С ТВ в парк

Экс-ведущий «Музобоза» Иван Демидов станет директором «Зарядья»

Бывший ведущий «Музобоза» и замминистра культуры Иван Демидов возглавит московский парк «Зарядье», рассказали источники РБК. Он сменит Павла Трехлеба, который станет директором Парка Горького

Иван Демидов (Фото: Абулхатин Марат / ТАСС)

О том, что в руководстве главных московских парков — «Зарядья» и Парка Горького — планируются перестановки, РБК рассказал источник, близкий к московской мэрии. Эту информацию подтвердили два источника, близких к департаменту культуры столицы.

По данным собеседников РБК, директором «Зарядья» станет Иван Демидов, в прошлом популярный телеведущий, ушедший затем в политику и на госслужбу.

В свою очередь, нынешний директор «Зарядья» Павел Трехлеб возглавит Парк Горького, сменив на этом месте руководителя «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева. Дунаев был назначен врио директора Парка Горького после отставки Марины Люльчук, последовавшей после обрушения моста в парке в новогоднюю ночь.

Один из источников РБК уточнил, что перестановки планируется провести в течение ближайшего месяца.

«Не могу никак ни подтвердить, ни опровергнуть. Без комментариев», — сказал РБК Демидов на вопрос о будущем назначении в «Зарядье». РБК отправил запросы с просьбой прокомментировать информацию о будущих перестановках руководству «Зарядья» и Парка Горького.

Близкий к мэрии источник РБК утверждает, что кандидатуру Демидова предлагал первый замруководителя департамента культуры Москвы Сергей Перов. По словам собеседника РБК, у руководства города нет претензий к нынешнему директору Парка Горького Вячеславу Дунаеву, поскольку он изначально планировался как временный руководитель, совмещающий пост с должностью директора «Мосгорпарка».

56-летний Иван Демидов является председателем президиума Фонда развития современного искусства, членом Общественного совета при Минкультуры и членом Академии российского телевидения. Известность Демидов получил благодаря работе в 1990-е режиссером и ведущим программы «Музыкальный обоз» («Музобоз», транслировали «Первый канал», 2х2, ТВ-6). В 1990-е он занимал руководящие посты на ТВ-6, в Московской независимой вещательной корпорации.

В 2000-е Демидов ушел из музыкальной журналистики и обратился к православной проблематике: вел телепрограмму «Канон», программу «Русский взгляд» на телеканале «Московия», в 2005-м стал главредом канала «Спас», созданного при его участии. В том же году Демидов пошел в политику — стал советником по делам молодежи политического департамента ЦИК «Единой России» и координатором «Молодой гвардии».

В апреле 2009 года Демидов перешел в Кремль — занял пост руководителя департамента гуманитарной политики и общественных связей в управлении внутренней политики президента (УВП). Куратором УВП тогда был первый замглавы кремлевской администрации Владислав Сурков. В мае того же года Демидов вошел в состав созданной по указу президента Дмитрия Медведева комиссии по противодействию фальсификации истории в ущерб интересам России. В апреле 2010 года получил повышение до замглавы УВП — куратора общественных и религиозных организаций. В 2012–2013 годы, после смены руководства кремлевского внутриполитического блока, Демидов стал замминистра культуры (отвечал за поддержку кинематографии). В 2014 году он возглавил дирекцию парка «Россия», через год — Фонд развития современного искусства.