Эльвира Набиуллина продемонстрировала вербальную решительность

ЦБ получает все больше данных о том, что на инфляцию в России влияют не только временные факторы, но и спрос, рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC. «Поэтому речь может идти не просто о снижении ключевой ставки. Мы можем действовать более решительно», — сказала она.
«Обычно Банк России предпочитает изменять ставку в умеренном темпе. Но когда мы видим, что различные факторы могут серьезно повлиять на наши прогнозы, то переходим к более решительному регулированию нашей денежно-кредитной политики», — объяснила Набиуллина. Факторы, которые влияли на инфляцию в конце прошлого — начале нынешнего года, сейчас исчезли, а потому у ЦБ есть возможность ослабить монетарную политику, заявила она. Следующее заседание совета директоров регулятора пройдет 25 октября.
Экономисты разошлись в толковании слов Набиуллиной:
- Комментарии председателя ЦБ говорят о том, что на октябрьском заседании совет директоров банка снизит ставку, скорее всего, сразу на 50 б.п., до 6,5% годовых, указывают аналитики Сбербанка Юрий Попов и Николай Минко. Это четкий сигнал рынку о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании сразу на 50 б.п., считает и директор аналитического департамента ИК «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.
- Набиуллина дала четкий сигнал о снижении ключевой ставки в октябре, но вела речь о частоте, а не о масштабе снижения, считает экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец: он готов снизить ставку на 25 б.п. уже в октябре из-за очень низкой инфляции и уменьшения инфляционных рисков на фоне укрепления рубля и консервативного сигнала о расходовании средств Фонда национального благосостояния. А затем снизит еще на 25 б.п. в декабре.
- Очевидно, что на ближайшем заседании регулятор будет выбирать между снижением на 25 или 50 б.п., считает главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова.
- Консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков пока предполагает, что на следующей неделе ставка снизится на 25 б.п.: ставку на уровне 6,75% ждут 23 из 30 экономистов, снижение на 50 б.п. прогнозируют пятеро, и двое считают, что регулятор оставит ее на текущем уровне.
В последний раз ЦБ снижал ставку на 50 б.п. в декабре 2017 года, и его решение тогда стало сюрпризом для рынка и аналитиков, ожидавших умеренного снижения.
Сигналы ЦБ для рынка
Представители регулятора в последнее время стали давать больше комментариев, готовящих рынок к тому или иному решению о судьбе ставки, делится наблюдениями Татьяна Евдокимова, в итоге рынок учитывает исход заседания совета директоров, ориентируясь на комментарии, а не на само решение. Это похоже на то, что происходит с Федеральной резервной системой США и Европейским центральным банком, отметила она.
Как замечает Евдокимова, чуть активнее регулятор стал давать рынку сигналы во втором полугодии, когда начал активно снижать ставку. «Необходимо было восстановить связь с рынком после двух повышений ставки в конце прошлого года, которые многими участниками рынка были восприняты как неожиданные», — сказала эксперт.
Высказывания [руководства ЦБ] прошлых двух недель очень сильно двинули рынок ОФЗ [в сторону снижения доходностей], отмечает Евдокимова, а вот для рубля фактор ставок был очень важен в первом полугодии, а сейчас, когда масштабы захода в ОФЗ снизились, этот фактор стал менее значимым.
Цены растут не так быстро, как прогнозировал Центральный банк. Еще в начале текущего года регулятор ожидал, что к концу года инфляция составит 4–4,5%, но после этого несколько раз пересматривал свой прогноз, в последний раз на опорном заседании в сентябре до 4–4,5%. Эффект от повышения ставки НДС с 18 до 20% оказался не таким существенным, как прогнозировал регулятор, на замедлении инфляции также сказался слабый внутренний и внешний спрос. В сентябре ЦБ в третий раз за год опустил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7%. А годовая инфляция по итогам сентября замедлилась до 4% после 4,3% месяцем ранее. 10 октября Набиуллина заявила, что ЦБ на очередном заседании в четвертый раз за год снизит прогноз инфляции и может ускорить смягчение денежно-кредитной политики.
По состоянию на 14 октября накопленная годовая инфляция с начала года составила 2,3%, а по итогам года она может достичь лишь 3–3,3%, что далеко от таргета ЦБ в 4%, отмечает главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой. В следующем году ситуация может усложниться для ЦБ, считает он: годовой рост цен в первом квартале может замедлиться до 2,5% и к концу 2020 года составить те же 3–3,3%. Об этом говорит то, что инфляционные ожидания предприятий снижаются, цены производителей растут медленно, рост зарплат не ускоряется, урожай зерновых хороший, а курс рубля стабильный.
Чтобы вернуть инфляцию к 4% в 2021 году, ЦБ придется ускорить снижение ставки, предполагает Полевой. Начать регулятор может со снижения прогноза по инфляции на следующей неделе с текущих 4–4,5% до 3,5–4% на конец 2019 года. Снижать ставку ЦБ, скорее всего, будет шагами по 25 б.п. на заседаниях в октябре, декабре, марте и июне — до 6%, отмечает Полевой, но нельзя исключать и более резкого смягчения: сразу на 50 б.п. в октябре, затем по 25 б.п. в декабре и марте.
Ускорение снижения ключевой ставки в следующем году внесет заметный вклад в экономический рост — около 0,3 п.п., оценивает Донец. Бюджетная политика без учета эффекта частных инвестиций в национальные проекты дает сопоставимый вклад.
Базовый сценарий — по-прежнему снижение ставки на следующей неделе на 25 б.п., хотя и снижение на 50 б.п. не исключено, говорит главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Возврат населения к сберегательной модели поведения, о чем свидетельствует ускорение роста депозитов при замедлении розничной торговли, действительно создает более комфортный контекст для снижения ставки.
Настроения на внешних рынках стабилизировались, а инфляция замедлилась быстрее, чем ожидал ЦБ, поэтому регулятор будет вынужден смягчать денежно-кредитную политику более агрессивно, считает и главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова (ее прогноз — снижение на 25 б.п.).