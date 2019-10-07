Субсидии приравняют второй мультиплекс к первому

Минкомсвязь предложила вдвое увеличить число общедоступных телеканалов

Минкомсвязь подготовила законопроект, который позволит еще десяти телеканалам — СТС, ТНТ, «Пятнице», «Муз ТВ» и другим — получать госсубсидии на вещание в небольших населенных пунктах. Окупить его за счет рекламы каналы не могут

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило поправки в ст. 32.1 закона «О СМИ», уточняющие, какие телеканалы должны считаться «обязательными общедоступными». Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов.

Предложенные изменения позволят вдвое увеличить число обязательных общедоступных каналов, то есть тех, сигнал которых должен принимать житель любого населенного пункта. Все кабельные и спутниковые операторы распространяют такие каналы на безвозмездной основе. Сейчас к ним относится десять каналов так называемого первого цифрового мультиплекса: «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», НТВ, «Пятый канал», «Матч ТВ», «ТВ Центр», «Карусель» и «Общественное телевидение России».

Есть еще и второй цифровой мультиплекс, в который входят уже коммерческие, преимущественно развлекательные телеканалы: СТС, «Домашний», ТНТ, ТВ3, «Пятница», «Муз ТВ», РЕН ТВ, «Звезда», «Мир» и «Спас». В рамках перехода с аналогового на цифровое вещание они также должны быть доступны практически всему населению страны.

«Решение данной задачи достигается путем возложения на вещателей телеканалов второго мультиплекса обязанности по обеспечению распространения таких телеканалов на территории проживания населения Российской Федерации», — указано в пояснительной записке к законопроекту. Далее его авторы напоминают, что государство уже субсидирует из федерального бюджета вещателям первого мультиплекса распространение их сигнала в населенных пунктах с населением менее 100 тыс. человек.

Каналы второго мультиплекса такой господдержки не получают, и для них вещание в небольших городах, констатирует Минкомсвязь, «является существенным экономическим обременением», поскольку распространение сигнала в малочисленных населенных пунктах убыточно.

Ранее чиновники Минкомсвязи приводили такие данные: за распространение своего сигнала в «цифре» десять каналов второго мультиплекса совокупно должны в год платить Российской телевизионной и радиовещательной сети примерно 13 млрд руб. (или 1,3 млрд руб. каждый). Когда эти каналы вещали в «аналоге», их общие затраты на распространение сигнала не превышали 500 млн руб.

«По аналогии с компенсацией расходов вещателей телеканалов первого мультиплекса законопроект предлагает за счет средств федерального бюджета покрывать расходы вещателей телеканалов второго мультиплекса, если такие расходы связаны с эфирным цифровым наземным вещанием таких телеканалов на территориях малочисленных населенных пунктов», — резюмируют авторы поправок.

Почему вещание в небольших городах убыточно Основным источником дохода эфирных телеканалов является реклама. Но она исторически продается только на города с населением от 100 тыс. человек. Возможность показать свои ролики жителям малочисленных населенных пунктов рекламодатели получают как бонус, поскольку платежеспособный спрос в небольших городах и селах невысок. В рамках перехода с аналогового на цифровое вещание телеканалы первых двух мультиплексов расширили свою аудиторию, но не могут ее монетизировать. Положение усугубляет падение рекламного рынка. В первом полугодии 2019 года рекламные доходы телевещателей снизились, по оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, на 9%, до 81–82 млрд руб. Телеканалы теряют рекламную выручку впервые с кризисного 2015 года.

Прошедшим летом Минфин в своих методических указаниях по распределению базовых бюджетных ассигнований в 2020–2022 годах назвал господдержку каналов второго мультиплекса приоритетом. Министерство ссылалось на поручение премьера Дмитрия Медведева от 7 мая 2019 года.

Но в опубликованном проекте федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов субсидии каналам второго мультиплекса не фигурировали. Чтобы эти каналы могли получить господдержку, необходимо сначала изменить законодательство, объяснял отсутствие запланированных субсидий источник РБК на телевизионном рынке. По его прогнозам, поправки должны быть подготовлены, внесены в Госдуму и приняты в эту осень.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин не стал комментировать подготовленный его ведомством законопроект: «Мы работу над [федеральным] бюджетом не комментируем и на кофейной гуще не гадаем. Будет принят документ — поговорим».

«Сегодня перед вещателями стоит важная задача создания и развития новых платформ и форматов контента в соответствии с интересами аудитории», — говорил на прошлой неделе представитель Национальной медиа группы, которая во втором мультиплексе представлена тремя каналами — РЕН ТВ, СТС и «Домашним». Поэтому, по мнению медиахолдинга, вопрос господдержки телеканалов второго мультиплекса, ориентированных на молодую аудиторию, в части распространения в городах с численностью менее 100 тыс. человек в таких условиях «еще более актуален». Частичная компенсация стоимости доставки эфирного сигнала в малых городах позволит телеканалам сосредоточить больше усилий на создании качественного и актуального контента, который позволит нарастить молодую аудиторию, вторит представитель «Газпром-Медиа», управляющий, в частности, ТНТ, ТВ3 и «Пятницей».

Представители других вещателей из второго мультиплекса не ответили на запросы РБК.

Если каналам второго мультиплекса будут компенсировать затраты на вещание в городах с населением менее 100 тыс. человек, субсидии из федерального бюджета десяти вещателям, как ранее писал РБК, должны составить порядка 11 млрд руб.