НДПИ выходит на проектную мощность

Минфин предложил зафиксировать увеличенные налоги на нефтяную отрасль

Минфин предложил сделать постоянным повышенный НДПИ для нефтяников и «Газпрома», который был введен для поддержки бюджета и приносит около 350 млрд руб. в год. Деньги пойдут на финансирование нацпроектов, говорят в министерстве

Фото: Дмитрий Беляков / Bloomberg

Вечная надбавка

Минфин предложил правительству сделать постоянными прибавку к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефти и повышающий коэффициент к НДПИ на газ «Газпрома», которые вводились как временные (в отрасли их называют «нашлепки» к НДПИ) — по действующему законодательству они должны быть отменены с 2022 года.

Об этом РБК рассказали два источника, близких к правительству, и собеседник в одной из нефтяных компаний. Это подтвердил представитель Минфина.

По словам источников РБК, на прошлой неделе министерство внесло в правительство соответствующие поправки к Налоговому кодексу.

Это позволит государству ежегодно получать около 200 млрд руб. в год дополнительных налогов от нефтяников и около 140–160 млрд руб. в год от «Газпрома», подсчитал директор Московского нефтегазового центра Денис Борисов.

В пресс-службе Минфина заявили РБК, что эти средства необходимы для финансирования национальных проектов и ведомство не пойдет на дополнительное налогообложение граждан или других отраслей экономики на фоне высоких финансовых результатов нефтяников.

«Сейчас нефтяная отрасль ставит рекорды по прибыльности. Доходы от этих «нашлепок» заложены в бюджете для финансирования национальных проектов, и иных источников для этого нет. Отказываться от этих доходов сейчас, когда расходы уже сформированы, означало бы то, что нужно срочно искать иные источники финансирования — то есть повышать иные налоги», — отметил представитель ведомства. По его словам, Минфин не готов пойти на то, чтобы остальные отрасли экономики и граждане России заплатили за нефтяную отрасль, которая в 2018 году поставила постсоветский рекорд по свободному денежному потоку.

Повышенный НДПИ был введен после кризиса 2015 года, когда из-за рухнувших цен на нефть в федеральном бюджете образовалась дыра в 1 трлн руб. и Минфин предложил срочно закрыть ее за счет нефтяников. Ведомство хотело изменить НДПИ и взять с компаний около 1,6 трлн руб. за три года, но в итоге утвердили более мягкие меры. В 2016 году за счет отсрочки снижения экспортной пошлины на нефть и увеличения налогового коэффициента для «Газпрома» государство получило от нефтяников и газовой монополии около 300 млрд руб.

После этого были предложены системные меры: на 2017–2019 годы для НДПИ на газ «Газпрома» был введен повышающий коэффициент (1,4–1,8), а для НДПИ на нефть — дополнительные изъятия в 306–428 руб. на тонну. Предполагалось, что эти налоги вернутся к прежним значениям в 2020 году, но этого не случилось: Минфин дважды продлевал действие налога. В последних поправках, направленных в правительство, министерство предлагает убрать сроки окончания действия надбавки и коэффициента, сделав повышенный НДПИ постоянным, рассказал один из собеседников РБК.

Представители «Газпрома», «Роснефти», «Газпром нефти» и ЛУКОЙЛа не ответили на запросы РБК.

Новые льготы

Сейчас правительство обсуждает новые масштабные льготы для нефтяников, и Минфин, пытаясь зафиксировать повышенный НДПИ на нефть и газ, подстраховывается от будущих потерь бюджета, отметили два собеседника РБК.

«Роснефть» и «Газпром нефть» просят льготы для гигантского Приобского месторождения, которые, по оценке Минфина, могут стоить бюджету 600 млрд руб. в течение десяти лет. А глава Сбербанка Герман Греф недавно добился поддержки для нефтепереработки, хотя обращался за льготами только для своего крупного должника — Антипинского НПЗ. По оценке Vygon Consulting, такая поддержка может принести среднему нефтеперерабатывающему заводу дополнительно 100 млрд руб. в течение десяти лет. Если закон будет распространяться на все НПЗ, бюджету это обойдется очень дорого, отметил один из собеседников РБК.

Когда Минфин впервые ввел надбавку к НДПИ, было ясно, что в будущем он просто так от этих доходов не откажется, сказал РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Деньги уже учтены в бюджете, и если надбавка и коэффициент исчезнут, образуются выпадающие доходы. Сейчас у министерства появились дополнительные аргументы из-за просьб нефтяников и Сбербанка о новых льготах, заключил Полищук.

«Нашлепки» и дивиденды

Нефтяники были уверены, что действие надбавок на НДПИ продлеваться не будет. Это обсуждалось в прошлом году на одном из совещаний с участием президента Владимира Путина по вопросу о завершении налогового маневра, рассказал РБК источник, близкий к одной из нефтяных компаний.

Собеседник РБК отметил, что поправки вносятся не в начале года, а в последний момент перед утверждением бюджета. «Времени на обсуждение серьезного для отрасли вопроса практически не остается», — добавил источник, близкий к одной из нефтяных компаний.

Представитель Минфина не стал комментировать решения, принятые на совещании у президента. У Минфина никаких договоренностей с нефтяниками не было, сказал он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос РБК.

Если предложение ведомства будет одобрено, налоги для нефтяников увеличатся примерно на $1 на один добытый баррель, это существенно для отрасли, отметил Полищук. Но колебания курса рубля и цен на нефть сейчас оказывают большее значение на доходы нефтяников, оговорился он.

При отмене надбавки на НДПИ на нефть свободный денежный поток среднего добывающего проекта возрос бы примерно на 15%, подсчитал Борисов. Правительство по поручению президента планирует к концу года закончить инвентаризацию запасов нефти и эффективности предоставленных налоговых льгот, до этого времени любые корректировки сложившихся фискальных условий выглядят преждевременными, заключил он.

Для «Газпрома» сохранение повышенного НДПИ может означать снижение прогнозной EBITDA по группе на 6%, а суммы дивидендов в 2023 году — на 60 млрд руб. (если «Газпром» перейдет на выплату 50% чистой прибыли), отметил старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Учитывая нежелание Минфина идти на снижение НДПИ, «Газпром» может повременить с переходом на целевой уровень дивидендных выплат, считает он.