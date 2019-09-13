Вице-губернатора Подмосковья ставят во «Фронт»

Кандидатом на пост главы исполкома ОНФ стал Михаил Кузнецов

Михаил Кузнецов, вице-губернатор Московской области, покинет свой пост, чтобы возглавить исполком ОНФ, рассказали источники РБК. ОНФ может стать запасным аэродромом для одномандатников на следующих выборах в Думу

Михаил Кузнецов (Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области)

Новым руководителем исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) станет вице-губернатор Московской области — глава местной администрации Михаил Кузнецов. Об этом РБК рассказал источник, близкий к администрации президента, и подтвердили два близких к Кремлю собеседника, а также источник, близкий к правительству Подмосковья.

Кандидатуру Кузнецова утвердят в пятницу, 13 сентября, на заседании центрального штаба ОНФ. Заседание ранее анонсировала пресс-служба Общероссийского народного фронта.

Пост главы исполкома ОНФ стал вакантным, после того как прежний его руководитель Михаил Развожаев был назначен врио главы Севастополя. Развожаев возглавлял исполком в течение лишь семи месяцев, с декабря 2018-го по июль 2019 года. До него в течение четырех с лишним лет этим органом руководил Алексей Анисимов, позже ставший заместителем полпреда президента в Центральном федеральном округе.

Кузнецов 1979 года рождения, в 2001-м окончил Московский государственный педагогический университет. Был заместителем председателя движения «Первое свободное поколение». С губернатором Московской области Андреем Воробьевым работает еще с тех времен, когда тот возглавлял центральный исполком «Единой России»; в 2006–2011 годах Кузнецов был заместителем руководителя партийного департамента региональной работы.

В 2011 году Кузнецов перешел в полпредство ЦФО на пост начальника департамента по вопросам внутренней политики аппарата полпреда. В 2013-м, после избрания Воробьева губернатором Подмосковья на первый срок, стал зампредом областного правительства по работе с муниципалитетами. С сентября 2015 года — заместитель председателя правительства Московской области — руководитель администрации, с сентября 2018 года — вице-губернатор Московской области и глава администрации губернатора.

Как рассказал РБК один из собеседников, близких к Кремлю, Кузнецов — участник нового, третьего потока «школы губернаторов» (программа РАНХиГС по подготовке кадрового резерва).

В Подмосковье Кузнецов отвечал за политический блок, с ним согласовывали все назначения и снятия глав районов и округов, сказал РБК один из подмосковных чиновников. «Профессиональный технократ, может решить любые вопросы, очень близок к Воробьеву», — отметил другой знакомый с Кузнецовым подмосковный политик. По его словам, Воробьев делегировал Кузнецову все кадровые вопросы региона.

«На данный момент ОНФ полуживая структура, новый внутриполитический блок [администрации президента] забрал фронт у Вячеслава Володина, но что с ним делать — так и не придумал», — говорит политолог Евгений Иванов. Он полагает, что, учитывая высокие антирейтинги «Единой России», ОНФ может стать запасным аэродромом для кандидатов-одномандатников от власти на выборах в Госдуму следующего созыва.

Политолог Константин Калачев назвал Кузнецова сильным политическим менеджером с хорошим знанием регионов, который усилит и даст второе дыхание ОНФ перед парламентскими выборами 2021 года. «Оставлять ОНФ только как площадку встреч Путина с общественниками нерационально», — полагает эксперт.