Борис Джонсон злоупотребил монархией

Британский Верховный суд признал незаконной приостановку работы парламента

Верховный суд Великобритании постановил, что, посоветовав королеве приостановить работу парламента, Борис Джонсон нарушил закон. Спикер палаты общин в среду вернет парламентариев к работе, а премьера призывают к отставке

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Что решил суд

Во вторник, 24 сентября, Верховный суд Соединенного Королевства постановил, что действия премьер-министра страны Бориса Джонсона, приведшие к приостановке работы парламента, были незаконными. В поддержку вердикта выступили все 11 судей. Глава правительства без веских причин запретил депутатам выполнять их ключевые конституционные обязанности — принимать законы и надзирать за исполнительной властью, следует из решения Верховного суда. Это означает, что Джонсон фактически злоупотребил своими полномочиями.

Председатель Верховного суда баронесса Ричмондская Бренда Хейл отметила, что, вынося решение, судьи приняли к сведению исключительные обстоятельства, в частности — процесс Brexit. По словам Хейл, приостановка работы парламента сроком на пять недель была незаконной по двум причинам. Во-первых, срок приостановки неоправданно долгий. Во-вторых, в связи с решением премьера парламент был лишен права выполнять свои обязанности по надзору за исполнительной властью. «Правительство не предоставило суду никаких объяснений, почему такое радикальное решение было принято», — пояснила Хейл.

Решение премьер-министра посоветовать королеве приостановить работу парламента нанесло серьезный ущерб британской демократии, «незаконно [...] и не имеет действия», заявила Хейл в суде.

В конце августа Джонсон обратился к Елизавете II с просьбой завершить текущую сессию парламента в середине сентября, которую она одобрила. Возобновить работу депутатов глава правительства предложил 14 октября — за 17 дней до официальной даты выхода Британии из Евросоюза (Brexit). Это должно было стать самой длительной паузой в работе парламента по меньшей мере за последние 40 лет, утверждалось в докладе, опубликованном библиотекой палаты общин.

Решение о приостановке работы парламента — первый вердикт в современной истории Британии, когда суд выносит решение по делу, фигурантами которого выступают королева и премьер-министр. «Решение суда свидетельствует об изменении баланса в нашей политической системе: полномочия монарха, которыми пользуется на практике премьер-министр, теряют силу, а полномочия демократически избранного парламента расширяются», — констатировал профессор юриспруденции Бристольского университета Гэвин Филлипсон.

Вердикт Верховного суда представляет особенную важность потому, что судьи обращали внимание не только на теоретические полномочия парламента, но и на его фактическую способность этими полномочиями пользоваться, написал в Twitter профессор юриспруденции в Лондонской школе экономики Томас Пул. «То, что мы могли наблюдать, — вероятно, самое важное судебное решение по конституционным вопросам с 1688 года (когда власть монарха была ограничена биллем о правах. — РБК)», — считает он.

Борис Джонсон зашел слишком далеко в использовании своих полномочий, не обращая внимания на парламент, и тем самым заставил судей вмешаться в ситуацию, написал в The Times адвокат Джонатан Сампшн. «Решение Верховного суда стало революционным потому, что оно сделало суды главным арбитром того, насколько приемлемы те или иные политические мотивы [которыми руководствуется исполнительная власть]», — утверждает он.

Почему против Джонсона подали иск

Иск против Джонсона подали предприниматель Джина Миллер и 75 парламентариев, возглавляемых депутатом Шотландской национальной партии Джоанной Черри. В суде Миллера представлял юрист лорд Пэнник.

В суде представители Миллер и Черри указали, что парламент был отстранен от работы на неоправданно долгий срок, что помешало депутатам осуществлять надзор за правительством, особенно в контексте Brexit. «Я и моя команда заступимся за права будущих поколений, за нашу представительную демократию», — объяснила Миллер свое решение подать в суд на премьера.

Прежде чем попасть в Верховный суд, иск против Джонсона рассматривался в Высоком суде Лондона (один из трех высших судов Англии и Уэльса), Шотландском суде и Высоком суде Белфаста (судебная инстанция Северной Ирландии). Шотландский суд признал решение Джонсона незаконным, суды в Лондоне и Белфасте встали на сторону премьера.

«Восхищена тем, что Верховный суд Соединенного Королевства принял ту же сторону, что и Шотландский суд, постановив, что действия Бориса Джонсона были незаконными. Мы должны продолжить работу [парламента] немедленно, и он (Джонсон. — РБК) должен подать в отставку», — написала Черри в Twitter.

Что будет дальше

Спикер палаты общин Джон Беркоу также приветствовал решение Верховного суда. «Как воплощение нашей парламентской демократии палата общин должна собраться без промедления. С этой целью я немедленно начну консультации с лидерами партий», — заявил он. Позднее Беркоу уточнил, что заседание палаты общин состоится в среду в 13:30 по московскому времени.

Во вторник Джонсон находился в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН. Ожидается, что он вернется в Великобританию раньше намеченного срока, чтобы участвовать в дебатах в палате общин, сообщила Би-би-си.

Во вторник Джонсон сказал, что не согласен с решением суда, но будет его уважать. Премьер также заявил о приверженности цели покинуть ЕС до 31 октября. «Было бы очень жаль, если несогласие парламента [с решением приостановить работу палаты общин] было продиктовано попыткой помешать реализации воли народа [выйти из ЕС]», — сказал он Би-би-си.

Лидер оппозиции Джереми Корбин во вторник призвал Джонсона уйти в отставку. Однако премьер на такой шаг не пойдет, передало Reuters со ссылкой на источники на Даунинг-стрит.

На Brexit решение суда никак не повлияет, считают эксперты. Еще до приостановки работы парламента обе палаты успели принять закон, обязывающий отсрочить выход Великобритании из ЕС до 31 января, если до 19 октября Джонсон и Евросоюз не смогут прийти к соглашению об упорядоченном Brexit. «Решение Верховного суда только загоняет Джонсона обратно в клетку. Единственный способ выбраться оттуда — провести через парламент сделку с Евросоюзом до 19 октября», — считает обозреватель издания The Independent Джон Рентул.

Решение Верховного суда не отразится на репутации Джонсона, полагает профессор политических наук в Университете Кента Мэттью Гудвин. «Некоторые избиратели увидят в нем не слабого премьера, а человека, столкнувшегося с натиском парламента, судей и желающих остаться в ЕС британцев», — написал он в Twitter. Эксперт заключил, что статус борца против элит, желающих оставить Британию в ЕС, даже поможет Джонсону сплотить вокруг себя евроскептиков.