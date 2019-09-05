Павла Дурова выбивают с базы

Зачем соцсети «ВКонтакте» понадобилась новая трактовка истории компании

База данных пользователей «ВКонтакте» была создана не в 2006-м, в момент запуска сайта Павлом Дуровым, а после 2008-го, и ее создатель — Андрей Рогозов. Этот аргумент привела соцсеть на суде за использование данных участников

Павел Дуров (Фото: durov / Instagram)

ООО «Дабл» (работает под брендом Double Data), которое «ВКонтакте» обвиняет в незаконном использовании данных своих пользователей, подало ходатайство в Арбитражный суд Москвы о вызове на допрос в качестве свидетеля управляющего директора социальной сети Андрея Рогозова.

Как говорится в ходатайстве (копия есть у РБК, информацию о нем огласил судья Арбитражного суда на заседании, на котором присутствовал корреспондент РБК), «ВКонтакте» считает Рогозова, а не Павла Дурова создателем пользовательской базы данных соцсети. В частности, в ходатайстве приводятся выдержки из апелляционной жалобы «ВКонтакте» о том, что «именно Рогозов А.О.» как сотрудник соцсети «в 2008 году определил фактическую структуру базы данных и способы ее наполнения», а также заявление самого разработчика: «В 2008 году в рамках выполнения мной трудовых обязанностей в качестве одного из заданий мне было поручено создание базы данных пользователей социальной сети «ВКонтакте». Поскольку Рогозов являлся работником компании, у нее и возникло смежное право на эту базу.

Double Data, в свою очередь, указывает, что из открытых источников следует, что компания «ВКонтакте» была зарегистрирована в январе 2007 года, а сайт запущен Павлом Дуровым еще раньше — в октябре 2006 года. Тогда же появился шаблон карточки пользователя — для регистрации в соцсети пользователю необходимо указать свои имя, фамилию, дату рождения, номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты. Опрошенные РБК юристы считают, что база данных не могла не существовать с момента запуска сети.

Что такое база данных пользователей «ВКонтакте», когда и кем она была создана — разбирался РБК.

О чем спорят «ВКонтакте» и Double Data

Суть судебного спора — являются ли открытые данные из «ВКонтакте» базой данных, а их использование — нарушением интеллектуальных прав истца. Double Data владеет программным обеспечением, которое позволяет анализировать открытые данные пользователей социальных сетей (ФИО, возраст, увлечения и т.п.), в том числе «ВКонтакте» (одна из программ «Дабл» — Double Search содержит данные 36 млн пользователей), проводить оценку их кредитоспособности, выявлять в интересах банков риски мошенничества. Разработчик предлагал третьим лицам услуги на основе собственного программного обеспечения, которое анализировало данные, размещенные пользователями в социальных сетях в режиме доступа «для всех», и на их основе оценивал кредитоспособность потенциальных и существующих заемщиков кредитных организаций и др. услуги на основе данных из соцсетей. Одним из партнеров компании было Национальное бюро кредитных историй. Компания не раскрывает, сколько зарабатывала на подобных услугах. Согласно данным СПАРК, в 2016 году (последняя информация) выручка ООО «Дабл» составляла 83,7 млн руб. В 2017 году «ВКонтакте» через суд потребовала запретить Double Data использовать данные пользователей соцсети и выплатить символическую компенсацию в 1 руб. Суд первой инстанции отклонил иск, но кассация отправила дело на новое рассмотрение.

Кто владеет правами на базу данных

Из решений судов по этому делу следует, что соцсеть является «многопользовательским сервисом, автоматизированной интернет-средой, предоставляющей пользователям доступ к сайту в объеме, определяемом его функционалом и архитектурой». Пользователи могут создавать собственные персональные страницы (аккаунты), определять их содержание и условия доступа к ним для других пользователей, искать других людей, вести переписку и т.д. «ВКонтакте» указывала, что соцсеть состоит из аппаратной, программной и информационной частей. В последнюю включаются несколько автоматизированных баз данных. В частности, информация о пользователях агрегируется в обособленную базу данных пользователей.

На создание, работу по сбору, обработку и расположение информационных элементов, составляющих базу данных пользователей «ВКонтакте», за весь период ее формирования, как утверждала компания, она понесла существенные затраты. В связи с этим «ВКонтакте» считает, что ей принадлежит исключительное право изготовителя базы данных пользователей.

Представитель «ВКонтакте» не объяснил, кто помимо Рогозова имел отношение к созданию базы данных. Но в комментарии РБК представитель «ВКонтакте» описал роль Рогозова скромнее, чем та, которую компания заявила в суде: «В первые годы у «ВКонтакте» была небольшая команда разработчиков, каждый из них принимал участие в создании разных продуктов. В том числе и Андрей Рогозов: в 2008 году он был младшим разработчиком «ВКонтакте» и вместе с другими коллегами из команды работал над структурами различных баз данных соцсети. Каждая такая база данных — лишь один из множества элементов «ВКонтакте». Некорректно называть разработчиков какой-то конкретной базы данных создателями всей социальной сети «ВКонтакте». По его словам, создателями социальной сети компания считает Павла Дурова и его команду.

Зачем «ВКонтакте» менять историю

Как пояснил РБК партнер юридической компании BMS Алексей Гавришев, социальная сеть с первого дня своего существования хранит персональные и иные данные пользователей. По его мнению, в 2008 году могла произойти систематизация и приведение данных в соответствие с законом «О персональных данных», но база данных не могла не существовать с момента запуска сети в 2006 году. С 2006 года до 1 января 2018-го во «ВКонтакте» были зарегистрированы более 5,3 млн пользователей.

По словам советника юридической фирмы Bryan Cave Leighton Paisner Russia (защищает Double Data в суде) Евгения Орешина, «ВКонтакте», утверждая, что базу данных создал Рогозов после 2008 года, пытается получить преимущество в судебном разбирательстве, так как до 2008 года базы данных вообще не охранялись законом. «Соответственно, если база данных была создана до этого момента, то у «ВКонтакте» нет на нее смежных прав (вид интеллектуальных прав, которые защищают содержание баз данных. — РБК)», — отметил Орешин.

Советник юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Роман Янковский напомнил, что в 2008 году вышла четвертая часть Гражданского кодекса, регулирующая в том числе интеллектуальные права на базы данных. «С базами данных в открытом доступе необходимо доказать, что компания приложила определенные усилия, направленные именно на ее создание, в то время как пользователи регистрируются там самостоятельно — именно из-за этого момента «ВКонтакте» проиграла первый суд с Double Data в 2017 году», — указал Янковский. В рамках предыдущего рассмотрения дела Суд по интеллектуальным правам указывал, что «ВКонтакте» необходимо доказать, что база данных была создана именно компанией, а не Павлом Дуровым до регистрации юридического лица в 2007 году.

Помимо авторских прав, принадлежащих автору, или патентных, принадлежащих изобретателю, есть еще понятие смежных прав — это некоторое гибридное право на информацию, пояснил Роман Янковский. «Например, если оркестр записывает Моцарта, то это не значит, что оркестр в результате получит авторские права на само произведение, однако права на исполнение (те самые смежные права) он оставит за собой. Аналогичная ситуация возникает и с базами данных — сборщик базы данных не имеет авторского права на ее содержание, так как его произвели другие люди, но какую-то часть прав на базу данных он все-таки имеет — это называют правами изготовителя базы данных», — пояснил Янковский. По его словам, право изготовителя не позволяет ему признаваться автором информации в базе, но в то же время дает право запрещать сторонним лицам пользоваться ею.

Павел Дуров не ответил на запрос РБК. На заседании в пятницу, 30 августа, Арбитражный суд отклонил ходатайство Double Data о вызове Рогозова в качестве свидетеля. Рассмотрение дела пока не завершено.