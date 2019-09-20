Хакеров взяли за лабораторную работу

Пятый год находящийся в СИЗО хакер обратился с заявлением к главе СКР. Он настаивает, что его дело было сфабриковано при участии сотрудника «Лаборатории Касперского», осужденного за госизмену вместе с офицерами ФСБ

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Находящийся в спецблоке СИЗО «Матросская Тишина» хакер Дмитрий Попелыш, которого вместе с братом-близнецом Евгением следственный департамент МВД обвинил в хищении денег со счетов Сбербанка и ВТБ, направил председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину жалобу на искажение материалов уголовного дела с целью незаконно осудить его и брата. Об этом сам Дмитрий Попелыш сообщил в ходе заседания суда 5 сентября, на котором присутствовал корреспондент РБК. Когда именно была направлена жалоба — в ходе заседания не уточнялось.

Попелыш утверждает, что доказательства по его делу были сфабрикованы, а к взломам его принуждал Руслан Стоянов, экс-руководитель отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского». Последний участвовал в проведении технической экспертизы по уголовным делам в отношении братьев Попелышей, но спустя несколько лет сам был осужден за государственную измену.

Кто такие братья Попелыши

Дмитрий и Евгений Попелыши впервые привлекли внимание правоохранительных органов в 2011 году. Их вместе с подельниками арестовали по подозрению в организации фишинговых атак, от которых пострадали более 170 клиентов крупных банков в разных регионах России. По данным следствия, с банковских счетов они вывели около 13 млн руб. Братья признали вину, и в сентябре 2012 года суд приговорил их к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.

В мае 2015 года Попелышей повторно задержали в ходе совместной спецоперации МВД и ФСБ в Санкт-Петербурге. Их обвинили в создании и использовании вредоносных программ (ст. 273 УК), неправомерном доступе к компьютерной информации (ст. 272 УК) и мошенничестве (ст. 159 УК). По данным Group-IB (ее специалисты участвовали в проведении экспертизы по делу), в «период с марта 2013-го по май 2015-го группировка Попелышей получила доступ к более чем 7 тыс. счетов клиентов различных российских банков и похитила более 12,5 млн руб.». В июне 2018 года Савеловский районный суд города Москвы признал Попелышей виновными и приговорил братьев к восьми годам лишения свободы. Это стало одним из самых больших сроков, которые давали за хакерские атаки в России.

В марте 2019 года судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда отменила приговор в связи с «допущенными в ходе предварительного расследования нарушениями» и направила дело на повторное рассмотрение в Генеральную прокуратуру. После отмены приговора суд оставил Попелышей и других фигурантов дела под стражей до середины мая. К моменту окончания срока ареста им были предъявлены новые обвинения по другим выявленным эпизодам, но по тем же статьям УК. В общей сложности они содержатся под стражей уже четыре года и четыре месяца.

Что рассказал Попелыш

По версии Дмитрия Попелыша, которую он озвучил в суде, Руслан Стоянов пытался заставить его «путем шантажа и угроз <...> под его руководством совершать хищения со счетов». Но хакер, несмотря на давление, отказался, за что, по его словам, Стоянов пообещал отомстить. «Стоянов лично присутствовал при моем задержании в мае 2015 года и сказал, что он всегда верен своим словам и я теперь буду сидеть в тюрьме», — заявил в суде Дмитрий Попелыш.

О том, что неназванный сотрудник «Лаборатории Касперского», который участвовал в расследовании его первого уголовного дела, пытался заставить Попелыша совершать взломы банковских счетов, следует из протокола явки с повинной — документ был составлен в 2015-м, спустя несколько месяцев после ареста братьев (есть в распоряжении РБК). Но, по словам Попелыша, эта информация следствием не проверялась.

Заявление Попелыша в суде и информация из протокола четырехлетней давности разнятся в деталях. Согласно протоколу, в конце 2012-го, после получения первого условного срока, с ним через удаленный компьютер связался неизвестный человек. По словам Попелыша, он начал требовать от него 3 млн руб., обещая в противном случае «заменить условный срок на реальный». После того как Попелыш убедил его, что таких денег у него нет, незнакомец потребовал отдать ему все пароли, доступы и вредоносные программы, с помощью которых совершались атаки на банки. «Хочу пояснить, что к удаленному компьютеру мог подключиться только человек, который имел доступ к моему компьютеру, ранее отобранному в качестве вещественных доказательств, так как на нем хранились логины, пароли и другая информация», — писал в признательных показаниях Дмитрий Попелыш.

После получения всех доступов незнакомец убедил Попелыша оказывать ему услуги по техподдержке серверов, на которых он размещал нужное ему программное обеспечение. «В ходе дальнейшего общения он напомнил мне, что я был осужден за мошеннические действия в отношении банка ВТБ24 и что были эпизоды по Сбербанку, которые не вошли в дело, но он «даст им ход», если я обращусь в правоохранительные органы или не буду с ним сотрудничать», — утверждал Попелыш. Сотрудничество продолжалось несколько месяцев, Попелыш, как он утверждает, не подозревал, на кого работает.

По версии из протокола, в ходе задержания в мае 2015-го к Попелышу подошел «ИT-эксперт из «Лаборатории Касперского», которого он помнил по своему первому уголовному делу, взял за голову и сказал: «Помнишь меня? Если ты скажешь хоть слово, как мы работали, то я тебя и в тюрьме найду, бери все на себя, и я тебя вытащу».

Кто такой Руслан Стоянов и его версия событий

Руслан Стоянов с 2012-го работал в «Лаборатории Касперского», до этого также служил в управлении специальных технических мероприятий (УСТМ) ГУВД по Москве и покинул его в звании майора милиции. Стоянов вместе с сотрудниками Центра информационной безопасности ФСБ Сергеем Михайловым и Дмитрием Докучаевым, а также неким Георгием Фомченковым в декабре 2016 года были арестованы по подозрению в государственной измене. Дело находится под грифом «секретно», из чистосердечных признаний и заявлений адвокатов известно лишь о том, что речь идет о госизмене в пользу США и «передаче сведений на киберпреступников зарубежным спецслужбам в неформальном порядке». В феврале 2019-го все четверо были признаны виновными.

Через своего адвоката Руслан Стоянов передал РБК, что обвинения со стороны Дмитрия Попелыша безосновательны. «На Попелышей было собрано много улик, свидетельствующих об их виновности. В частности, знаю, что на украденные в банках деньги они купили дорогую машину и катер. Сам Дмитрий после задержания, когда мы с ним вдвоем беседовали, заявил мне: «Ничего, выйду и снова питерские банки дербанить начну». У меня сомнений в их причастности нет», — сообщил Стоянов.

Представитель «Лаборатории Касперского» сообщил РБК, что компании неизвестно об обращении Дмитрия Попелыша в Следственный комитет. «Наши сотрудники оказывали техническое содействие при осуществлении некоторых следственных действий по обоим делам братьев Попелышей. Доказательства, то есть технические данные, полученные при содействии наших сотрудников, не единственные в деле. Оценивать достаточность доказательств мы не можем, это прерогатива суда», — сказал представитель компании.

Собеседник РБК, не связанный с «Лабораторией Касперского» и участвовавший в расследовании уголовного дела в отношении братьев Попелышей, утверждает, что изначально Дмитрий Попелыш обвинял не только Руслана Стоянова. «В 2015 году он написал обращения, в которых обвинил Стоянова и еще двух экспертов в том, что они как-то склоняли его к атакам на банки. Эта информация проверялась следственными органами и не нашла никакого подтверждения», — утверждает источник РБК.

В пресс-службе Следственного комитета России не ответили на запрос. РБК также направил официальный запрос в пресс-службу Генпрокуратуры с вопросами о позиции надзорного ведомства по уголовному преследованию Попелышей.