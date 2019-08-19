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В Крыму зафиксировано резкое снижение популяции диких мидий
Популяция мидий в Черном море в том числе из-за любительской рыбалки в последние годы существенно сократилась. Это угрожает и выращиванию моллюска на аквафермах: на плантациях Южного Крыма уже возникли проблемы с личинками
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В первом полугодии 2019 года в Крыму было выловлено 16,4 т диких мидий, сообщили РБК в крымском минсельхозе. Вылов вырос больше чем в 27 раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года: тогда рыбаки Крыма добыли лишь 591 кг мидий.

Промышленный вылов этих моллюсков у берегов Севастополя и Крыма впервые начался в 2018 году. Всего за прошлый год крымские рыбаки, по данным местного минсельхоза, добыли 14 т диких мидий.

Вылов диких мидий в Черном море крайне мал по сравнению с их искусственным производством на марикультурных фермах. В первом полугодии 2019 года крымские аквафермы увеличили производство почти в два раза: до 446 т по сравнению с 227 т за аналогичный период 2018 года.

Растущий вылов диких мидий уже вызвал беспокойство владельцев акваферм, рассказал РБК начальник департамента по рыболовству минсельхоза Республики Крым Андрей Дедюхин. В отличие от устриц молодь мидии не импортируется из-за рубежа, а воспроизводится в Черном море. Ранее ученые посчитали состояние запасов достаточным, чтобы разрешить промышленный лов, но сейчас, по словам Дедюхина, поступают тревожные сигналы: осенью и весной, когда у мидий начинается период размножения, на фермерских плантациях на южном побережье Крыма почти не было личинок мидий.

Популяции естественных поселений мидий, так называемые мидийные банки — источник посадочного материала для развивающейся черноморской аквакультуры, подтверждают в Росрыболовстве. По его данным, в 2019 году промысловый запас диких мидий в Черном море находится на уровне 4,1 тыс. т, а добыть разрешено 410 т.

За год, с весны 2018 года по весну 2019-го, фермеры столкнулись с тем, что резко сократилась численность личинок мидий, готовых к оседанию, то есть нересту, рассказал РБК председатель правления общественной организации «Черноморское объединение предприятий марикультуры» Сергей Татко. В некоторых районах личинки вовсе не садились на плантации — такая проблема возникла у хозяйств в районе южного побережья Крыма и Севастополя. К примеру, за год на ферме «Центр морских пищевых ресурсов», рассчитанной на 250 т посадочного материала, не выросло ни одной товарной мидии, указывает Татко, добавляя, что некоторые фермеры, не получив урожай, переключаются с разведения мидий на устрицы.

Кого и что владельцы крымских акваферм винят в снижении популяции моллюсков, почему она, по мнению ученых, в «депрессивном состоянии» и как можно решить эту проблему — читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Елена Сухорукова
Теги: мидии, Крым, Краснодарский край
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