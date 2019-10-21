Эльвира Набиуллина продемонстрировала вербальную решительность

Эксперты допустили, что ЦБ на этой неделе снизит ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта

Принимая решение снизить ключевую ставку, Банк России может действовать более решительно, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировал ЦБ, поэтому он может отказаться от умеренных темпов

Фото: Максим Шеметов / Reuters

ЦБ получает все больше данных о том, что на инфляцию в России влияют не только временные факторы, но и спрос, рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC. «Поэтому речь может идти не просто о снижении ключевой ставки. Мы можем действовать более решительно», — сказала она.

«Обычно Банк России предпочитает изменять ставку в умеренном темпе. Но когда мы видим, что различные факторы могут серьезно повлиять на наши прогнозы, то переходим к более решительному регулированию нашей денежно-кредитной политики», — объяснила Набиуллина. Факторы, которые влияли на инфляцию в конце прошлого — начале нынешнего года, сейчас исчезли, а потому у ЦБ есть возможность ослабить монетарную политику, заявила она. Следующее заседание совета директоров регулятора пройдет 25 октября.

Экономисты разошлись в толковании слов Набиуллиной:

Комментарии председателя ЦБ говорят о том, что на октябрьском заседании совет директоров банка снизит ставку, скорее всего, сразу на 50 б.п., до 6,5% годовых, указывают аналитики Сбербанка Юрий Попов и Николай Минко. Это четкий сигнал рынку о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании сразу на 50 б.п., считает и директор аналитического департамента ИК «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

Набиуллина дала четкий сигнал о снижении ключевой ставки в октябре, но вела речь о частоте, а не о масштабе снижения, считает экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец: он готов снизить ставку на 25 б.п. уже в октябре из-за очень низкой инфляции и уменьшения инфляционных рисков на фоне укрепления рубля и консервативного сигнала о расходовании средств Фонда национального благосостояния. А затем снизит еще на 25 б.п. в декабре.

Очевидно, что на ближайшем заседании регулятор будет выбирать между снижением на 25 или 50 б.п., считает главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова.

Консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков пока предполагает, что на следующей неделе ставка снизится на 25 б.п.: ставку на уровне 6,75% ждут 23 из 30 экономистов, снижение на 50 б.п. прогнозируют пятеро, и двое считают, что регулятор оставит ее на текущем уровне.

В последний раз ЦБ снижал ставку на 50 б.п. в декабре 2017 года, и его решение тогда стало сюрпризом для рынка и аналитиков, ожидавших умеренного снижения.

Сигналы ЦБ для рынка Представители регулятора в последнее время стали давать больше комментариев, готовящих рынок к тому или иному решению о судьбе ставки, делится наблюдениями Татьяна Евдокимова, в итоге рынок учитывает исход заседания совета директоров, ориентируясь на комментарии, а не на само решение. Это похоже на то, что происходит с Федеральной резервной системой США и Европейским центральным банком, отметила она. Как замечает Евдокимова, чуть активнее регулятор стал давать рынку сигналы во втором полугодии, когда начал активно снижать ставку. «Необходимо было восстановить связь с рынком после двух повышений ставки в конце прошлого года, которые многими участниками рынка были восприняты как неожиданные», — сказала эксперт. Высказывания [руководства ЦБ] прошлых двух недель очень сильно двинули рынок ОФЗ [в сторону снижения доходностей], отмечает Евдокимова, а вот для рубля фактор ставок был очень важен в первом полугодии, а сейчас, когда масштабы захода в ОФЗ снизились, этот фактор стал менее значимым.

Как вернуть инфляцию к цели

Цены растут не так быстро, как прогнозировал Центральный банк. Еще в начале текущего года регулятор ожидал, что к концу года инфляция составит 4–4,5%, но после этого несколько раз пересматривал свой прогноз, в последний раз на опорном заседании в сентябре до 4–4,5%. Эффект от повышения ставки НДС с 18 до 20% оказался не таким существенным, как прогнозировал регулятор, на замедлении инфляции также сказался слабый внутренний и внешний спрос. В сентябре ЦБ в третий раз за год опустил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7%. А годовая инфляция по итогам сентября замедлилась до 4% после 4,3% месяцем ранее. 10 октября Набиуллина заявила, что ЦБ на очередном заседании в четвертый раз за год снизит прогноз инфляции и может ускорить смягчение денежно-кредитной политики.

По состоянию на 14 октября накопленная годовая инфляция с начала года составила 2,3%, а по итогам года она может достичь лишь 3–3,3%, что далеко от таргета ЦБ в 4%, отмечает главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой. В следующем году ситуация может усложниться для ЦБ, считает он: годовой рост цен в первом квартале может замедлиться до 2,5% и к концу 2020 года составить те же 3–3,3%. Об этом говорит то, что инфляционные ожидания предприятий снижаются, цены производителей растут медленно, рост зарплат не ускоряется, урожай зерновых хороший, а курс рубля стабильный.

Чтобы вернуть инфляцию к 4% в 2021 году, ЦБ придется ускорить снижение ставки, предполагает Полевой. Начать регулятор может со снижения прогноза по инфляции на следующей неделе с текущих 4–4,5% до 3,5–4% на конец 2019 года. Снижать ставку ЦБ, скорее всего, будет шагами по 25 б.п. на заседаниях в октябре, декабре, марте и июне — до 6%, отмечает Полевой, но нельзя исключать и более резкого смягчения: сразу на 50 б.п. в октябре, затем по 25 б.п. в декабре и марте.

Ускорение снижения ключевой ставки в следующем году внесет заметный вклад в экономический рост — около 0,3 п.п., оценивает Донец. Бюджетная политика без учета эффекта частных инвестиций в национальные проекты дает сопоставимый вклад.

Базовый сценарий — по-прежнему снижение ставки на следующей неделе на 25 б.п., хотя и снижение на 50 б.п. не исключено, говорит главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Возврат населения к сберегательной модели поведения, о чем свидетельствует ускорение роста депозитов при замедлении розничной торговли, действительно создает более комфортный контекст для снижения ставки.

Настроения на внешних рынках стабилизировались, а инфляция замедлилась быстрее, чем ожидал ЦБ, поэтому регулятор будет вынужден смягчать денежно-кредитную политику более агрессивно, считает и главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова (ее прогноз — снижение на 25 б.п.).