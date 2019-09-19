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Минэкономразвития получило гуманитарную помощь
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Газета
Минэкономразвития получило гуманитарную помощь
Газета № 142 (3097) (1909) Политика,
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Минэкономразвития получило гуманитарную помощь
Ведомство Максима Орешкина создает структуру по общественным проектам в странах СНГ
В Минэкономразвития появится структура, курирующая гражданское общество и правозащитные проекты на территории СНГ. Ее возглавит экс-секретарь СПЧ Яна Лантратова, переходящая в министерство из Кремля
Яна Лантратова (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Минэкономразвития займется гражданским обществом

В Минэкономразвития появится структура, ответственная за гуманитарные и общественные проекты в странах ЕАЭС и СНГ, сообщил источник РБК, близкий к ведомству, и подтвердил другой собеседник, близкий к правительству.

Новая структура займется организацией профильных форумов и фестивалей и дополнит экономическую интеграцию в СНГ и ЕАЭС общественно-культурным направлением. Планируется, что подразделение будет курировать молодежные проекты, работать с НКО, координировать действия с правозащитниками, взаимодействуя с МИДом, Минкультуры, Минпросвещения и другими ведомствами.

Новое структурное подразделение возглавит главный советник департамента по взаимодействию с НКО и институтами гражданского общества кремлевского управления общественных проектов (УОП) Яна Лантратова. Об этом сообщил близкий к Кремлю источник РБК и подтвердили два собеседника, знакомых с внутренним распоряжением о переводе Лантратовой. Ее переход согласован с администрацией президента и Минэкономразвития, пояснил один из источников РБК, близкий к Кремлю.

«Для Лантратовой это повышение — если раньше она курировала гражданское общество в России, то теперь займется этим на международном уровне — в странах СНГ, ЕАЭС и других государствах», — сказал источник РБК, близкий к Кремлю.

Лантратова отказалась комментировать РБК информацию о своем назначении. РБК отправил запрос в Минэкономразвития.

В новой должности Лантратовой поможет опыт взаимодействия с гражданским обществом, приобретенный во время ее работы в СПЧ и Кремле, а также в Союзе добровольцев России, уточнил один из источников РБК. Лантратова хорошо знакома с правозащитным сообществом и общественными деятелями России и СНГ, добавил он.

Вслед за Михаилом Бабичем

В середине июня в Минэкономразвития перешел Михаил Бабич, бывший посол России в Белоруссии, полпред президента в Приволжском федеральном округе в 2011–2018 гг. Он стал заместителем министра, отвечающим за взаимодействие с СНГ и вопросы, касающиеся Союзного государства России и Белоруссии. «Лантратова на новой работе будет взаимодействовать с Бабичем, но ее структурное подразделение будет автономно от него», — объяснил близкий к Минэкономразвития собеседник РБК.

Появление нового направления в министерстве усилит аппаратные позиции Бабича, который считается не техническим заместителем министра, а фигурой с серьезными амбициями, говорит политолог Алексей Макаркин. Он отмечает, что страны СНГ и ЕАЭС находятся в зоне интересов России и работа Минэкономразвития по культурной интеграции на этом пространстве логична. Это ведомство, в отличие от Минкультуры и Россотрудничества, не ассоциируется с концепцией «Русского мира», которая может вызывать отторжение у некоторых стран, потому возможна ставка на «мягкую силу» в плане культурной интеграции, объяснил Макаркин.

«Но замминистра и его окружению предстоит сложная задача. Для молодежи тяжелее продвигать российские культурные ценности — она не испытывает ностальгии по СССР и меньше интересуется российской ТВ-продукцией, — предупреждает эксперт. — Поэтому выйти на советском багаже и его модификациях нелегко. Надо предлагать новые смыслы и повышать привлекательность самой страны, а не подкрашивать действительность».

От МГЕР до Кремля

30-летняя Яна Лантратова с 2010 по 2013 год координировала проект «Я — доброволец» «Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР). Занималась мониторингом преступлений против детей в специальной рабочей группе ОНФ и вела общественные проекты по защите бездомных и сирот. Возглавляет совет всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России». В 2013 году вместе с Бабичем создала совет по вопросам семьи и профилактике социального сиротства.

Лантратова расследовала издевательства над детьми в детских домах, в том числе преступления в отношении воспитанников бывшего детдома № 1 Читы, и готовила доклады о распространении среди подростков в регионах криминальной субкультуры АУЕ. В 2017 году именно она рассказывала о проблеме АУЕ Владимиру Путину на заседании СПЧ.

В 2015 году Лантратова стала ответственным секретарем СПЧ. В 2017-м перешла в Кремль на должность главного советника департамента по взаимодействию с НКО и институтами гражданского общества в УОП. В 2017 году экспертно-аналитический центр РАНХиГС включил Лантратову в рейтинг общественных деятелей и представителей творческих профессий из стран — участниц ЕАЭС.

Автор: Владимир Дергачев.
Теги: Минэкономразвития , Кремль , Михаил Бабич , СНГ , ЕАЭС , гражданское общество
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