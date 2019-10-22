Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,23 63,42 EUR Нал. 71,55 70,74 USD Бирж. 63,73 -0,03 EUR Бирж. 71,01 -0,18 USD ЦБ. 63,76 -0,19 EUR ЦБ. 71,17 +0,04 EUR/USD 1,11 -0,00 BTC/USD Бирж. 8231,60 -38,50 IMOEX 2761,15 +0,30% RTSI 1365,14 +0,73% Brent 58,65 -1,54% DJIA 26827,64 +0,21% Nasdaq 8162,99 +0,91%
Американцы вложились впятеро сильнее азиатов
Лента новостей
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику 09:37, Общество «Ведомости» узнали о предложении изменить налоговый режим для холдингов 09:35, Бизнес Партия Трюдо победила на парламентских выборах в Канаде 09:30, Политика Короткий метр: почему девелоперы сокращают площади элитных квартир 09:28, РБК и Элитная недвижимость Безотходная экономика: мода или необходимость 09:21, Зеленая экономика  McDonald's, ОФЗ, X5 Retail: за какими котировками следить сегодня 09:17, Quote Император Японии объявил о восшествии на престол 09:12, Политика Страна «разливаек»: как нужно трансформировать алкорынок РФ. Часть 2 09:08, PRO Forbes сообщил о росте состояния миллиардера Богуславского на $600 млн 09:04, Бизнес Что делать, если работа с документами отнимает кучу времени. Карточки 08:59, РБК и Xerox Российская компания назвала сроки выпуска многоразовой ракеты 08:51, Технологии и медиа Спонтанное автопутешествие: с кем, куда и что взять с собой 08:29, РБК и Subaru Мать осужденной в России за гашиш израильтянки выпустила видеообращение 08:11, Общество Тарасенко вышел на девятое место в истории «Сент-Луиса» по очкам в НХЛ 08:06, Спорт Аркадий Волож: «креативненький» сервис без клиентов не должен жить 08:05, PRO МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода 08:00, Общество Авиакомпанию «Глобус» оштрафовали за задержку рейса на 44 часа 07:47, Общество France Football назвал номинантов на новый приз имени Льва Яшина 07:40, Спорт Что случилось за ночь. Главные новости РБК 07:36, Общество В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых 07:35, Общество Вертолеты ВКС приземлились на сирийском аэродроме Табка 07:17, Политика Битва дизайнеров: делаем ремонт в квартире успешного холостяка 07:10, РБК Стиль и Экспострой на Нахимовском «Перекресток» начал продавать продукцию конкурирующего с ним «ВкусВилла» 07:00, Бизнес Почему в онлайн-магазине Perekrestok.ru появилась продукция конкурента 07:00, PRO Милонов предложил ограничить продажу детского шампанского в России 06:43, Общество Бизнес предупредил власти о возможном мошенничестве с электронными ПТС 06:38, Бизнес Партия Трюдо стала лидером на парламентских выборах в Канаде 06:32, Политика «Ювентус» Роналду примет «Локомотив». Важное о сопернике москвичей в ЛЧ 06:03, Спорт
Газета
Американцы вложились впятеро сильнее азиатов
Газета № 165 (3120) (2210) Экономика,
0
Американцы вложились впятеро сильнее азиатов
Эксперты EY изучили структуру зарубежных инвестиций в Россию
Американские компании лидируют по прямым иностранным инвестициям в Россию в 2018 году, показало исследование EY. Доля китайских компаний за 11 лет составила всего 3% общего объема инвестиций
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Американские компании в среднем инвестировали в проекты в России в два раза больше европейских и в пять раз больше азиатских компаний по итогам 2018 года. Об этом свидетельствуют результаты поступившего в РБК опроса EY для Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), в котором участвуют главы крупнейших международных корпораций.

  • Каждая компания из США в среднем вложила в России около $224 млн
  • Европейский бизнес — чуть более $90 млн
  • Компании из Азии — около $40 млн

Авторы исследования сравнили страны по средней сумме российских инвестиций на компанию, поскольку только 74 из 95 участников опроса согласились раскрыть объемы вложений, пояснили РБК в EY.

США также лидируют по количеству инвестиционных проектов в России — 16% от общего объема. За 2018 год американцы нарастили число проектов в России почти на 74% — с 19 до 33, выяснил ранее EY.

В июле—августе 2019 года были опрошены 95 иностранных компаний во всех секторах экономики. Средняя выручка респондентов по России составила $745 млн в 2018 году, у 53 компаний — членов КСИИ — свыше $1 млрд. Средняя численность — 3 тыс. сотрудников.

Результаты исследования EY не соотносятся с официальной статистикой Банка России. Крупнейшие зарубежные инвесторы, по данным ЦБ на 1 января 2019 года, — Кипр ($135,5 млрд, или 27% всех инвестиций), Люксембург (10%), Багамы (7,9%), Бермуды (6,1%), Ирландия (5,4%). Считается, что значительная часть инвестиций из этих стран — преимущественно российские деньги, вложенные обратно в страну через зарубежные юрисдикции.

США и Китай находятся только на 18-м и 22-м местах ($3,9 млрд и $2,6 млрд соответственно, или менее 1% от всех зарубежных инвестиций). ЦБ не включает в статистику иностранных инвестиций вложения российских «дочек» зарубежных компаний, в то время как большинство инвестиций США и Китая в России осуществляются как раз российскими «дочками».

Разворот на Восток

Экономическое сотрудничество России со странами Азии активизировалось после введения санкций США и Евросоюза в 2014 году. Китайский бизнес в России сравнительно молодой, отмечает EY. Если в среднем компании — участники опроса работают в России 28 лет, то китайские — всего 11 лет. Совокупные инвестиции китайских компаний за эти 11 лет составили всего $6 млрд, или 3% прямых иностранных инвестиций всех участников опроса, отмечают авторы исследования. В основном китайский бизнес в России представлен в сфере строительства, инженерных услуг и сельского хозяйства. Треть китайских компаний присутствуют в регионах Дальнего Востока.

В целом участники опроса планируют инвестировать в Россию $6,5 млрд в 2019 году. Несмотря на нынешнее отставание по суммам инвестиций, у китайских компаний наиболее амбициозные планы.

  • Китайские компании заявили о намерении на треть увеличить инвестиции в Россию в 2019 году
  • Доля американских и европейских компаний, планирующих увеличить инвестиции в России, — 29%

Почти половина запланированных инвестиций (44%) придется на энергетические и сырьевые проекты, которые, как правило, самые затратные.

Разные приоритеты

Компании из США, Европы и Азии по-разному смотрят на инвестиционные проекты в России.

  • Многие китайские компании (56%) отмечают низкий уровень производительности труда в России, тогда как на эту проблему указали лишь 16% инвесторов из других стран
  • Европейский бизнес активнее всех проводит цифровизацию (49% компаний) — заметно больше Северной Америки (36%) и Азии (19%)
  • Среди американских компаний в России больше всего экспортеров — 71%, среди европейских — их 63%
  • Лишь треть азиатских компаний (34%) наладили экспорт из России в другие страны

Различаются и приоритеты компаний из разных стран, планирующих расширяться в российских регионах. Если для американского бизнеса важнее всего диалог с властью (71%) и доступность кадров (57%), то для европейских — близость к рынкам сбыта (70%). Налоговые льготы — главный фактор для азиатского бизнеса в целом (75%) и для 85% китайских компаний.

Влияние санкций

Отрицательный эффект от санкций отметили 62% компаний. В то же время 42% указали, что санкции не повлияли на их выручку, а для остальных падение доходов оказалось незначительным.

  • Санкции привели к сокращению российского рынка для 44% компаний
  • Осложнили привлечение финансирования для 27%, с наибольшими проблемами столкнулись иностранные инвесторы в сфере сельского хозяйства — 75%
  • Для каждой четвертой зарубежной компании (25%) санкции нарушили цепочки поставок, особенно пострадали производители потребительских товаров (64%)
  • Для 38% крупных иностранных компаний с выручкой от $300 млн санкции создали серьезные репутационные риски

Ранее РБК опросил участников КСИИ. По мнению зарубежных инвесторов, главные проблемы российской экономики — нестабильность, непредсказуемость условий, высокая нагрузка на бизнес и старение населения. Среди преимуществ — большой рынок, кадровый потенциал, снижение инфляции и подъем сельского хозяйства.

Автор: Ольга Агеева.
Теги: иностранные инвестиции , США , разворот на Восток , Китай
Материалы по теме
Непредсказуемость и старость: что беспокоит иностранных инвесторов Бизнес
EY обнаружила выход США на первое место по инвестициям в Россию Экономика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter