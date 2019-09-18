«Безопасный город» подугрозой депортации

Ключевого разработчика региональной системы предупреждения угроз подозревают в подделке паспорта

Генеральный конструктор реализуемого МЧС проекта «Безопасный город» Оксана Якимюк пожаловалась генпрокурору России на фабрикацию в отношении нее уголовного дела и сообщила о попытке депортировать ее на Украину

Оксана Якимюк (Фото: tbforum.ru)

Генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк обратилась к генпрокурору России Юрию Чайке с заявлением о фабрикации в отношении нее уголовного дела из-за аннулированного миграционной службой паспорта, который она предъявила при входе в здание администрации президента России.

Обращение Якимюк, датированное 15 сентября, есть в распоряжении РБК. Она связывает уголовное дело с попыткой отстранить ее от работы над АПК «Безопасный город», на который выделено 4 млрд бюджетных рублей. «Заказчики [уголовного дела] мешают мне заниматься проектом АПК «Безопасный город» и препятствовать «освоению» выделенных на него федеральных средств», — утверждает Якимюк в своем заявлении.

Обстоятельства уголовного дела в отношении Якимюк РБК подтвердил федеральный чиновник, участвующий в работе над проектом «Безопасный город». По его словам, она «стала жертвой внутриведомственных разногласий».

Задержание на Старой площади

По словам Якимюк, дело по обвинению в подделке паспорта (ч. 3 ст. 327 УК) в отношении нее было возбуждено 14 февраля 2019 года (копия постановления о возбуждении уголовного дела и материалы следствия есть в распоряжении РБК). В тот день она была на регулярной рабочей встрече на Старой площади и, когда покидала администрацию президента, ее задержали полицейские ОВД «Китай-город». По версии районного отдела дознания, который поддержала Тверская межрайонная прокуратура, Якимюк совершила преступление, предъявляя аннулированный паспорт.

О том, что документ недействителен, говорилось в справке, направленной Якимюк по почте в январе, утверждает дознание. Но в справке не было написано, что паспорт аннулирован, утверждает Якимюк.

В этом документе (есть в распоряжении РБК) говорится, что родившаяся в советское время в Донецкой области Украины (тогда УССР) и приехавшая в Россию перед распадом СССР Якимюк «считается не приобретшей гражданство Российской Федерации» на основании заключения московского главка МВД от 29 декабря 2018 года. В полиции настаивают, что Якимюк в действительности не имела постоянного места жительства на территории России до 6 февраля 1992 года (даты вступления в силу Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации»), а следовательно, незаконно получила все выданные ей в 1990-е и 2000-е годы паспорта гражданина России.

Чтобы опровергнуть доводы дознания, защита нашла свидетелей и домовые книги из села Елькино Владимирской области, где жили родители мужа Якимюк и где она была прописана с 14 октября 1991 года, которые подтверждают ее проживание на территории России.

Одновременно с возбуждением уголовного дела полицейские попытались депортировать Якимюк на Украину, обратившись с материалом об административном правонарушении в Тверской суд. Однако там в рассмотрении дела отказали из-за допущенных полицией процессуальных нарушений.

Что такое «Безопасный город» Концепция системы «Безопасный город», которую разрабатывала Оксана Якимюк, была утверждена распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева в 2014 году. Согласно документу, «Безопасный город» — многоуровневая интеллектуальная система обеспечения безопасности регионов и муниципалитетов — за счет прогнозирования, реагирования, мониторинга и предупреждения возможных угроз. Проект реализует МЧС. Он предполагает создание коммуникационной платформы для межведомственного взаимодействия. Кроме того, к «Безопасному городу» подключены уличные камеры видеонаблюдения в разных городах России. С 2014 года по поручению заместителя председателя правительства России Оксана Якимюк является генеральным конструктором АПК «Безопасный город». Ранее она работала на руководящих должностях в компаниях «АФК Система», Siemens и консалтинговой компании Arthur Hunt.

Адвокат адвокату рознь

По словам Якимюк, все обращения в различные инстанции, включая управление собственной безопасности московского главка полиции и вышестоящие органы прокуратуры, спускались в Тверскую межрайонную прокуратуру, которая, по мнению защиты, и инициировала уголовное дело. 13 сентября Якимюк была доставлена в ОВД «Китай-город» для предъявления обвинения в подделке паспорта, однако приглашенный полицией адвокат по назначению отказался участвовать в процессуальных действиях, поскольку у Якимюк есть адвокат по соглашению. Таким образом, дознание по ее делу формально считается незавершенным.

Защита Якимюк подала в суд ходатайство о прекращении уголовного дела, его рассмотрение должно состояться 18 сентября.

РБК обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Москве и столичную прокуратуру.