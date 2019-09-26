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Газета
Возврат на 75 миллиардов
Газета № 147 (3102) (2609) Бизнес,
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Возврат на 75 миллиардов
Ротенберг договорился о продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»
Аркадий Ротенберг продаст крупнейшего подрядчика «Газпрома» — «Стройгазмонтаж». Покупателем выступит «дочка» газовой монополии, сумма сделки составит около 75 млрд руб.
Аркадий Ротенберг (Фото: Дмитрий Горностаев / РИА Новости)

Аркадий Ротенберг договорился о продаже «Стройгазмонтажа» (СГМ), крупнейшего подрядчика «Газпрома», приблизительно за 75 млрд руб., рассказали РБК два источника, близких к подготовке сделки. Покупателем выступит «Газстройпром», новый единый подрядчик «Газпрома», где у монополии 49%, а остальное — у структур Газпромбанка и физических лиц.

Продажа состоится в октябре, говорят два источника, близких к СГМ, и источник, близкий к «Газстройпрому». Участвовать в финансировании покупки будет Газпромбанк, уточнил один из собеседников, но не назвал условия его участия в сделке. Представители «Газпрома», «Стройгазмонтажа» и Газпромбанка пока не ответили на запросы РБК.

Аркадий Ротенберг создал «Стройгазмонтаж» в 2008 году. Тогда он за 8,3 млрд руб. купил у «Газпрома» пять строительных «дочек» вместе с контрактами: «Ленгазспецстрой», «Волгограднефтемаш», «Спецгазремстрой», «Краснодаргазстрой» и «Волгогаз». Их суммарный оборот в 2007 году составлял 43,5 млрд руб.

«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб. С конца 2014 года Ротенберг стал владельцем 100% «Стройгазмонтажа» напрямую. Вместе со «Стройгазконсалтингом» Зияда Манасира и «Стройтранснефтегазом» Геннадия Тимченко и его партнеров компании образовали так называемую большую тройку подрядчиков.

За 2014–2018 годы выручка «Стройгазмонтажа» составила 1,5 трлн руб., а сумма выплаченных дивидендов — 77 млрд руб., следует из данных СПАРК.

Пять лет назад в интервью «Интерфаксу» Ротенберг назвал «Стройгазмонтаж» своим детищем. «Мы купили несколько предприятий, которые лежали на боку, и сделали компанию, которая стала одним из лидеров на рынке нефтегазового строительства. Внедрили новые технологии, укрепили кадры, поменяли систему контроля и отчетности. Сейчас СГМ работает как часы, мы гордимся этим», — объяснял бизнесмен. Инвестиции в СГМ и другие бизнесы с 2009 года составили более 55 млрд руб., рассказал Ротенберг. Якорным заказчиком «Стройгазмонтажа» все эти годы оставался «Газпром», но компания получала и другие крупные подряды.

Это не единственный подрядный бизнес, который Ротенберг купил у «Газпрома», а теперь продает монополии. «Газстройпром» также планирует выкупить крупного бурового подрядчика «Газпром бурение» (сейчас компанию контролирует сын Аркадия Ротенберга Игорь). В 2011 году Ротенберг-старший купил актив на аукционе за 4,05 млрд руб. Бизнесмен вложил в развитие компании 40 млрд руб., говорил РБК представитель «Газпром бурения». С тех пор компания выплатила акционерам 25 млрд руб. дивидендов. Стороны договорились о продаже «Газпром бурения», ранее обсуждалась сумма на уровне 47 млрд руб., рассказывали источники РБК. По итогам переговоров актив для сделки был оценен в 58 млрд руб., уточнил один из источников.

Вслед за активами Ротенбергов «Газстройпром» планирует купить и «Стройтранснефтегаз», где 31,5% принадлежит «Волга Групп» Геннадия Тимченко, сообщали источники РБК, близкие к «Газпрому», «Газстройпрому» и Тимченко. «Волга» хочет продать актив до конца 2019 года, заявил один из них.

«Газпром» утверждает, что создание крупного единого подрядчика позволит ему перейти на формат EPC (стройка «под ключ») и таким образом снизить издержки и лучше контролировать расходы, напоминает аналитик АКРА Василий Танурков. Компания создает «эффективный механизм контроля за инвестиционно-строительным циклом», объяснял летом глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Это идет вразрез с международной практикой, объясняли РБК аналитики Fitch и S&P. По их словам, за последние пять—семь лет практически все нефтегазовые мейджоры избавились от сервисных компаний, их содержание стало неэффективно: цену на сервисные услуги можно снизить, только если подрядчик находится за периметром компании.

Но летом Алексей Миллер заявил, что «Газпром» и не собирается увеличивать присутствие в строительных активах, которые сам же распродавал несколько лет назад как непрофильные. «Даже то участие наше, которое есть в настоящее время, в самое ближайшее время будет уменьшено», — отметил Миллер. Кому «Газпром» может продать часть пакета в «Газстройпроме», он не сказал.

Авторы: Алина Фадеева, Петр Канаев, Людмила Подобедова.
Теги: Аркадий Ротенберг , газпром , «Стройгазмонтаж»
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