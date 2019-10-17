Депутаты обратились к услугам частного сыска

В Госдуме разработали новый закон о детективной деятельности

Депутат-единоросс предложил разделить регулирование детективной и охранной деятельности, расширить полномочия сыщиков, а также ввести понятие «детективная тайна». В профессиональном сообществе говорят о назревшей реформе отрасли

Анатолий Выборный (Фото: Абулхатин Марат / ТАСС)

Зачем нужен новый закон

Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный подготовил новый закон «О детективной деятельности». С текстом законопроекта ознакомился РБК. В среду, 16 октября, его автор планирует представить его на обсуждение с представителями сообщества детективов и госорганов в Торгово-промышленной палате. Затем Выборный отправит его на экспертизу в правительство.

«Я думаю, что мы внесем его уже в эту сессию. Пришло время осовременить частных детективов с учетом требований времени, поскольку за последние 27 лет очень много изменилось», — объяснил РБК депутат, входящий в парламентский комитет по безопасности и противодействию коррупции.

По его словам, всего несколько тысяч детективов работают с официальными лицензиями, существует также и серый рынок сыскных услуг, не подконтрольный регулированию. Чтобы сделать положение легально работающих детективов более привлекательным для участников рынка, необходимо наделить их не только обязанностями, но и четко очерченными правами, считает он.

В законопроекте предлагается разделить законодательное регулирование детективной и охранной деятельности. Сейчас они регулируются одним законом «О частной детективной и охранной деятельности», принятым в 1992 году.

Как изменится закон о детективах

В отдельной статье дано определение детективной тайны. «Детективной тайной являются любые сведения, связанные с оказанием детективных услуг заказчику. Детективная организация, детектив не вправе разглашать сведения, сообщенные им заказчиком в связи с оказанием детективной услуги, без согласия заказчика», — говорится в тексте законопроекта. При этом отдельно уточняется, что мероприятия по взаимодействию детективов с правоохранительными органами не могут нарушать обязательств детективов по договору с заказчиком.

В названии нового закона предлагается убрать словосочетание «в Российской Федерации», что позволит оказывать детективные услуги за рубежом «в соответствии с нормами ВТО и законодательством государства оказания охранных услуг».

Предлагается ввести в закон наряду с частным детективом понятие детективной организации.

Детективам предлагается предоставить право направлять в госорганы, общественные объединения и иные организации официальные «обращения о предоставлении справок, характеристик и иных документов, необходимых для оказания квалифицированной детективной услуги». На указанные органы будет возложена обязанность дать ответ на запрос в письменной форме.

Предлагается установить обязанность детективов страховать риски ответственности за нарушение договора с клиентом, риски ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при осуществлении деятельности.

Предлагается также позволить детективам встречаться с разрешения органа дознания, дознавателя, следователя или суда с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым в случае заключения с ними договора на сбор сведений по уголовному делу и при условии, если в отношении их избрана мера пресечения в виде заключения под стражу или в виде домашнего ареста.

В дополнение к уже имеющимся в законодательстве детективным услугам в проект нового закона включены: сбор сведений, предметов и документов по гражданским, арбитражным делам, делам об административных правонарушениях и исполнительного производства; сбор сведений, предметов и документов для подачи заявления или иска в правоохранительные органы или в суд; сбор сведений по установлению наступления страхового случая; поиск без вести пропавших, поиск должников и их имущества, а также поиск ребенка по исполнительному документу.

Как относятся к инициативе детективы

Государство недооценивает возможности развития института частных детективов, считает директор фонда «Институт проблем безопасности и устойчивого развития» Виктор Ананьев, приглашенный к участию в работе над законопроектом в качестве эксперта.

«СМИ связывают частных детективов прежде всего с работой по семейным делам, но в реальности спектр услуг гораздо шире — это прежде всего сбор информации в интересах заказчика для участия в административных и гражданских спорах, поиск пропавших без вести людей, — говорит Ананьев. — С этими задачами уже сейчас могли бы эффективно справляться детективы, которыми чаще всего становятся бывшие сотрудники правоохранительных органов, уволившиеся со службы. Вместо того чтобы помочь им и создать условия для бизнеса, способного взять на себя специфическую социальную нагрузку, наши правоохранительные органы самоустранились от развития этой отрасли». По его мнению, предложенные поправки в части расширения полномочий детективов могут дать легальному рынку детективных услуг новый импульс.

По оценке президента Ассоциации профессионалов сыска и председателя правления саморегулируемой ассоциации частных детективов «Национальное детективное бюро» Сергея Любименко, только 20% рынка детективных услуг приходится на лицензированных участников. Их в стране не больше тысячи человек, подчеркивает Любименко.

«Остальное приходится на деятельность служб безопасности, аудиторские компании, субъектов деловой разведки и так далее. Конечно, вывести этот сегмент из тени в интересах государства. Наше предложение к разрабатываемому законопроекту — передать лицензирование от регулятора (Росгвардии) к саморегулируемым организациям бизнеса, а Росгвардия будет контролировать уже соблюдение всех норм со стороны СРО», — говорит Любименко. По его словам, такие предложения находят положительный отклик в Росгвардии, поскольку позволяют разгрузить от лишней технической работы лицензионно-разрешительные отделы Росгвардии, освободить бизнес от лишней бюрократии и заинтересовать лидеров рынка в его саморегулировании.