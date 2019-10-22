Американцы вложились впятеро сильнее азиатов

Эксперты EY изучили структуру зарубежных инвестиций в Россию

Американские компании лидируют по прямым иностранным инвестициям в Россию в 2018 году, показало исследование EY. Доля китайских компаний за 11 лет составила всего 3% общего объема инвестиций

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Американские компании в среднем инвестировали в проекты в России в два раза больше европейских и в пять раз больше азиатских компаний по итогам 2018 года. Об этом свидетельствуют результаты поступившего в РБК опроса EY для Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), в котором участвуют главы крупнейших международных корпораций.

Каждая компания из США в среднем вложила в России около $224 млн

Европейский бизнес — чуть более $90 млн

Компании из Азии — около $40 млн

Авторы исследования сравнили страны по средней сумме российских инвестиций на компанию, поскольку только 74 из 95 участников опроса согласились раскрыть объемы вложений, пояснили РБК в EY.

США также лидируют по количеству инвестиционных проектов в России — 16% от общего объема. За 2018 год американцы нарастили число проектов в России почти на 74% — с 19 до 33, выяснил ранее EY.

В июле—августе 2019 года были опрошены 95 иностранных компаний во всех секторах экономики. Средняя выручка респондентов по России составила $745 млн в 2018 году, у 53 компаний — членов КСИИ — свыше $1 млрд. Средняя численность — 3 тыс. сотрудников.

Результаты исследования EY не соотносятся с официальной статистикой Банка России. Крупнейшие зарубежные инвесторы, по данным ЦБ на 1 января 2019 года, — Кипр ($135,5 млрд, или 27% всех инвестиций), Люксембург (10%), Багамы (7,9%), Бермуды (6,1%), Ирландия (5,4%). Считается, что значительная часть инвестиций из этих стран — преимущественно российские деньги, вложенные обратно в страну через зарубежные юрисдикции.

США и Китай находятся только на 18-м и 22-м местах ($3,9 млрд и $2,6 млрд соответственно, или менее 1% от всех зарубежных инвестиций). ЦБ не включает в статистику иностранных инвестиций вложения российских «дочек» зарубежных компаний, в то время как большинство инвестиций США и Китая в России осуществляются как раз российскими «дочками».

Разворот на Восток

Экономическое сотрудничество России со странами Азии активизировалось после введения санкций США и Евросоюза в 2014 году. Китайский бизнес в России сравнительно молодой, отмечает EY. Если в среднем компании — участники опроса работают в России 28 лет, то китайские — всего 11 лет. Совокупные инвестиции китайских компаний за эти 11 лет составили всего $6 млрд, или 3% прямых иностранных инвестиций всех участников опроса, отмечают авторы исследования. В основном китайский бизнес в России представлен в сфере строительства, инженерных услуг и сельского хозяйства. Треть китайских компаний присутствуют в регионах Дальнего Востока.

В целом участники опроса планируют инвестировать в Россию $6,5 млрд в 2019 году. Несмотря на нынешнее отставание по суммам инвестиций, у китайских компаний наиболее амбициозные планы.

Китайские компании заявили о намерении на треть увеличить инвестиции в Россию в 2019 году

Доля американских и европейских компаний, планирующих увеличить инвестиции в России, — 29%

Почти половина запланированных инвестиций (44%) придется на энергетические и сырьевые проекты, которые, как правило, самые затратные.

Разные приоритеты

Компании из США, Европы и Азии по-разному смотрят на инвестиционные проекты в России.

Многие китайские компании (56%) отмечают низкий уровень производительности труда в России, тогда как на эту проблему указали лишь 16% инвесторов из других стран

Европейский бизнес активнее всех проводит цифровизацию (49% компаний) — заметно больше Северной Америки (36%) и Азии (19%)

Среди американских компаний в России больше всего экспортеров — 71%, среди европейских — их 63%

Лишь треть азиатских компаний (34%) наладили экспорт из России в другие страны

Различаются и приоритеты компаний из разных стран, планирующих расширяться в российских регионах. Если для американского бизнеса важнее всего диалог с властью (71%) и доступность кадров (57%), то для европейских — близость к рынкам сбыта (70%). Налоговые льготы — главный фактор для азиатского бизнеса в целом (75%) и для 85% китайских компаний.

Влияние санкций

Отрицательный эффект от санкций отметили 62% компаний. В то же время 42% указали, что санкции не повлияли на их выручку, а для остальных падение доходов оказалось незначительным.

Санкции привели к сокращению российского рынка для 44% компаний

Осложнили привлечение финансирования для 27%, с наибольшими проблемами столкнулись иностранные инвесторы в сфере сельского хозяйства — 75%

Для каждой четвертой зарубежной компании (25%) санкции нарушили цепочки поставок, особенно пострадали производители потребительских товаров (64%)

Для 38% крупных иностранных компаний с выручкой от $300 млн санкции создали серьезные репутационные риски

Ранее РБК опросил участников КСИИ. По мнению зарубежных инвесторов, главные проблемы российской экономики — нестабильность, непредсказуемость условий, высокая нагрузка на бизнес и старение населения. Среди преимуществ — большой рынок, кадровый потенциал, снижение инфляции и подъем сельского хозяйства.