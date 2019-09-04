Климат в четыре хода

Минэкономразвития обнародовало новые меры по устранению барьеров на пути ведения бизнеса

Защита от блокировок счетов, ускорение подключения к коммуникациям, распродажа долей акционеров-«мертвых душ» и облегчение таможенных процедур — профильные ведомства и бизнес одобрили новые шаги по улучшению делового климата

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Белый список плана Минэкономразвития по трансформации делового климата дополнен новыми мероприятиями, следует из материалов ведомства, с которыми ознакомился РБК. Это подтвердил представитель министерства. В белый список оно включает уже согласованные меры.

Ключевые разногласия бизнеса и профильных ведомств по отдельным пунктам плана были рассмотрены на подкомиссии по обеспечению устойчивого развития российской экономики правительственной комиссии по экономическому развитию 2 сентября.

План «Трансформация делового климата», разрабатываемый Минэкономразвития по поручению президента, направлен на точечное устранение барьеров для ведения бизнеса в России. В нем предусмотрены ключевые показатели эффективности (KPI) для достижения поручения президента подняться на 20-ю строчку рейтинга Doing Business Всемирного банка к 2024 году. Сейчас Россия занимает 31-е место среди 190 стран. Правительство утвердило первый пакет мер по трансформации делового климата в январе 2019 года. Сейчас план охватывает 15 направлений, каждое из которых ведет отдельная рабочая группа. В феврале в план включили четыре новых: защиту прав и законных интересов предпринимателей, туризм, сельское хозяйство и экологию. В сентябре 2019 года в плане появятся три новых направления — социальная сфера, защита интеллектуальной собственности и искусственный интеллект. Сейчас исполнены 42 мероприятия. Пункт плана считается выполненным, если эксперты дали положительное заключение на доклад министерства-исполнителя.

Защита от блокировок счетов

По «антиотмывочному» 115-ФЗ банки обязаны приостанавливать подозрительные операции клиентов и отключать от дистанционного обслуживания вплоть до расторжения договора. Иногда банки злоупотребляют полномочиями, блокируя средства по формальным признакам, указывал Банк России.

«Меры репрессивного характера» испытали на себе не менее 750 тыс. предпринимателей, отмечается в материалах Минэкономразвития. Банки взимают комиссии за разблокировку счета, а реабилитация с участием ЦБ (выведение из черного списка) может затянуться на два месяца, что приводит к значительным издержкам вплоть до разорения бизнеса.

«Мы договорились принять дополнительный пакет мер, который усложнит процедуру блокировки счетов для банка и упростит предприятиям отстаивание своего честного имени», — сообщил РБК министр экономического развития Максим Орешкин. Среди одобренных шагов — законодательно обязать банки объяснять предпринимателям причину блокировки и ускорить процедуру реабилитации предпринимателей.

Строительство и подключение к сетям

Также в рамках «Трансформации делового климата» одобрены меры по ликвидации избыточных требований при строительстве линейных сооружений (дорог, трубопроводов, мостов и т.д.).

Законодательно будут установлены виды объектов, при размещении которых не требуется выдача разрешения на строительство и лишняя документация по планировке территории.

Сейчас проектирование и строительство линейных сооружений затягивается, поскольку при большой протяженности объектов нужно оформлять договор на каждый земельный участок. При этом часто приходится межевать и ставить участки на кадастровый учет. Подготовка и согласование документов по планировке территории длится несколько месяцев.

Среди обсуждаемых мер по этому направлению — разрешить ввод в эксплуатацию и постановку на кадастровый учет объектов капитального строительства, если в процессе строительства возникли незначительные отклонения по площади объекта от данных, указанных в разрешении на строительство. В результате сроки ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства и регистрации прав собственности должны сократиться на 60 дней.

В целом инициатива направлена на упрощение ведения бизнеса застройщиками жилья, которые вынуждены сегодня при незначительных отклонениях, не влияющих на конструкцию и безопасность жилья, при вводе объекта вносить изменения в проект, заново проходить экспертизу и вновь получать разрешение на строительство, пояснили РБК в Минэкономразвития. Сейчас эти процедуры занимают месяцы и создают благоприятные условия для коррупции.

По направлению «Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения» решено:

упростить техрегламент по безопасности сетей газораспределения и газопотребления;

перевести взаимодействие предприятий с сетевыми организациями в электронный вид и отменить необходимость оформлять договор на техприсоединение. Оперативно в электронном виде уведомлять заявителей о присоединении к электрическим сетям.

Таможенное администрирование

Регулирование внешнеэкономической деятельности, по мнению Всемирного банка, — слабая сторона России. В субрейтинге «международная торговля» Россия занимает 99-е место.

В рамках «Трансформации делового климата» планируется:

ускорить время прохождения пунктов пропуска благодаря выборочному, а не сплошному контролю;

среднее время нахождения товара в местах оформления должно сократиться на 30%, ожидают в Минэкономразвития.

Также рабочая группа предложила установить четкие правила определения размера финансового обеспечения в отношении товаров, не облагаемых таможенной пошлиной, и обязать инспекторов обосновывать сумму.

«Процедура расчета размера финансового обеспечения абсолютно не прозрачна. По одному и тому же товару он [размер] может отличаться в разы даже внутри одного региона», — рассказал на заседании подкомиссии советник президента «Деловой России» Виталий Сурвилло. Отсутствие четких инструкций, по его словам, открывает для таможенных инспекторов «широкие возможности для административного давления и коррупции».

«Чем четче прописан регламент для таможенника, тем меньше возможности для злоупотреблений. Нужно зарегулировать работу инспектора, чтобы у него не было гибкости жонглировать разными понятиями», — резюмировал Орешкин.

Другая проблема, с которой сталкиваются участники внешнеэкономической деятельности, — разные критерии ФНС и ФТС по тому, какие товары облагаются НДС по льготным ставкам 0 или 10%. Для уплаты ввозного НДС таможня руководствуется классификатором ТН ВЭД ЕАЭС, а, когда товар реализуется внутри страны, налоговая использует классификатор ОКВЭД. Разногласия, как правило, решаются обращением в Минфин, но в таком случае «включается очень мощное отраслевое лобби» (чтобы товар облагался по меньшей ставке), говорит Сурвилло.

Участники заседания рассмотрели три возможных варианта решения проблемы:

установить единый классификатор товаров для определения ставки НДС;

при импорте принимать заявленную предпринимателем ставку НДС, а в случае разногласий ФТС должна ее оспорить;

создать группу «оперативного реагирования» Минфина для спорных случаев.

Устранить «мертвые души» из числа акционеров

В результате массовой приватизации среди собственников акций появилось большое количество лиц, не имеющих экономического интереса во владении данными активами. При этом их мнение должно учитываться при принятии решений. С такими акционерами невозможно внести вклад в компанию, изменить устав или преобразовать акционерное общество в общество с ограниченной ответственностью.

В рамках «Трансформации делового климата» решено:

установить критерии для исключения акционера: неучастие в собраниях и неполучение дивидендов в течение определенного срока, возврат корреспонденции по различным корпоративным событиям;

разрешить не учитывать акции недействующих акционеров при подсчете голосов и выставить их акции на продажу.

В числе других обсуждаемых мер — разрешить проводить собрания акционеров в форме онлайн-трансляции.

Также для устранения лишних издержек бизнеса решено создать Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности компаний и предпринимателей. Сейчас бизнес обязан размещать в печати информацию о реорганизации и ликвидации юридического лица, уменьшении его уставного капитала, при приобретении более 20% уставного капитала другого юридического лица и в других случаях.

Сельское хозяйство

Сейчас Россельхознадзор не выдает лицензии на право проведения сельхозработ с применением пестицидов второго, третьего, четвертого классов опасности независимым организациям. Поэтому рынок монополизирован несколькими организациями, а цены на услуги многократно завышены, отмечается в материалах Минэкономразвития. В рамках плана решено:

разрешить независимым предпринимателям оказывать услуги по карантинному фитосанитарному обеззараживанию.

Ключевые разногласия

Ряд предложений бизнес-сообщества встретил возражения со стороны профильных ведомств. Некоторые из ключевых разногласий были рассмотрены 2 сентября на подкомиссии по обеспечению устойчивого развития российской экономики.

В частности, бизнес настаивает на отмене обязанности индивидуальных предпринимателей нотариально заверять доверенность на сдачу налоговой отчетности и рассмотреть возможность электронной подписи деклараций при условии, что предпринимателю будут приходить уведомления о действиях от его имени.

По закону при сдаче налоговой декларации предприниматель должен подтвердить достоверность сведений, поставив подпись. Главный бухгалтер может подписать документы только на основании нотариальной доверенности.

Такая услуга нотариуса стоит 200 руб., но зачастую предпринимателям выставляют комплексную услугу в 2 тыс. руб., рассказал на заседании исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин, отметив, что предприниматели зря теряют время и деньги.

Минфин, Минюст и Нотариальная палата выразили опасения, что отмена требования повысит риск злоупотреблений и подделки подписей.

Также не нашли поддержки Минфина предложения рабочих групп реформировать систему закупок. Эксперты предлагали ввести административную ответственность для банков за несвоевременное блокирование средств на спецсчетах для обеспечения заявки на участие в госзакупках (44-ФЗ) и закупках госкомпаний у субъектов малого бизнеса (223-ФЗ). После приема заявок по сигналу от оператора электронной площадки банк должен заблокировать средства для обеспечения заявки.

Предприниматели подчеркивают, что проблема носит массовый характер, Минфин же, ссылаясь на статистику ФАС, отмечает, что зарегистрированы только единичные случаи.