецназ. В перестрелке все охранники аль-Багдади были уничтожены, а дом, где он находился, взят штурмом. Лидер ИГ, на котором был пояс смертника, попытался скрыться в тоннеле с тремя своими детьми, однако, поняв безвыходность ситуации, совершил самоподрыв. В итоге тоннель обрушился, аль-Багдади и дети погибли. Бойцы спецназа взяли биоматериалы для ДНК-теста, который подтвердил, что погибшим является именно халиф ИГ, за голову которого США объявили награду $10 млн.

После ликвидации американские военные уничтожили дом, где находился аль-Багдади. «Он умер, как пес, он умер, как трус. Мир теперь гораздо безопаснее, — сказал американский президент. — Он скулил, плакал и кричал всю дорогу».

За ходом операции Трамп наблюдал лично — Белый дом опубликовал фото, где президент в Ситуационной комнате в окружении высших чинов администрации смотрит трансляцию боя. В 2011 году в ней же за операцией по устранению Усамы бен Ладена наблюдал 44-й президент США Барак Обама.

The New York Times сообщила, что выйти на след аль-Багдади удалось благодаря показаниям одной из его жен, а также некоего законспирированного агента. Агентство Reuters утверждает, что раскрыть аль-Багдади помог его помощник Исмаил аль-Этави, ранее арестованный турецкими властями и переданный иракской стороне.

Через несколько часов после обращения Трампа командующий курдскими «Сирийскими демократическими силами» (SDF) Абди Мазлум заявил, что на севере Сирии также ликвидирована «правая рука» аль-Багдади — Абу Хассан аль-Мухаджир. Это произошло в деревне Айн Аль-Байда около города Джераблус на подконтрольных SDF территориях. Курдские СМИ опубликовали кадры с места удара американских ВВС, а также фотографию тела аль-Мухаджира.

Почему Россия выразила сомнения

Россия, по словам Трампа, оказала помощь авиации США при пролете над той частью Сирии, которую контролирует ее армия. Российские военные не знали цели операции, уточнил он. Он также выразил признательность Турции.

В Минобороны России на это заявили, что ничего не знают о «содействии пролету авиации США». Также в российском военном ведомстве указали, что за последнее время никаких ударов с воздуха с американской стороны или коалиции в сирийской провинции Идлиб, где, по словам Трампа, был ликвидирован аль-Багдади, не зафиксировано. И отметили, что не имеют подтверждений его ликвидации.

Провинция Идлиб, где скрывался аль-Багдади, — последняя из не подконтрольных Дамаску зон деэскалации, которая относится к сфере влияния Турции. Ранее считалось, что лидер ИГ должен находиться на сирийско-иракской границе, где у боевиков этой организации развитое подполье. Практически весь Идлиб контролирует враждебная ИГ террористическая группировка «Хайат Тахрир аш-Шам», ранее известная под названием «Джебхат ан-Нусра», — бывший филиал «Аль-Каиды» в Сирии (все организации запрещены в России). «Аль-Каида» официально отреклась от организации аль-Багдади и вступила с ним в войну еще в 2014 году, после того как, получив влияние в Сирии, он потребовал, чтобы ИГ присягнули и подчинили филиалы «Аль-Каиды», в частности «Джебхат ан-Нусра». Обе группировки тогда выпускали фетвы и обвиняли друг друга в отступничестве  из-за расхождений, связанных с разной трактовкой священных текстов и пророчеств.

Заявления Минобороны России можно объяснить желанием России «нивелировать успех США», считает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Антон Мардасов, а также «неспособностью признать, что российская разведка пропустила «транзит» аль-Багдади с сирийско-иракской границы в Идлиб. Кроме того, в 2017 году российское Минобороны также объявляло об уничтожении аль-Багдади — но эта информация подтверждения не получила.

Как аль-Багдади оказался в Идлибе и почему вообще решил там прятаться, остается неясным.

Что касается ДНК-экспертизы аль-Багдади, то его биологические материалы США гипотетически могли получить в 2004 году: после вторжения в Ирак американских войск аль-Багдади был задержан и несколько месяцев провел в американском фильтрационном лагере «Букка». Одна из немногих известных фотографий будущего лидера ИГ сделана именно там.

Как теперь может измениться ситуация в ИГ

Спикеры ИГ и связанные с ней медиа гибель лидера группировки пока не подтверждали. Аль-Багдади последний раз появился на видео в апреле этого года. В опубликованном медиацентром «Аль-Фуркан» ролике он приветствовал пасхальные теракты 2019 года на Шри-Ланке (в результате серии атак смертников погибли 259 человек) и заявил, что джихад будет продолжен.

Смерть лидера ИГ, скорее всего, не повлияет на боеспособность группировки, считают опрошенные РБК эксперты. Сейчас ее боевая мощь под большим вопросом. «Оттуда много кто разбежался, много кто был убит. Но сам образ «Исламского государства» вечно живой. Как и где оно возродится в следующий раз, сказать пока трудно, но для этого есть определенные территории и в Африке, и в Азии, где, я более чем уверен, по прошествии какого-то времени будет то же самое, но только с учетом опыта ИГ», — полагает руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко. При этом, по его мнению, аль-Багдади в отличие от Усамы бен Ладена достаточно заурядная личность. «Поэтому я не думаю, что его смерть вызвала какой-то катаклизм в душах сторонников ИГ», — отметил эксперт.

Издание Newsweek, которое первым сообщило, что США провели операцию по ликвидации аль-Багдади, со ссылкой на свои источники в региональной разведке, а также близкое к ИГ информационное агентство Amaq сообщило, что новым лидером террористической организации станет бывший иракский офицер Абдулла Кардаш, известный также как Хаджи Абдулла аль-Афари. Со ссылкой на Amaq издание отмечает, что аль-Багдади назначил Кардаша своим преемником еще в августе. Его источники уверяют, что к моменту гибели роль аль-Багдади как лидера группировки была уже символической.

Абу Бакр аль-Багдади родился в 1971 году в Ираке под городом Самарра. Получил религиозное образование в Багдаде. В 2004 году после вторжения в Ирак американских войск был задержан и несколько месяцев содержался в фильтрационном лагере «Букка». Уже тогда он исповедовал ислам радикального толка. В 2010 году после смерти предшественника Абу Умара аль-Багдади возглавил группировку «Исламское государство Ирака». В 2013 году она была переименована в «Исламское государство Ирака и Шама».

В начале лета 2014 года группировка контролировала значительную часть северного Ирака, включая второй по величине город страны Мосул. Через несколько дней после захвата Мосула, 29 июня, с кафедры мечети ан-Нури аль-Багдади произнес следующие слова: «Вперед, мусульмане, за свою страну. Да, ведь это ваша страна. Вперед, потому что Сирия не принадлежит сирийцам, а Ирак не принадлежит иракцам». После этого он объявил о создании халифата — первого со времен Османской империи.

С этого времени международное сообщество начало активную борьбу против ИГ. В 2015 году в войну с группировкой вступила Россия. В 2019 году был уничтожен последний очаг сопротивления ИГ в Сирии, и «Исламское государство» полностью перешло на партизанское положение.

Авторы: Александр Атасунцев, Любовь Порываева.
Теги: ИГ , «Аль-Каида» , Абу Бакр аль-Багдади , Дональд Трамп
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