Избранная трехходовка

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Газета № 148 (3103) (2709)
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Как Элла Памфилова предлагает реформировать систему голосования в России
Глава Центризбиркома подготовила предложения по изменению избирательного законодательства. Среди них отмена досрочного голосования и ограничение муниципального фильтра 0,5% голосов на выборах законодательных собраний
Элла Памфилова (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Без «досрочки»

Председатель ЦИК Элла Памфилова подготовила пакет предложений по изменению законодательства о выборах и планирует их внести на обсуждение соответствующей рабочей группы при администрации президента. РБК ознакомился с предложениями, их подлинность подтвердили источник, близкий к ЦИК, и источник в аппарате комиссии.

В состав рабочей группы при администрации президента входят члены ЦИК, Федерального собрания, ее возглавляет первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

В пресс-службе ЦИК заявили РБК, что у нее нет информации о предложениях Эллы Памфиловой рабочей группе при администрации президента. «Возможно, что-то прояснится в начале недели», — сказали в ЦИК.

Ключевые инициативы Эллы Памфиловой

  • Изменить статус избирательных комиссий муниципальных образований и порядок избрания ее руководителей.
  • Установить персональную ответственность председателей избиркомов.
  • Изменить муниципальный и подписной фильтры.
  • Отменить досрочное голосование и открепительные удостоверения.

Предложения главы Центризбиркома разделены на три части: о цифровизации выборов, о корректировке муниципального фильтра и о полной отмене досрочного голосования и голосования по открепительным талонам.

Ранее ЦИК заявляла о том, что введенная в 2017 году технология «Мобильный избиратель» позволила максимально сократить количество голосующих досрочно. Однако, по словам сопредседателя движения «Голос» Григория Мельконьянца, отменить досрочное голосование полностью будет непросто. Основания для него были сокращены в 2010 году, эту форму голосования оставили в основном для избирателей из труднодоступных или отдаленных территорий, тех, кто работает на полярных станциях или в аналогичных местах. «Однако такое ограничение его применения в 2014 году Конституционным судом было признано неконституционным, после чего досрочное голосование вернулось для всех избирателей, которые по уважительной причине не могут в день голосования прийти на участок, — пояснил эксперт. — Отменяя в очередной раз досрочное голосование, необходимо будет предложить избирателям адекватную альтернативу». Альтернативой, по его мнению, могут стать цифровые избирательные участки.

Открепительные талоны усилиями ЦИК «уже ушли в небытие» — их заменила технология «Мобильный избиратель», или голосование по месту нахождения, отмечает Мельконьянц. Изъятие их из законодательства — это вопрос приведения нормативных актов и правоприменительной практики к общему знаменателю, продолжает он.

Без фильтра

В другой части предложений Элла Памфилова предлагает установить лимит в 5% для сбора подписей муниципальных депутатов на выборах высших должностных лиц субъектов Федерации. В апреле фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, повсеместно снижающий мунфильтр до 5%, в середине сентября «Справедливая Россия» разработала инициативу об отмене муниципального фильтра для парламентских партий.

По закону кандидат в губернаторы обязан собрать от 5 до 10% подписей муниципальных депутатов из не менее чем 3/4 муниципалитетов региона. «Головная боль — это как раз собирать подписи из 3/4 муниципалитетов, — считает эксперт «Голоса» Василий Вайсенберг. — Обсуждать эти 5% в отрыве от всего остального ограничения бесполезно».

Муниципальный фильтр был введен в 2012 году, когда в России вернулись прямые губернаторские выборы. Кандидат на должность главы региона обязан заручиться поддержкой от 5 до 10% депутатов муниципального уровня и избираемых глав местного самоуправления. Нижнюю планку 5% выбрали 18 регионов, а еще в 16 действует верхняя планка 10%. Для выдвижения в региональные депутаты кандидат должен собрать не менее 3% голосов избирателей в своем округе.

Еще одна идея главы ЦИК — установить предел в 0,5% подписей от числа избирателей для выдвижения в депутаты всех уровней (сейчас 3%). По сути, Памфилова предлагает вернуться к нормам, которые действовали до 2014 года, считает Вайсенберг: барьер 3% был введен майскими поправками 2014 года для региональных выборов и выборов депутатов Госдумы.

Если это предложение будет сопровождаться модернизацией процедур сбора и проверки подписей, то это может серьезно повысить представительство различных групп общества в региональных парламентах и муниципальных советах, соглашается Мельконьянц.

Без «отростков»

Предложения главы ЦИК также направлены на расширение возможностей ЦИК и региональных комиссий. В частности, Памфилова хотела бы установить персональную ответственность председателей избиркомов за нарушения и разрешить избирать глав избиркомов муниципальных образований (ИКМО) по предложению региональных комиссий.

По словам Вайсенберга, российская система избиркомов представляет собой «стройную вертикаль из участковых, территориальных, региональных комиссий и ЦИК». «В этой системе у Центризбиркома всегда есть возможность на комиссии повлиять, — пояснил он. — Но избиркомы муниципальных образований — это такие отростки, которые формируются под конкретные муниципальные выборы и, по сути, никому не подчиняются, питаясь из муниципального бюджета».

В предложениях Памфиловой речь как раз о том, чтобы перестать возлагать полномочия ТИК на ИКМО на муниципальных выборах. ИКМО, к примеру, работали на выборах в Петербурге, и большое число нарушений на муниципальных выборах — следствие неуправляемости муниципальных комиссий, сказал Вайсенберг.

Претензии к выборам 2019 года

В Санкт-Петербурге в единый день голосования прошли муниципальные и губернаторские выборы. К выборам губернатора у ЦИК претензий не было, но после скандалов вокруг муниципальных выборов Элла Памфилова заявила, что глава регионального избиркома Виктор Миненко «созрел для ухода в отставку». Имели место помехи работе наблюдателей, вбросы бюллетеней в урны для голосования и другие нарушения, утверждают в ЦИК.

В Москве 8 сентября состоялись выборы в столичный парламент. Кампания сопровождалась массовыми протестными акциями из-за отказа избиркомов регистрировать оппозиционных кандидатов. После выборов в Мосгордуму Памфилова в интервью Associated Press заявила, что избирательная кампания в ходе выборов в Мосгордуму выявила недостатки в законодательстве, которые следует устранить.

Общий вектор предложений Памфиловой Мельконьянц считает правильным, но добавляет, что представленные инициативы «могут быть лишь первым пакетом из предложений в рамках экстренных поправок к следующему единому дню голосования».

Построение «вертикали комиссий» важнее всего для Центризбиркома, считает политолог Александр Пожалов. «ЦИК и лично Элла Памфилова в ходе региональных и местных выборов регулярно оказываются в неблагоприятной имиджевой ситуации, — отметил он. — Так как ЦИК не является комиссией, организующей региональные или местные выборы, то рекомендации комиссии для регионов нередко игнорируются, а оппозиция, общественное и экспертное мнение адресуют претензии лично Памфиловой, как если бы у нас в стране была вертикаль избиркомов».

Без бумажной волокиты

Детали предложений Памфиловой о цифровизации выборов РБК пока неизвестны.

Но в этом направлении у Центризбиркома есть успехи, считает Пожалов. Это внедрение «Мобильного избирателя», а также организация в Москве цифровых участков для дистанционного голосования. «Если ЦИК реализует функционал «Электронный паспорт кандидата» и разные справки, формы подписных листов и другие документы будут заполняться автоматически по единым лекалам, можно будет уведомлять комиссию о проведении конференций по выдвижению кандидатов. Тогда возможность отказать в регистрации под предлогом того, что в какой-то графе справки об имуществе стоит пустота вместо прочерка, будет минимальной», — добавил политолог.

Авторы: Наталья Галимова, Евгения Кузнецова.
Теги: Элла Памфилова , Центризбирком , законодательство
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