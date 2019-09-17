Британский прецедент вторичных санкций

Английский суд разрешил не платить проценты по кредиту от компании Виктора Вексельберга

Английский суд признал законным решение британского банка Cynergy заморозить выплату процентов по кредиту, полученному им от компании Виктора Вексельберга. Причина — санкции США. Эксперты назвали решение важным прецедентом

Виктор Вексельберг (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Кипрская структура российского миллиардера Виктора Вексельберга из-за американских санкций против него не может получить проценты по займу, который она предоставила британскому банку Cynergy еще до введения санкций. Информация об этом стала известна из решения Высокого суда Англии и Уэльса, опубликованного 12 сентября.

Это важный прецедент: он опасен для российских бизнесменов и компаний, попавших в американские санкционные списки. Британский суд признал, что институт вторичных санкций США (риск применения американских санкций против зарубежных лиц за сделки с «токсичными» россиянами) фактически освобождает иностранного заемщика от ответственности за неплатежи в адрес подсанкционного лица.

Санкции освобождают от дефолта

Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.

В апреле 2018 года Вексельберг был внесен в черный список американского Минфина (SDN-лист). По закону CAATSA 2017 года за совершение существенных финансовых транзакций в интересах Вексельберга любой иностранный банк может лишиться доступа к американской финансовой системе.

Lamesa и Cynergy заключили договор о предоставлении британскому банку кредита на сумму £30 млн ($37 млн) в декабре 2017 года. Тогда Cynergy еще принадлежал кипрскому Bank of Cyprus, в котором Lamesa Вексельберга была одним из крупнейших акционеров (Bank of Cyprus продал британское подразделение в июле 2018 года).

По состоянию на сентябрь 2019 года у Cynergy образовалась задолженность перед LIL по невыплаченным процентам на сумму £3,6 млн.

В CBL объяснили прекращение выплат структуре Вексельберга тем, что это противоречило бы американскому законодательству и нанесло бы британскому банку существенный ущерб, так как у него есть долларовые активы, которые могут быть заморожены в США. CBL указал на слушаниях, что, согласно договору о займе с Lamesa, неплатеж не является неисполнением обязательств по договору, если транзакции не могут быть осуществлены в силу обязательств перед законом.

В CBL дали понять, что задолженность будет погашена, как только риски американских санкций утратят актуальность — для этого либо Вексельберг должен быть исключен из санкционного списка, либо он должен утратить контроль над Lamesa, либо должно измениться американское законодательство, либо, наконец, Минфин США должен выдать CBL специальную лицензию на осуществление выплат в пользу Lamesa. Из решения суда неясно, что произойдет, когда наступит срок погашения кредита: будет ли Cynergy его возвращать или откажется, также сославшись на риск вторичных санкций США.

Важность прецедента

Юристы LIL не согласились с такими объяснениями, подчеркнув, что санкции США не распространяются на территорию Англии, откуда должны производиться выплаты в адрес LIL в фунтах стерлингов.

Однако суд встал на сторону CBL, посчитав, что к британскому банку действительно могут быть применены американские вторичные санкции и что CBL обязан подчиняться американскому режиму. «Я считаю, что CBL вправе сослаться на положение 9.1 [договора займа], пока Виктор Вексельберг остается в черном списке SDN, а LIL остается под его контролем», — постановил судья Марк Пеллинг.

Представитель Вексельберга отказался от комментариев, а адвокат Lamesa Майя Лестер не ответила на запрос РБК.

Решение в деле Lamesa vs Cynergy является важным, так как юридически закрепляет обязанность неамериканских финансовых институтов следовать вторичным санкциям США даже тогда, когда контакт с американской финансовой системой полностью исключен, сказал РБК директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин. «В момент принятия поправок в действующее в отношении России санкционное законодательство посредством закона CAATSA 2017 года было вполне понятно, что вторичные санкции распространяются на все лица без ограничения и без привязки к США. Однако впервые английский суд подтвердил экстерриториальность американского федерального законодательства в деле, связанном с Россией», — пояснил он.

Другой важный момент — трактовка понятия «существенные сделки», обратил внимание Волошин. «Сами американцы это понятие не расшифровали, оставив трактовку максимально неясной и зависящей от конкретного случая», — сказал он. «В деле Lamesa vs Cynergy фигурируют неуплаченные проценты по кредиту в размере £3,6 млн. Сумма не очень внушительная, но достаточная, для того чтобы посчитать их выплату подпадающей под вторичные санкции. Можно смело сказать, что в будущих тяжбах любая сумма, равная или выше этой, будет считаться достаточной для применения аналогичной трактовки», — указал эксперт.