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Вице-губернатора Подмосковья ставят во «Фронт»
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Вице-губернатора Подмосковья ставят во «Фронт»
Газета № 138 (3093) (1309) Политика,
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Вице-губернатора Подмосковья ставят во «Фронт»
Кандидатом на пост главы исполкома ОНФ стал Михаил Кузнецов
Михаил Кузнецов, вице-губернатор Московской области, покинет свой пост, чтобы возглавить исполком ОНФ, рассказали источники РБК. ОНФ может стать запасным аэродромом для одномандатников на следующих выборах в Думу
Михаил Кузнецов (Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области)

Новым руководителем исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) станет вице-губернатор Московской области — глава местной администрации Михаил Кузнецов. Об этом РБК рассказал источник, близкий к администрации президента, и подтвердили два близких к Кремлю собеседника, а также источник, близкий к правительству Подмосковья.

Кандидатуру Кузнецова утвердят в пятницу, 13 сентября, на заседании центрального штаба ОНФ. Заседание ранее анонсировала пресс-служба Общероссийского народного фронта.

Пост главы исполкома ОНФ стал вакантным, после того как прежний его руководитель Михаил Развожаев был назначен врио главы Севастополя. Развожаев возглавлял исполком в течение лишь семи месяцев, с декабря 2018-го по июль 2019 года. До него в течение четырех с лишним лет этим органом руководил Алексей Анисимов, позже ставший заместителем полпреда президента в Центральном федеральном округе.

Кузнецов 1979 года рождения, в 2001-м окончил Московский государственный педагогический университет. Был заместителем председателя движения «Первое свободное поколение». С губернатором Московской области Андреем Воробьевым работает еще с тех времен, когда тот возглавлял центральный исполком «Единой России»; в 2006–2011 годах Кузнецов был заместителем руководителя партийного департамента региональной работы.

В 2011 году Кузнецов перешел в полпредство ЦФО на пост начальника департамента по вопросам внутренней политики аппарата полпреда. В 2013-м, после избрания Воробьева губернатором Подмосковья на первый срок, стал зампредом областного правительства по работе с муниципалитетами. С сентября 2015 года — заместитель председателя правительства Московской области — руководитель администрации, с сентября 2018 года — вице-губернатор Московской области и глава администрации губернатора.

Как рассказал РБК один из собеседников, близких к Кремлю, Кузнецов — участник нового, третьего потока «школы губернаторов» (программа РАНХиГС по подготовке кадрового резерва).

В Подмосковье Кузнецов отвечал за политический блок, с ним согласовывали все назначения и снятия глав районов и округов, сказал РБК один из подмосковных чиновников. «Профессиональный технократ, может решить любые вопросы, очень близок к Воробьеву», — отметил другой знакомый с Кузнецовым подмосковный политик. По его словам, Воробьев делегировал Кузнецову все кадровые вопросы региона.

«На данный момент ОНФ полуживая структура, новый внутриполитический блок [администрации президента] забрал фронт у Вячеслава Володина, но что с ним делать — так и не придумал», — говорит политолог Евгений Иванов. Он полагает, что, учитывая высокие антирейтинги «Единой России», ОНФ может стать запасным аэродромом для кандидатов-одномандатников от власти на выборах в Госдуму следующего созыва.

Политолог Константин Калачев назвал Кузнецова сильным политическим менеджером с хорошим знанием регионов, который усилит и даст второе дыхание ОНФ перед парламентскими выборами 2021 года. «Оставлять ОНФ только как площадку встреч Путина с общественниками нерационально», — полагает эксперт.

Конфликт с главой Серпуховского района

Михаил Кузнецов был одним из участников конфликта вокруг бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. По словам Шестуна, Кузнецов и другие высокопоставленные чиновники обещали ему «проблемы с областным ГУВД и ФСБ». В апреле 2018 года возглавлявший тогда район Шестун записал видеообращение, в котором приводил аудиозапись разговора, по его утверждению, с главой администрации губернатора Подмосковья. На аудиозаписи собеседник говорил главе района, что «губернатору очевидно», что тот «неоднократно перешел рубеж», и глава Подмосковья работать с ним не может.

«В должностной регламент руководителя администрации губернатора Московской области Михаила Кузнецова входят встречи с главами муниципалитетов. Все обвинения являются надуманными», — комментировали тогда запись в пресс-службе губернатора Подмосковья. Кузнецов в ответ на обвинения Шестуна заявил РБК, что «никому не угрожал».

В июне 2018-го Шестун был арестован. Ему предъявили обвинения в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, и незаконной предпринимательской деятельности.

Авторы: Наталья Галимова, Владимир Дергачев.
Теги: ОНФ , Подмосковье , назначения , Общероссийский народный фронт
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