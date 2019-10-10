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Фонд земель сельских
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Газета
Фонд земель сельских
Газета № 157 (3112) (1010) Бизнес,
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Фонд земель сельских
Две трети российских полей могут передать в новую федеральную структуру
В правительстве обсуждают идею создать федеральный фонд земель сельхозназначения: в него могут войти земли федеральной и муниципальной собственности, бесхозные участки и территории, изъятые у частных собственников
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Власти начали обсуждение идеи создать федеральный фонд земель сельскохозяйственного назначения, рассказали РБК два источника в правительстве. По данным одного из собеседников, предполагается, что в фонд войдут не только федеральные сельхозземли, но и территории, принадлежащие регионам и муниципалитетам, а также бесхозные участки. Кроме того, в фонд попадут сельскохозяйственные земли, изъятые у частных собственников, которые не используют их по назначению.

В пресс-службе правительства отметили, что «вопрос [создания фонда] — в проработке».

«Есть мнение, что создание фонда стало бы эффективным инструментом вовлечения земель сельхозназначения в оборот», — пояснил один из источников РБК, уточнив, что создание фонда может способствовать обеспечению продовольственной безопасности и развитию экспорта, а также улучшить качество жизни на селе. «Но пока много противоречий, поэтому вопрос будет обсуждаться и аргументы будут исследоваться самым тщательным образом», — сообщил источник в правительстве, заметив, что решение о создании фонда пока не принято. По словам другого источника РБК, цель создания фонда — эффективное использование земель, в том числе, например, за счет их фактического применения под сельхоздеятельность или сдачу в аренду.

Какие земли могут достаться новому фонду

Сельскохозяйственные земли, по последним доступным данным Росреестра на 1 января 2018 года, занимают 383,2 млн га. Из них гражданам и юридическим лицам принадлежит чуть больше трети. В государственной и муниципальной собственности находится 255,5 млн га — эти земли потенциально могут войти в новый фонд. Эта площадь почти равна территории Казахстана или Франции, Германии, Италии, Испании, Польши и Украины, вместе взятых.

Большинство государственных сельхозземель России не распределено по конкретным собственникам. Муниципалитетам, по данным Росреестра, принадлежит 12,9 млн га, регионам — 10,6 млн га, в федеральной собственности — 6,3 млн га.

Какие проблемы способен решить фонд

Если целью фонда станет вовлечение земель сельхозназначения в оборот, то это поможет решить проблему неиспользуемых земель, уверена директор департамента стратегического маркетинга компании «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. По ее мнению, федеральный центр, вероятно, не планирует владеть этими землями бессрочно. Цель фонда — сгруппировать, сконцентрировать их у одного собственника для облегчения дальнейшей продажи тем, кто действительно может и будет эту землю использовать.

Одной из главных проблем для инвестора, заинтересованного в развитии аграрного бизнеса, является поиск подходящего участка. «Чаще всего на вопрос: «Почему вы выбрали именно этот регион для реализации инвестпроекта?» — его инициаторы отвечают: «Потому что тут была земля и удалось договориться с местными властями». Если у инициаторов проектов будет одна точка входа, это может оказаться удобным», — поясняет Шалихманова, сделав оговорку, что потенциальную коррупцию, связанную с распределением сельхозугодий, также проще контролировать в одной точке.

Если сельхозземли будут собраны в единый фонд, это может усложнить их перевод под другие виды использования, например под жилую и коммерческую застройку, считает юрист Национальной юридической службы «Амулекс» Андрей Еремин. Включение в государственный фонд станет препятствием для изъятия плодородных, имеющих высокую кадастровую стоимость и развитую инфраструктуру, сельскохозяйственных угодий из сельскохозяйственного оборота», — поясняет он.

Еще одна задача, которую может решить фонд, — эффективное распределение субсидий. Большая часть территории России относится к зоне рискованного земледелия, напоминает Еремин. В связи с этим государство предоставляет субсидии сельхозпроизводителям. «Создание единой базы, введение нормы плодородия и паспорта для каждого сельскохозяйственного участка позволит направлять государственные сельскохозяйственные субсидии туда, где они действительно необходимы. В итоге создание фонда сельхозземель позволит продвинуться в решении проблемы продовольственной безопасности», — считает эксперт.

Как отнеслись к идее агрохолдинги

Агрохолдинги часто берут сельскохозяйственную землю в аренду у государства, напоминает гендиректор «Русагро» Максим Басов. В 2018 году «Русагро», по версии консалтинговой компании BEFL, занимала третье место в России по размеру земельного банка — 650 тыс. га с учетом участков, как принадлежащих компании на праве собственности, так и арендованных. По словам Басова, холдинг арендует около 40% земли, но арендованной именно у государства не очень много. Региональные власти знают местных сельхозпроизводителей, и поэтому им проще найти арендатора, но контролировать одну структуру будет легче, считает Басов.

Крупнейшим владельцем сельхозземли в 2018 году был агрохолдинг «Мираторг», который, по версии BEFL, контролировал 1 млн га, оттеснив на второе место прежнего лидера — «Продимекс» Игоря Худокормова (865 тыс. га). Президент «Мираторга» Виктор Линник отказался от комментариев. РБК направил запрос в «Продимекс».

Борьба с неиспользованием земель по назначению

Правительство за последний год приступило к разработке нескольких законопроектов, которые упростят изъятие бесхозных земель и сельхозземель, не используемых по назначению. В июне стало известно, что вице-премьер Алексей Гордеев поручил рассмотреть вопрос о введении нормы плодородия и паспорта для каждого сельскохозяйственного участка. С идеей усилить контроль государства за состоянием земель сельхозназначения и плодородием почв выступила «Опора России».

Минувшим летом Минэкономразвития также разработало два законопроекта, в которых прописан механизм изъятия частных земельных участков, если их собственники не соблюдают нормы пожарной безопасности при их эксплуатации. В законопроекте не были прописаны конкретные нарушения, за которые можно изъять участок. Однако в сводном отчете авторы документа привели примеры нарушений — «сжигание пожнивных остатков, зарастание земельного участка сорной растительностью, накопление бытовых отходов».

Авторы: Надежда Федорова, Юлия Старостина, Елена Сухорукова.
Теги: Правительство , Земля
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