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Оборонку оценили по бирмингемскому счету
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Оборонку оценили по бирмингемскому счету
Газета № 162 (3117) (1710) Политика,
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Оборонку оценили по бирмингемскому счету
Эксперты альтернативно посчитали военные расходы и включили Россию в топ-5 стран по их объему
Российские военные расходы окажутся в 2,6 раза выше, если пересчитать их по паритету покупательной способности, оценил эксперт из Бирмингемского университета. По скорректированным тратам на оборону Россия — пятая в мире
Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

Оборонные расходы России за 2018 год, пересчитанные по паритету покупательной способности (ППС), составили $159 млрд — в два с половиной раза больше, чем по среднегодовому рыночному курсу доллара к рублю ($61 млрд), оценил в своей статье исследователь Бирмингемского университета, содиректор Центра российских, европейских и евразийских исследований Ричард Конноли (статья опубликована в октябрьском выпуске журнала CNA Analysis & Solutions).

Это позволяет стране войти в пятерку государств — лидеров по военным расходам, а отставание России от занявшей четвертую строчку Саудовской Аравии оценивается в $1 млрд.

Что дает пересчет по ППС

Корректировка на покупательную способность валют нужна, чтобы провести научно корректное сопоставление оборонных расходов разных стран. Простейшим примером таких расчетов служит так называемый индекс бигмака, отражающий цену гамбургера в разных странах и вытекающие из этого «справедливые» курсы валют. На российский рубль в среднем можно купить больше товаров и услуг в России, чем следует из рыночного курса доллара к рублю, объясняет Конноли, эту разницу и позволяет обнаружить ППС.

Без корректировки по ППС Россия занимает седьмое место в мире по величине военных расходов, оценивало ранее отраслевое издание Jane's, или шестое по оценкам Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI).

По данным SIPRI, Россия в прошлом году потратила на оборону $61,4 млрд, впервые с 2006-го не войдя в пятерку ведущих стран по этому показателю (данные получены конвертацией номинальных расходов в рублях по рыночному курсу доллара). У лидера рейтинга — США военные расходы оказались в десять раз больше ($649 млрд).

Конноли отталкивается от оценки SIPRI и корректирует ее на курс рубля по ППС — 23,4 руб. за доллар (по данным Международного валютного фонда). В результате величина оборонных расходов России получается $159 млрд вместо $61 млрд. А разрыв с США в этой области сокращается с десятикратного до четырехкратного их превосходства.

Как оценить военные расходы

Есть три подхода к оценке военных расходов России, указывает автор:

  • узкое — официальное исполнение федерального бюджета по разделу «Национальная оборона» (в 2018 году составили 2,83 трлн руб., в 2019-м планируются на уровне 2,96 трлн руб.);
  • широкое — оценка SIPRI, которая учитывает не только расходы Минобороны, но и затраты других ведомств, связанных с обеспечением боеспособности страны, например Росгвардии;
  • самое широкое — определение, используемое экспертом Института Гайдара Василием Зацепиным, — включает некоторые другие расходы, например погашение государством кредитов, выданных госбанками на выполнение гособоронзаказа, а также на программы двойного назначения, идущие, к примеру, по линии Минпромторга. По данным Института Гайдара, суммарные военные расходы России в 2018 году составили почти 4,8 трлн руб. (около $74 млрд).

Расчеты Конноли по ППС ставят на второе место в мире по военным расходам Китай, но с гораздо большим показателем, чем принято считать, — $450 млрд (против $250 млрд по данным SIPRI). На третьем месте оказалась Индия — $250 млрд. При этом на ее примере проявляется одна из проблем метода: у Индии высокая доля импорта вооружений (в отличие от России), который следовало бы учитывать по курсам, характерным для стран с более высокими издержками. Но в результате сплошного применения курса рупии к доллару по ППС показатель для этой страны оказывается завышенным.

Потенциальный выход — использование специфических дефляторов по ППС, которые будут отражать сравнительную стоимость не вообще всех товаров и услуг, а «корзины» товаров и услуг в оборонной сфере, отмечает Конноли.

Авторы: Евгений Пудовкин, Иван Ткачёв.
Теги: военные расходы , Россия - США
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