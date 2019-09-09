Как Борис Джонсон стал на шаг ближе к отставке

Похоже, что жесткие меры против депутатов-тори, поддержавших резолюцию оппозиции, стали серьезной ошибкой британского премьера

Проработав чуть больше месяца на посту премьера, Борис Джонсон попал в ту же ловушку, что и Тереза Мэй. Та не смогла убедить палату общин в достоинствах своей сделки с Брюсселем об условиях Brexit. Джонсон взял курс на выход из ЕС вообще без сделки, но большинство законодателей, включая часть членов фракции тори, не согласны с неупорядоченным разводом, грозящим стране тяжелыми социально-экономическими последствиями. Премьер решил минимизировать влияние парламента на процесс Brexit, настояв на приостановке его работы с 11 сентября до 14 октября, когда до выхода из ЕС по умолчанию останется всего две недели. Но, похоже, Джонсон ошибся. Действуя импульсивно, без четко продуманного плана, он явно недооценил последствия этого решения.

Обиженные соратники

Приостановка работы парламента на беспрецедентно большой срок и с очевидными для всех целями вызвала у оппозиции и некоторых тори стремление воспрепятствовать замыслу премьера. Что и случилось, когда 3 сентября палата общин вернулась с летних каникул, чтобы проработать всего неделю.

Фактически Джонсон начал свою работу с парламентом с того, что проиграл три голосования подряд. Сначала палата общин 328 голосами против 301 забрала у правительства контроль над повесткой дня заседаний. Резолюцию поддержал 21 депутат из фракции тори, включая семерых бывших членов кабинета Мэй. Все они в тот же день были исключены из фракции. 4 сентября Джонсон потерпел поражение по крайне болезненному для него законопроекту, призванному заблокировать попытку вывести страну из ЕС без сделки к 31 октября. Билль обязывает премьер-министра просить Брюссель о новой отсрочке выхода Британии из ЕС до 31 января 2020 года, если к 19 октября он не добьется принятия парламентом какого-то соглашения с ЕС. Законопроект был принят в течение одного дня сразу во всех чтениях. За него проголосовали депутаты от оппозиционных партий и бывшие депутаты-тори.

Поскольку премьер потерял рабочее большинство в палате общин, он пошел на новый радикальный шаг и внес предложение провести досрочные всеобщие выборы 15 октября. В случае победы Джонсон смог бы без помех со стороны парламента реализовать свою главную цель — вывести страну из ЕС до 31 октября. Проблема в том, что согласно законодательству объявление досрочных выборов требует поддержки двух третей депутатов. Оппозиционные партии не захотели помогать премьеру провести Brexit без сделки. Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что он будет готов поддержать выборы только после того, как билль о новой отсрочке Brexit станет законом. В итоге предложение Джонсона набрало только 298 голосов — на 136 меньше, чем требовалось.

Как выяснилось, беспрецедентно жесткие меры против депутатов-тори, поддержавших резолюцию оппозиции, стали серьезной ошибкой премьер-министра. Cам Джонсон, уйдя из правительства Терезы Мэй, не раз голосовал против ее сделки с ЕС, но во фракции консерваторов остался. Проведенная Джонсоном чистка рядов возмутила многих заднескамеечников-тори, даже тех, кто согласен с курсом на жесткий Brexit. Пошли разговоры, что Джонсон пытается превратить партию в лояльную себе монолитную группировку. Символом несогласия с методами управления премьер-министра стала отставка 5 сентября его родного брата, министра науки и высшего образования Джо Джонсона.

Октябрь или ноябрь

Некоторые считают, что демонстрируемая Джонсоном непреклонная решимость рассчитана на то, чтобы напугать европейских лидеров неупорядоченным Brexit и в последний момент добиться от них серьезных уступок. Джонсон утверждает, что стремится достичь новой сделки с ЕС и что на переговорах есть прогресс. Однако нет никаких свидетельств, что переговоры вообще идут. В Брюсселе говорят, что ждут от Лондона новых предложений насчет самого спорного вопроса об ирландском «бэкстопе», то есть механизме обеспечения открытости границы между Ольстером и Ирландией после Brexit, но пока ничего не получили. ЕС продолжает настаивать, что «сделка Терезы Мэй» пересмотру не подлежит. Кроме того, Брюссель готовит срочные меры поддержки тем странам и отраслям, которые больше всего пострадают от выхода Британии без сделки.

В реальности все расчеты Джонсона связаны с тем, чтобы как можно скорее провести досрочные выборы, в результате которых он получил бы в палате общин устойчивое большинство сторонников своего курса. Неслучайно правительство отказалось от первоначальных планов затянуть прохождение законопроекта о новой отсрочке Brexit в палате лордов. К вечеру пятницы, 6 сентября, законопроект должен пройти все чтения в верхней палате, а в понедельник может быть окончательно принят палатой общин и направлен на подпись к королеве. В тот же день может быть вновь внесено предложение о проведении досрочных выборов.

Ясно, что выборы неизбежны. Вопрос в том, когда они состоятся. Это зависит от лейбористов, а Корбин, похоже, согласен на проведение выборов не ранее ноября, то есть уже после того, как Джонсон по новому закону будет обязан обратиться к Брюсселю за очередной отсрочкой выхода из ЕС.

Сейчас, согласно опросам, электоральный рейтинг тори (33%) заметно превышает рейтинг лейбористов (26%). Во многом это связано с недоверием к крайне левому лидеру партии Корбину. Однако так же было перед предыдущими досрочными выборами в мае 2017 года, а тогда лейбористы благодаря акценту на социальных вопросах серьезно потеснили консерваторов. Кроме того, надо учитывать, что после референдума 2016 года партийная система Британии сильно фрагментировалась. Если в ходе кампании Джонсон не выступит однозначно в пользу выхода без сделки, то часть голосов у тори может отнять Партия Brexit Найджела Фараджа. Если же команда Джонсона подтвердит свой жесткий курс, то во многих избирательных округах на юге страны реальную конкуренцию тори могут составить кандидаты либерал-демократов, выступающих за сохранение членства в ЕС. Пожалуй, наиболее вероятным результатом предстоящих выборов будет новое издание «подвешенного парламента».

Что касается личной политической судьбы Бориса Джонсона, то она неопределенна. Если выборы состоятся в ноябре или позже, то он, скорее всего, из тактических соображений уйдет в отставку еще до этого момента, чтобы не портить свой имидж в ходе кампании просьбой к ЕС об отсрочке Brexit. А дальнейшее будет зависеть от результата консерваторов на выборах. Если тори победят, то Джонсон будет вновь претендовать на пост премьера, но без устойчивого большинства в парламенте его реальные возможности будут по-прежнему весьма ограниченны. Если лейбористы, либерал-демократы и другие противники жесткого Brexit в совокупности получат большинство и сумеют договориться о коалиции, то Борис Джонсон войдет в британскую историю как премьер с одним из самых кратких сроков пребывания на посту.