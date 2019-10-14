«Право и справедливость» идут на второй срок

Какие итоги парламентских выборов в Польше прогнозируют социологи

По данным социологов, правящая партия «Право и справедливость» получит больше всего голосов на парламентских выборах в Польше. В своей предвыборной программе националисты выразили намерение улучшить отношения с Россией

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Польше в воскресенье, 13 октября, пройдут парламентские выборы, на которых избиратели проголосуют за новый состав сейма (нижняя палата) и сената.

Фаворитом выборов является правящая партия «Право и справедливость», которую с 2003 года возглавляет Ярослав Качиньский. По прогнозам портала Ewybory, который высчитывает средний показатель опросов, она получит 46% голосов. Главная оппозиционная сила — центристская «Гражданская коалиция» — может получить 27%. За коалицию левых партий собираются отдать голос 13% поляков.

«Право и справедливость» почти наверняка получит больше всего голосов, однако не факт, что сможет в одиночку возглавить правительство, полагает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. «Если «Право и справедливость» не сможет завоевать большинство, ей предстоит непростой переговорный процесс, потому что другие партии не испытывают теплых чувств к консерваторам», — сказал он РБК.

Существует вероятность, при которой «Право и справедливость» перейдет в оппозицию, а в правящую коалицию войдут центристские и левые партии. Такому сценарию может помешать то, что некоторые небольшие партии — например, Польская крестьянская партия — могут не преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в парламент, отмечает издание Politico. В настоящее время поддержка «крестьян» составляет 7%, следует из данных Ewybory.

Почему националисты популярны в Польше

«Право и справедливость» победила на прошлых выборах в 2015 году, получив 37,5% голосов. Это позволило ей установить контроль над 235 креслами в 460-местном сейме. Таким образом, националисты смогли прервать серию побед либеральной партии «Гражданская платформа», которая удерживала власть с 2007 года.

Какие реформы обещают провести националисты В случае победы партия «Право и справедливость» собирается: Повысить минимальную зарплату до 4000 злотых (примерно €920) к 2023 году.

Поднять ВВП на душу населения с отметки 71% от среднего уровня по ЕС до отметки 85% к 2030 году.

Не допустить гей-браков и усыновления детей гей-парами.

Создать специальный орган, задачей которого станет поддержание высоких этических и профессиональных стандартов в СМИ.

Ограничить влияние СМИ, которые принадлежат иностранным гражданам.

Ограничить иммунитет депутатов и судей.

Проводить внешнеполитический курс, направленный на тесные связи страны с ЕС, но также с США и НАТО.

Укрепить военные силы Польши.

Не допустить игнорирования интересов Польши и ее суверенитета со стороны ЕС.

Эксперты указывают на три преимущества, которые объясняют популярность «Права и справедливости»:

Экономика

Одна из причин успеха националистов — уверенный рост экономики Польши и щедрая бюджетная политика правительства, отмечает профессор политических наук в Университете Сассекса Алекс Щербяк. По его словам, партии «Право и справедливость» удалось претворить в жизнь те обещания, которые она дала избирателям на прошлых выборах в 2015 году, в частности увеличить пособия на детей. «Подобные программы социальной помощи помогают повысить ставки в избирательной борьбе, повышая явку сторонников партии [«Право и справедливость»], усилив их опасения, что либеральная оппозиция откажется от программ соцпомощи», — пояснил он. Рост затрат на соцпрограммы действительно помог «Праву и справедливости» привлечь поддержку людей из глубинки, малоимущих граждан и многодетных семей, утверждает Вадим Трухачев.

Польша не сталкивалась с рецессией с 1992 года. В 2017 году ВВП Польши вырос на 4,9%, в 2018 году — на 5% (данные Eurostat). ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности) в стране вырос с €19,9 тыс. в 2015 году до €21,9 тыс. к 2018 году. По итогам 2019 года экономика страны должна вырасти на 4,3%, в 2020 году — на 3,7%, следует из прогнозов Deutche Bank (доклад банка имеется в распоряжении РБК).

Патриотизм и критика истеблишмента

Помогает «Праву и справедливости» и ее имидж защитника национальных ценностей и борца против элит. Внутри Польши националисты критикуют посткоммунистические элиты, которые не обращали внимания на жителей провинций и людей с консервативными взглядами, объясняет Щербяк. Несмотря на опасения узурпации власти «Правом и справедливостью», «многие рядовые поляки, которые прежде считали себя гражданами второго класса, <...> почувствовали, что к ним относятся с уважением», утверждает он.

Кроме того, «Право и справедливость» критикует европейские элиты за навязывание Польше мер, которые идут вразрез с ее ценностями и интересами. Многие поляки, в частности, недовольны намерением Евросоюза обязать Варшаву принимать у себя мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, отметил Трухачев. Согласно опросу организации CBOS, 70% поляков выступают против принятия беженцев. 66% считают бесконтрольную миграцию серьезной проблемой для страны, следует из опроса исследовательской службы Ipsos для аналитического центра «Фонд Эберта».

Критика Евросоюза правящей партией соответствует настроениям многих избирателей, которые считают важным свое культурное единообразие, соглашается Щербяк. Многие в Польше опасаются, что им не удастся без труда интегрировать беженцев в общество и что их политическая система может столкнуться с такой же нестабильностью, которая возникла на Западе, добавил он. Хотя большинство поляков выступают за углубление партнерства с ЕС, 66% считают, что принимаемые на уровне Евросоюза решения часто не совпадают с интересами Польши (данные опроса Ipsos).

Слабая оппозиция

Помимо прочего на руку «Праву и справедливости» играет слабость оппозиции. Как утверждает Щербяк, у центристов в Польше нет ни ярких лидеров, способных противостоять националистам, ни привлекательной экономической платформы. В начале сентября не обладающий харизмой и непопулярный среди избирателей лидер «Гражданской коалиции» Гжегож Схетына освободил пост Малгожате Кидаве-Блоньской, которая ранее была спикером парламента. При этом Кидава-Блоньская тоже не располагает широким ядром сторонников, считает Щербяк.

Каким политикам доверяют поляки Согласно опросам организации IRBIS, проведенным для польского портала Onetu, наибольшим процентом доверия польских респондентов пользуются три политика из стана «Права и справедливости», а также два представители оппозиции: Анджей Дуда — 47,8%;

Матеуш Моравецкий — 43,4%;

Ярослав Качиньский — 40,8%;

Дональд Туск — 28,8%;

Малгожата Кидава-Блоньская — 27,9%.

В феврале газета Rzeczpospolita писала о намерении принять участие в польских выборах председателя Евросовета Дональда Туска, который занимал пост премьера с 2007 по 2015 год. Однако Туск, хотя и демонстрирует поддержку оппозиции, тем не менее не занимает в предвыборной кампании «Гражданской платформы» ведущих ролей. В любом случае наиболее популярными политиками остаются националисты, констатирует старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. «Самыми высокими рейтингами в Польше обладают Ярослав Качиньский, президент страны Анджей Дуда и премьер Матеуш Моравецкий, рейтинг же Туска составляет менее 30%», — сказал РБК эксперт.

Дополнительная трудность оппозиции — более низкий уровень мобилизации ее электората по сравнению со сторонниками «Права и справедливости», утверждает Трухачев. «Явка людей старшего поколения, голосующих за «Право и справедливость», выше, чем явка молодежи, которые могли бы поддержать оппозицию», — сказал он. «Кроме того, многие молодые и либеральные поляки живут за пределами Польши», — добавил эксперт. Согласно данным Евросоюза, порядка 7,5% граждан Польши от 20 до 64 лет проживают в другой стране ЕС.

Ярослав Качиньский (Фото: Zuma / ТАСС)

Что выборы в Польше означают для отношений с Россией

В предвыборной программе «Права и справедливости» говорится о намерениях партии улучшить отношения с Россией и вести с ней прагматичный диалог. При этом националисты уточняют, что перед началом диалога Москва должна пересмотреть свой внешнеполитический курс. В программе националистов также содержится призыв к России передать Польше останки лайнера Ту-154, на котором в 2010 году разбился под Смоленском тогдашний президент Польши Лех Качиньский. Самолет с первыми лицами Польши летел на траурные мероприятия, посвященные 70-й годовщине Катынского расстрела.

Пока власть в стране фактически принадлежит лидеру партии «Право и справедливость» Ярославу Качиньскому, Россия продолжит оставаться в глазах властей Польши экзистенциальной угрозой, убежден Трухачев. «Будут высказываться намерения о размещении в Польше военных баз, Москва останется пугалом для польских избирателей», — резюмировал он.

На сегодняшний день отношения России и Польши действительно де-факто отсутствуют, считает Дмитрий Офицеров-Бельский. «У нас работают посольства, граждане могут свободно перемещаться, идет торговля, но политические контакты сведены к абсолютному минимуму», — констатировал эксперт в разговоре с РБК. В качестве примера он привел ситуацию с решением польских властей воздержаться от приглашения президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны. Вероятная победа «Права и справедливости» не приведет к наращиванию контактов с Москвой, разве что усилит недоверие России к Польше, учитывая курс Варшавы на милитаризацию и рост в стране численности американского контингента, прогнозирует аналитик.

По словам Офицерова-Бельского, критическое отношение Польши к России можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, сказал эксперт, для этого существуют исторические предпосылки. В конце XVIII века Россия была одной из стран, принимавших участие в разделе Польши, а после Венского конгресса в 1815 году большая часть страны перешла в состав Российской империи. «Вспоминают в Польше и о 1939 годе, когда согласно секретному приложению к пакту Молотова — Риббентропа часть польских территорий оказалась в составе Советского Союза», — добавил он. «Для польского характера характерно некоторое осознание себя в качестве жертвы более крупных держав», — резюмировал аналитик.

Во-вторых, в США есть запрос на наращивание напряжения между Россией и странами Европы, и Польша поддерживает линию Вашингтона, считает Офицеров-Бельский. За счет тесных связей с США Варшаве удается укрепить собственные военные силы и поднять политический статус внутри ЕС. «Фактически после выхода Британии из ЕС Польша станет главным партнером США в Евросоюзе», — отметил эксперт.