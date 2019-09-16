Надзор не дает раскрыть створки

Производители морепродуктов предложили изменить правила экологической экспертизы

Крымские предприятия по разведению устриц и мидий заявили о чрезмерных надзорных требованиях. Фермеры недоумевают, почему их бизнес по экологическим рискам приравняли к нефтепроводам

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Обращения с жалобой на действия подведомственного Росприроднадзора направили министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину три союза — Черноморское объединение предприятий марикультуры, Южная ассоциация рыбоводов и Крымская ассоциация аквакультуры. Копии их писем, датированные 11 сентября, есть в распоряжении РБК.

Из писем следует, что в августе и сентябре 2019 года все аквакультурные предприятия Севастополя и Крыма получили от территориального управления Росприроднадзора уведомления о том, что против них заведены дела об административном правонарушении. Предприятия не получили положительного заключения государственной экологической экспертизы для размещения мидийных и устричных ферм во внутренних морских водах и Азово-Черноморском бассейне.

Ассоциации просят Кобылкина приостановить «репрессивные действия» в отношении предприятий марикультуры. Производители не против прохождения государственной экологической экспертизы, предусмотренной законом, но просят внести изменения в законодательство, чтобы усовершенствовать процедуру. Для разработки конкретных предложений по этому вопросу участники рынка просят создать при Минприроды специальную рабочую группу.

В министерство письма от союзов аквакультурных предприятий пока не поступали, но, когда поступят, будут рассмотрены по существу, заверили в пресс-службе. В Росприроднадзоре на момент публикации не ответили на запрос.

О том, почему у крымских предприятий возникли трудности и несут ли устричные фермы риски для экологии, рассказывает РБК.

Зачем нужна экологическая экспертиза Закон «Об экологической экспертизе» дает очень широкую трактовку того, кто попадает под его действие: это лица, которые планируют осуществлять хозяйственную и иную деятельность, оказывающую прямое или косвенное воздействие на окружающую среду. Требование, по которому эту экспертизу должны проходить именно фермы для выращивания мидий и устриц, установил Владимир Путин, когда занимал пост премьер-министра. В постановлении правительства от 19 января 2000 года указано, что Росприроднадзор при согласовании с Росрыболовством и другими органами может выдавать разрешения на создание и эксплуатацию искусственных островов, сооружений и установок для целей аквакультуры во внутренних морских водах и территориальном море России только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы и документов, имеющих отношение к созданию, эксплуатации и использованию таких объектов.

Насколько затратна экологическая экспертиза

Уведомления о нарушении требований закона о государственной экологической экспертизе крымские предприятия получили впервые, говорит предправления Черноморского объединения предприятий марикультуры Сергей Татко. Почти все устричные и мидийные фермы в Крыму и Севастополе работают недавно: договоры на использование рыбоводных участков компании заключали с Росрыболовством после 2016–2017 годов.

Некоторые предприятия еще даже не успели установить фермы в море, но Росприроднадзор уже признал их нарушителями, негодует Татко. Бизнес аквафермеров в Крыму и так уже пострадал из-за сокращения популяции диких мидий: прошлой осенью и этой весной на фермерских плантациях южного побережья почти не было личинок.

Для предприятий аквакультуры особенно чувствителен финансовый аспект экологической экспертизы. Фермеры пишут, что ее реальная стоимость во много раз превышает заявленную Росприроднадзором сумму в 200 тыс. руб. Основные расходы — это не сама экспертиза, а стоимость многочисленных согласований и услуг госрегулятора и экологических проектировщиков, поясняет Татко.

Самостоятельно проходить госэкспертизу компаниям затруднительно, поскольку в законодательстве даже не определен четкий перечень необходимых для этого документов. Подготовить документацию и сопроводить государственную экологическую экспертизу «до получения положительного заключения» фермерам предлагают различные коммерческие структуры — стоимость их услуг, по словам Татко, составляет не менее 3,5 млн руб.

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Для микропредприятий с водными участками площадью до 20 га оплата государственной экологической экспертизы стоимостью около 4 млн руб. «непосильна и экономически нерентабельна», возникает вопрос о целесообразности дальнейшей деятельности, пишет в письме Кобылкину председатель Южной ассоциации рыбоводов Александр Нетребко. Тем предпринимателям, у кого в пользовании находится больше одного водного участка, нужно будет проводить экспертизу для каждого, и затраты будут еще больше, добавляет Татко.

За невыполнение требований об обязательном проведении государственной экологической экспертизы юрлицам по закону грозит предупреждение или штраф 100–250 тыс. руб.

Производство устриц и мидий в Крыму: С 2016 года Росрыболовство сформировало в Черном море под марикультурные хозяйства 70 рыбоводных участков общей площадью около 7,3 тыс. га. Из них в пользовании у предпринимателей 54 участка площадью 5,2 тыс. га.

В первом полугодии 2019 года аквафермы Крыма вырастили 802 т устриц (год назад за этот же период было выращено всего 16 т).

Производство мидий в Крыму в январе—июне 2019 года выросло в два раза к аналогичному периоду прошлого года — до 446 т.

Каков масштаб проблемы

Проблема с государственной экологической экспертизой актуальна не только для крымских предприятий. В феврале этого года на «некорректное» законодательство по прохождению государственной экологической экспертизы уже жаловалась Ассоциация марикультурных организаций Приморского края. Ее члены недоумевали, почему в экологическом законодательстве не предусмотрены градация и требования к фермам по выращиванию моллюсков, ежей, креветок, такие же, как, например, к буровым установкам и объектам нефтегазового сектора при «несоизмеримости экологической опасности». Ассоциация обратилась тогда к члену комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Константину Слыщенко.

После этого обращения вопрос о прохождении аквакультурными хозяйствами экологической экспертизы обсуждался в мае 2019 года на совещании рабочей группы при комитете Госдумы по природным ресурсам. По его итогам депутат Слыщенко попросил Минприроды, Минсельхоз, Росприроднадзор и Росрыболовство проработать вопросы об упрощении этой процедуры.

Депутат, в частности, рекомендовал исключить требование, по которому фермеры обязаны получать положительное заключение госэкологической экспертизы для развития так называемой пастбищной аквакультуры, следует из имеющегося у РБК протокола совещания. Такие предприятия выращивают рыбу и моллюсков на фермах в море, где объекты обитают в состоянии естественной свободы и не наносят вред окружающей среде, аргументировал свою позицию Слыщенко.

Депутат также попросил установить конкретный перечень документов для марикультурной деятельности, которых достаточно для организации и проведения государственной экологической экспертизы, и закрепить срок действия заключения на весь период действия договора на право пользования рыбоводным участком. Кроме этого Слыщенко попросил правительство исключить плантации марикультуры из категории «искусственные острова, сооружения и установки».

Что думают федеральные чиновники

Подготовка документов по оценке воздействия на окружающую среду требует значительных финансовых средств, а сама процедура прохождения госэкспертизы занимает много времени, согласны в Росрыболовстве. Трудности вызывает, в частности, необходимость организовать общественные слушания на муниципальном уровне: поскольку море не является территорией муниципалитетов, они неохотно идут на организацию слушаний.

В Росрыболовстве согласны с предложениями Слыщенко. Минсельхоз и Росрыболовство будут последовательно настаивать на упрощенной выдаче заключения госэкологической экспертизы в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры, заверили РБК в министерстве. Пока, отмечает представитель Минсельхоза, отдельная рабочая группа по этому вопросу не сформирована, и вопросы по организации и проведению экспертизы обсуждаются в рамках межведомственной рабочей группы при Росприроднадзоре.

В Минприроды уточнили, что обращение Слыщенко поступило, было проработано и ответ был направлен депутату, но суть ответа не уточнили. Связаться со Слыщенко не удалось.