В Крыму зафиксировано резкое снижение популяции диких мидий

Популяция мидий в Черном море в том числе из-за любительской рыбалки в последние годы существенно сократилась. Это угрожает и выращиванию моллюска на аквафермах: на плантациях Южного Крыма уже возникли проблемы с личинками

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В первом полугодии 2019 года в Крыму было выловлено 16,4 т диких мидий, сообщили РБК в крымском минсельхозе. Вылов вырос больше чем в 27 раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года: тогда рыбаки Крыма добыли лишь 591 кг мидий.

Промышленный вылов этих моллюсков у берегов Севастополя и Крыма впервые начался в 2018 году. Всего за прошлый год крымские рыбаки, по данным местного минсельхоза, добыли 14 т диких мидий.

Вылов диких мидий в Черном море крайне мал по сравнению с их искусственным производством на марикультурных фермах. В первом полугодии 2019 года крымские аквафермы увеличили производство почти в два раза: до 446 т по сравнению с 227 т за аналогичный период 2018 года.

Растущий вылов диких мидий уже вызвал беспокойство владельцев акваферм, рассказал РБК начальник департамента по рыболовству минсельхоза Республики Крым Андрей Дедюхин. В отличие от устриц молодь мидии не импортируется из-за рубежа, а воспроизводится в Черном море. Ранее ученые посчитали состояние запасов достаточным, чтобы разрешить промышленный лов, но сейчас, по словам Дедюхина, поступают тревожные сигналы: осенью и весной, когда у мидий начинается период размножения, на фермерских плантациях на южном побережье Крыма почти не было личинок мидий.

Популяции естественных поселений мидий, так называемые мидийные банки — источник посадочного материала для развивающейся черноморской аквакультуры, подтверждают в Росрыболовстве. По его данным, в 2019 году промысловый запас диких мидий в Черном море находится на уровне 4,1 тыс. т, а добыть разрешено 410 т.