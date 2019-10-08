В первом депутатском приближении

Администрация президента начала поиск кадровых ресурсов к выборам 2021 года

Кремль, «Единая Россия» и ОНФ начали поиск потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы следующего созыва. Ставка — на узнаваемых людей с безупречной репутацией, не имеющих связей с несистемной оппозицией, утверждают источники РБК

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Администрация президента приступила к поиску людей, которые могли бы стать кандидатами в депутаты Госдумы следующего созыва. Предложения по составу потенциальных кандидатов подготовят внутриполитический блок Кремля, «Единая Россия», Общероссийский народный фронт и регионы, рассказали три близких к администрации президента источника РБК.

Задача составить шорт-лист возможных кандидатов уже поставлена руководством внутриполитического блока, чиновники занялись этим, говорит один из близких к Кремлю собеседников РБК. Речь идет о таком количестве, чтобы хватило как для формирования избирательного списка кандидатов в депутаты от «Единой России», так и для выдвижения по одномандатным округам, пояснил еще один близкий к администрации президента источник РБК.

На выборах в 2016 году в список единороссов вошли 400 человек, в нем было 36 региональных групп. Часть этих групп возглавили губернаторы, которые позже отказались от мандатов. Из 225 округов единороссы выдвинули кандидатов в 207. В 18 округах партия власти не стала выдвигать никого, уступив их оппозиции. В совокупности партия власти располагает 339 мандатами в Государственной думе.

Узнаваемые патриоты

На парламентских выборах 2021 года число одномандатников может увеличиться, если в Кремле решат изменить нынешнюю систему формирования 450-местной нижней палаты, подразумевающую, что половина депутатов избираются по спискам, половина по округам. Источники РБК ранее рассказывали, что в администрации президента есть идея увеличить квоту одномандатников до 75%, а списочную, соответственно, уменьшить до 25%.

По закону о выборах депутатов Госдумы кандидат одновременно может входить в федеральный список партии и выдвигаться по округу. При этом закон позволяет выдвигать политическим силам беспартийных, но в списке их может быть не более 50%.

Предварительные критерии поиска кандидатов носят общий характер, ближе к выборам все будет решаться индивидуально, в том числе с учетом ситуации в том или ином регионе, говорит один из близких к администрации президента собеседников РБК. Кандидатами в депутаты должны быть люди с безупречной репутацией, «патриоты своей страны», не имевшие проблем с законом, включая приводы в полицию, перечисляют два собеседника РБК. «Важно, чтобы депутаты были неформальными или формальными лидерами объединений или союзов, чтобы за ними стояли массы. Депутаты должны быть авторитетными и узнаваемыми в разных аудиториях», — поясняет один из источников.

По словам одного из собеседников РБК, потенциальные кандидаты от власти не должны иметь никаких связей с внесистемной оппозицией. К этой категории традиционно относят Алексея Навального и его сторонников, а также «Открытую Россию» Михаила Ходорковского.

Задачи сделать упор на поиске представителей тех или иных сред или, наоборот, отказаться от привлечения к выборам граждан каких-либо профессий не стоит, поясняет один из собеседников. Точно так же нет специально поставленной задачи привлечь как можно больше молодежи. Попасть в список потенциальных кандидатов от власти может кто угодно — политик, актер, спортсмен, блогер, ученый, главное, чтобы он был заметен в общественной или профессиональной деятельности, а если речь идет об одномандатниках, то у кандидата должен быть высокий рейтинг, говорит источник РБК.

По словам одного из собеседников, при составлении списка возможных кандидатов в Кремле, скорее всего, внимательно изучат состав доверенных лиц Владимира Путина во время президентской кампании 2018 года.

Локомотивы рейтинга «Единой России»

В администрации президента есть желание обновить состав думской фракции «Единая Россия», но насколько серьезным может быть это обновление, станет ясно ближе к выборам, поясняет близкий к Кремлю источник. Решение будет приниматься исходя из того, что покажет мониторинг активности нынешних депутатов Госдумы от партии власти, уточняет он. О намерении Кремля и «Единой России» оценить работу парламентариев по разным критериям, чтобы решить, кого включать в список кандидатов Думы VIII созыва, ранее сообщал РБК.

В том, что администрация президента уже сейчас начала активно заниматься вопросами подбора кандидатов, ничего неожиданного нет, особенно если речь идет об одномандатниках, говорит политолог Дмитрий Бадовский. «Как минимум за год до выборов уже нужно понимать, кто в каком округе будет выдвигаться, чтобы будущие кандидаты «приземлялись» и начинали там работу. За год до выборов можно нарастить известность, социальный капитал и что-то сделать для избирателей. Появляться в округе и перед людьми из ниоткуда за три месяца до выборов — поздно и опасно», — поясняет он.

По оценкам Бадовского, порядка ста из чуть более 200 действующих депутатов-одномандатников от партии власти имеют неплохие стартовые шансы на переизбрание.

Выборы 2021 года будут намного более острыми и конкурентными, чем кампания 2016 года, продолжает эксперт: «Логично, что «Единая Россия» будет стремиться выдвинуть в округах целую линейку новых лидеров общественного мнения, которые поднимали бы вверх и рейтинг партии в целом. Это может быть эффективной стратегией кампании при дефиците других способов наращивать партийный рейтинг», — считает Бадовский.

Критерии, по которым Кремль ищет кандидатов в депутаты, понятны: «Это стандартные подходы для первоначального отбора, они скорее призваны зафиксировать принципы отсева тех, кого не должно быть [в списках]. В дальнейшем неизбежно появление дополнительных критериев — многое будет зависеть от ситуации в конкретном регионе и округе», — объясняет эксперт.

Опыт федеральных кампаний 2011–2016 годов показывает, что депутатский корпус в целом меняется минимум наполовину, скорее всего, подобных изменений можно ждать и по итогам предстоящей кампании, прогнозирует Бадовский.