Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,90 64,89 EUR Нал. 72,52 71,50 USD Бирж. 65,50 +0,08 EUR Бирж. 72,09 -0,19 USD ЦБ. 65,43 -0,01 EUR ЦБ. 72,22 -0,08 EUR/USD 1,10 -0,00 BTC/USD Бирж. 10117,00 +63,14 IMOEX 2817,05 +1,06% RTSI 1354,68 +0,80% Brent 61,00 -3,79% DJIA 27137,04 +0,85% Nasdaq 8169,68 +1,06%
С ТВ в парк
Лента новостей
Угадай картину по ее описанию. Тест 08:56, РБК Стиль и ГМИИ им. А.С.Пушкина Ипотечный вклад: как ФНБ может помочь строительству жилья 08:54, Мнение Женщины-сценографы: как декорации помогают понять современный театр 08:45, Pink СК в Сибири проверит конфликт из-за прически школьника «под Ибрагимовича» 08:37, Общество В штабе британских ВВС назвали самое опасное российское оружие 08:33, Политика ВТБ первым из крупных банков отменил кешбэк по покупкам за границей 08:30, Финансы 10 мифов про женщин и автомобили 08:26, РБК и Subaru Банки сообщили ЦБ о нежелании платить за расчет долговой нагрузки россиян 08:00, Финансы Какие бизнес-модели наиболее успешны в интернет-торговле 07:51, PRO Вступивший в должность сахалинский губернатор назначил Карасина сенатором 07:34, Политика Москалькова назвала условие перехода на четырехдневную рабочую неделю 07:27, Общество Гендиректор ЦСКА раскрыл детали провальных переговоров по Комличенко 07:12, Спорт Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги 07:00, Бизнес Минтруд предложил запретить пенсионных агентов 06:32, Финансы Капитализация Apple превысила $1 трлн после презентации новых iPhone 06:23, Бизнес 39 идей для бизнеса для «мобильных» предпринимателей 05:58, РБК и ГАЗ Биньямин Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России 05:51, Политика Трамп назвал большой победой решение Верховного суда США об убежище 05:37, Политика CNN узнал о предложении отдать Помпео должность Болтона 05:27, Политика Глава СПЧ предложил создать единый избирательный фонд для всех кандидатов 05:03, Политика Бюро кредитных историй предложили предоставить доступ к данным о доходах 04:45, Финансы На Камчатке автомобиль въехал в автобусную остановку 04:39, Общество Адвокат сообщил об отмене ВС решений по срокам ареста экс-главы Сахалина 04:05, Общество Роль школы в жизни человека: кто выбивается в люди 03:47, РБК и Infiniti Парламент Швейцарии одобрил отпуск по уходу за новорожденными для отцов 03:40, Общество ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка 03:39, Финансы Власти США ограничат продажу ароматизированных электронных сигарет 03:09, Общество Трамп на две недели отложил повышение пошлин из-за праздников в Китае 02:31, Политика
Газета
С ТВ в парк
Газета № 137 (3092) (1209) Общество,
0
С ТВ в парк
Экс-ведущий «Музобоза» Иван Демидов станет директором «Зарядья»
Бывший ведущий «Музобоза» и замминистра культуры Иван Демидов возглавит московский парк «Зарядье», рассказали источники РБК. Он сменит Павла Трехлеба, который станет директором Парка Горького
Иван Демидов (Фото: Абулхатин Марат / ТАСС)

О том, что в руководстве главных московских парков — «Зарядья» и Парка Горького — планируются перестановки, РБК рассказал источник, близкий к московской мэрии. Эту информацию подтвердили два источника, близких к департаменту культуры столицы.

По данным собеседников РБК, директором «Зарядья» станет Иван Демидов, в прошлом популярный телеведущий, ушедший затем в политику и на госслужбу.

В свою очередь, нынешний директор «Зарядья» Павел Трехлеб возглавит Парк Горького, сменив на этом месте руководителя «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева. Дунаев был назначен врио директора Парка Горького после отставки Марины Люльчук, последовавшей после обрушения моста в парке в новогоднюю ночь.

Один из источников РБК уточнил, что перестановки планируется провести в течение ближайшего месяца.

«Не могу никак ни подтвердить, ни опровергнуть. Без комментариев», — сказал РБК Демидов на вопрос о будущем назначении в «Зарядье». РБК отправил запросы с просьбой прокомментировать информацию о будущих перестановках руководству «Зарядья» и Парка Горького.

Близкий к мэрии источник РБК утверждает, что кандидатуру Демидова предлагал первый замруководителя департамента культуры Москвы Сергей Перов. По словам собеседника РБК, у руководства города нет претензий к нынешнему директору Парка Горького Вячеславу Дунаеву, поскольку он изначально планировался как временный руководитель, совмещающий пост с должностью директора «Мосгорпарка».

56-летний Иван Демидов является председателем президиума Фонда развития современного искусства, членом Общественного совета при Минкультуры и членом Академии российского телевидения. Известность Демидов получил благодаря работе в 1990-е режиссером и ведущим программы «Музыкальный обоз» («Музобоз», транслировали «Первый канал», 2х2, ТВ-6). В 1990-е он занимал руководящие посты на ТВ-6, в Московской независимой вещательной корпорации.

В 2000-е Демидов ушел из музыкальной журналистики и обратился к православной проблематике: вел телепрограмму «Канон», программу «Русский взгляд» на телеканале «Московия», в 2005-м стал главредом канала «Спас», созданного при его участии. В том же году Демидов пошел в политику — стал советником по делам молодежи политического департамента ЦИК «Единой России» и координатором «Молодой гвардии».

В апреле 2009 года Демидов перешел в Кремль — занял пост руководителя департамента гуманитарной политики и общественных связей в управлении внутренней политики президента (УВП). Куратором УВП тогда был первый замглавы кремлевской администрации Владислав Сурков. В мае того же года Демидов вошел в состав созданной по указу президента Дмитрия Медведева комиссии по противодействию фальсификации истории в ущерб интересам России. В апреле 2010 года получил повышение до замглавы УВП — куратора общественных и религиозных организаций. В 2012–2013 годы, после смены руководства кремлевского внутриполитического блока, Демидов стал замминистра культуры (отвечал за поддержку кинематографии). В 2014 году он возглавил дирекцию парка «Россия», через год — Фонд развития современного искусства.

Парк «Зарядье» располагается в одноименном историческом районе в Москве. Он был открыт в 2017 году на месте снесенной гостиницы «Россия». Общая площадь парка составила 130 тыс. кв. м, затраты на его создание оценивались в 14 млрд руб. В парке воссозданы четыре ландшафтные зоны России (тундра, степь, лес и болото) и представлено 120 видов растений. В нем расположены концертный зал «Зарядье» на 2 тыс. мест, медиацентр, «парящий мост», подземный музей и другие объекты.

ЦПКиО им. Горького в 2018 году исполнилось 90 лет. В 2011 году директор парка Сергей Капков в рамках масштабной реконструкции «европеизировал» Парк Горького и сделал вход в него бесплатным. В парке появились современный ландшафтный дизайн, новое оборудование, площадки для отдыха, кинотеатр, пляж, велодорожки. Реконструкция шла в несколько этапов до 2018 года. Общая стоимость благоустройства парка оценивалась в $2 млрд.

Автор: Владимир Дергачев.
Теги: Москва , Зарядье , Иван Демидов , Департамент культуры Москвы , парк Горького
Материалы по теме
Ведущий Иван Демидов назвал программу «Взгляд» причиной распада СССР Общество
Иван Демидов займется созданием парка "Россия" Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter