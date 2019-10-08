Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,29 64,48 EUR Нал. 71,62 70,81 USD Бирж. 64,98 +0,36 EUR Бирж. 71,26 +0,30 USD ЦБ. 64,83 -0,20 EUR ЦБ. 71,15 -0,20 EUR/USD 1,10 -0,00 BTC/USD Бирж. 8277,40 +425,90 IMOEX 2719,22 +0,99% RTSI 1320,25 +0,66% Brent 59,24 +1,28% DJIA 26478,02 -0,36% Nasdaq 7956,29 -0,33%
В первом депутатском приближении
Лента новостей
Онлайн для смелых: чем обернулось для eBay неумение рисковать — Bloomberg 09:11, PRO Рынку легального такси предсказали замедление 09:00, Технологии и медиа Росстандарт предупредил о риске исчезновения крафтового пива 08:55, Общество Япония выразила протест КНДР после столкновения кораблей 08:48, Политика Личный опыт: как оборудовать автомобиль для выездного бизнеса и торговли 08:33, РБК и ГАЗ Что случилось за ночь. Главные новости РБК 08:20, Общество 6 самых высокотехнологичных городов мира 08:04, Недвижимость РСПП предупредил Медведева о неготовности системы маркировки лекарств 08:01, Общество В Энергостратегию заложили либерализацию доступа на шельф Арктики 08:00, Бизнес Как аудитория потребляет рекламу и контент в эпоху экономики внимания 07:58, PRO Трамп заявил о разработке США «невероятных новых вооружений» 07:51, Политика СМИ связали надпись в небе над Лос-Анджелесом с днем рождения Путина 07:36, Политика «Краснодар» отклонил предложение «Боруссии» о покупке Сулейманова 07:01, Спорт Кремль начал поиск кандидатов в депутаты для следующего состава Госдумы 07:00, Политика Посол Украины удивился словам спецпредставителя ОБСЕ об истории Крыма 06:49, Политика Джим Керри опубликовал карикатуру на Зеленского и Трампа 06:44, Политика СМИ узнали о рассмотрении «Спартаком» кандидатуры тренера «Славии» 06:37, Спорт Итоги квартала: какие акции подешевели сильнее всех и почему 06:11, Quote Умные решения: 3 гаджета для делового человека 06:02, РБК и HUAWEI Чукотка стала лидером по смертности от алкоголя среди регионов 06:00, Общество В Кургане потушили пожар в промзоне 05:53, Общество «Коламбус» одержал победу над «Баффало» в матче НХЛ 05:35, Спорт В Киеве обвинили Россию в попытке сорвать саммит в «нормандском формате» 05:29, Политика «Сент-Луис» обыграл «Торонто» в матче НХЛ 05:20, Спорт Волкер ушел с поста исполнительного директора института имени Маккейна 05:08, Политика Главком ВКС дал указание убрать цветы и картины из кабинетов командиров 05:00, Общество Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву 04:51, Общество Прокуратура Тульской области выявила виновных в массовой гибели пчел 04:28, Общество
Газета
В первом депутатском приближении
Газета № 155 (3110) (0810) Политика,
0
В первом депутатском приближении
Администрация президента начала поиск кадровых ресурсов к выборам 2021 года
Кремль, «Единая Россия» и ОНФ начали поиск потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы следующего созыва. Ставка — на узнаваемых людей с безупречной репутацией, не имеющих связей с несистемной оппозицией, утверждают источники РБК
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Администрация президента приступила к поиску людей, которые могли бы стать кандидатами в депутаты Госдумы следующего созыва. Предложения по составу потенциальных кандидатов подготовят внутриполитический блок Кремля, «Единая Россия», Общероссийский народный фронт и регионы, рассказали три близких к администрации президента источника РБК.

Задача составить шорт-лист возможных кандидатов уже поставлена руководством внутриполитического блока, чиновники занялись этим, говорит один из близких к Кремлю собеседников РБК. Речь идет о таком количестве, чтобы хватило как для формирования избирательного списка кандидатов в депутаты от «Единой России», так и для выдвижения по одномандатным округам, пояснил еще один близкий к администрации президента источник РБК.

На выборах в 2016 году в список единороссов вошли 400 человек, в нем было 36 региональных групп. Часть этих групп возглавили губернаторы, которые позже отказались от мандатов. Из 225 округов единороссы выдвинули кандидатов в 207. В 18 округах партия власти не стала выдвигать никого, уступив их оппозиции. В совокупности партия власти располагает 339 мандатами в Государственной думе.

Узнаваемые патриоты

На парламентских выборах 2021 года число одномандатников может увеличиться, если в Кремле решат изменить нынешнюю систему формирования 450-местной нижней палаты, подразумевающую, что половина депутатов избираются по спискам, половина по округам. Источники РБК ранее рассказывали, что в администрации президента есть идея увеличить квоту одномандатников до 75%, а списочную, соответственно, уменьшить до 25%.

Кремль обсудит новую систему выборов в Госдуму
Политика

По закону о выборах депутатов Госдумы кандидат одновременно может входить в федеральный список партии и выдвигаться по округу. При этом закон позволяет выдвигать политическим силам беспартийных, но в списке их может быть не более 50%.

Предварительные критерии поиска кандидатов носят общий характер, ближе к выборам все будет решаться индивидуально, в том числе с учетом ситуации в том или ином регионе, говорит один из близких к администрации президента собеседников РБК. Кандидатами в депутаты должны быть люди с безупречной репутацией, «патриоты своей страны», не имевшие проблем с законом, включая приводы в полицию, перечисляют два собеседника РБК. «Важно, чтобы депутаты были неформальными или формальными лидерами объединений или союзов, чтобы за ними стояли массы. Депутаты должны быть авторитетными и узнаваемыми в разных аудиториях», — поясняет один из источников.

По словам одного из собеседников РБК, потенциальные кандидаты от власти не должны иметь никаких связей с внесистемной оппозицией. К этой категории традиционно относят Алексея Навального и его сторонников, а также «Открытую Россию» Михаила Ходорковского.

Задачи сделать упор на поиске представителей тех или иных сред или, наоборот, отказаться от привлечения к выборам граждан каких-либо профессий не стоит, поясняет один из собеседников. Точно так же нет специально поставленной задачи привлечь как можно больше молодежи. Попасть в список потенциальных кандидатов от власти может кто угодно — политик, актер, спортсмен, блогер, ученый, главное, чтобы он был заметен в общественной или профессиональной деятельности, а если речь идет об одномандатниках, то у кандидата должен быть высокий рейтинг, говорит источник РБК.

По словам одного из собеседников, при составлении списка возможных кандидатов в Кремле, скорее всего, внимательно изучат состав доверенных лиц Владимира Путина во время президентской кампании 2018 года.

Локомотивы рейтинга «Единой России»

В администрации президента есть желание обновить состав думской фракции «Единая Россия», но насколько серьезным может быть это обновление, станет ясно ближе к выборам, поясняет близкий к Кремлю источник. Решение будет приниматься исходя из того, что покажет мониторинг активности нынешних депутатов Госдумы от партии власти, уточняет он. О намерении Кремля и «Единой России» оценить работу парламентариев по разным критериям, чтобы решить, кого включать в список кандидатов Думы VIII созыва, ранее сообщал РБК.

Кремль и единороссы оценят работу депутатов перед думскими выборами
Политика

В том, что администрация президента уже сейчас начала активно заниматься вопросами подбора кандидатов, ничего неожиданного нет, особенно если речь идет об одномандатниках, говорит политолог Дмитрий Бадовский. «Как минимум за год до выборов уже нужно понимать, кто в каком округе будет выдвигаться, чтобы будущие кандидаты «приземлялись» и начинали там работу. За год до выборов можно нарастить известность, социальный капитал и что-то сделать для избирателей. Появляться в округе и перед людьми из ниоткуда за три месяца до выборов — поздно и опасно», — поясняет он.

По оценкам Бадовского, порядка ста из чуть более 200 действующих депутатов-одномандатников от партии власти имеют неплохие стартовые шансы на переизбрание.

Выборы 2021 года будут намного более острыми и конкурентными, чем кампания 2016 года, продолжает эксперт: «Логично, что «Единая Россия» будет стремиться выдвинуть в округах целую линейку новых лидеров общественного мнения, которые поднимали бы вверх и рейтинг партии в целом. Это может быть эффективной стратегией кампании при дефиците других способов наращивать партийный рейтинг», — считает Бадовский.

Критерии, по которым Кремль ищет кандидатов в депутаты, понятны: «Это стандартные подходы для первоначального отбора, они скорее призваны зафиксировать принципы отсева тех, кого не должно быть [в списках]. В дальнейшем неизбежно появление дополнительных критериев — многое будет зависеть от ситуации в конкретном регионе и округе», — объясняет эксперт.

Опыт федеральных кампаний 2011–2016 годов показывает, что депутатский корпус в целом меняется минимум наполовину, скорее всего, подобных изменений можно ждать и по итогам предстоящей кампании, прогнозирует Бадовский.

Автор: Наталья Галимова.
Теги: «Единая Россия»
Материалы по теме
Кремль и единороссы оценят работу депутатов перед думскими выборами Политика
Кремль обсудит новую систему выборов в Госдуму Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter