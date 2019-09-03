Грибок стал зерном проблемы

Калининградская область не может экспортировать рекордный урожай пшеницы

В Калининградской области аграрии не могут продать на экспорт рекордный урожай зерна. Крупнейший трейдер региона — «Содружество» — не закупает у них пшеницу из-за ограничений Россельхознадзора по содержанию в пшенице грибка

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

О «критической ситуации» в Калининградской области, связанной с невозможностью реализовать рекордный урожай пшеницы 2019 года, предупредило региональное объединение участников зернового рынка «Калининградский зерновой клуб» (в него входит около 60 компаний-производителей). Ситуация связана с тем, что трейдер, который ежегодно закупает пшеницу у аграриев Калининградской области и отправляет ее на экспорт, — ГК «Содружество» — в этом году не принимает зерно от местных сельхозпроизводителей, рассказала РБК председатель Калининградского зернового клуба Елена Зайцева.

На прошлой неделе, 29 августа, объединение направило директору УК «Содружество» Александру Шендерюку-Жидкову письмо (копия есть в распоряжении РБК), в котором просит проинформировать аграриев, почему не принимается зерно, и найти решение.

Сколько зерна не могут вывести из Калининграда

В 2019 году в Калининградской области рекордный урожай зерна, который уже превысил внутренние потребности региона, написала в письме глава Калининградского зернового клуба: по данным на 26 августа, в области собрано 430 тыс. т зерна (при внутреннем потреблении 350 тыс. т) и предстоит убрать еще 50% яровой пшеницы. В целом урожай, по данным Калининградского зернового клуба, может составить 630 тыс. т.

Складов, рассчитанных на хранение такого урожая, в хозяйствах области нет, элеваторы заполнены. «Зерно лежит под открытым небом, что приведет к потере его качества, а сельхозпроизводителей — к серьезным финансовым потерям». Каких именно, Зайцева не уточняет, но подчеркивает, что ситуация «требует немедленных решений».

В «Содружестве» РБК сообщили, что работают в Калининграде «в рабочем режиме», и от других комментариев отказались. В Минсельхозе Калининградской области на момент публикации на запрос не ответили.

Почему аграрии не могут продать зерно

По итогам семи месяцев 2019 года порты Калининграда перевалили 348,6 тыс. т зерна, следует из данных ФГБУ «Администрация морских портов Балтийского моря». По сравнению с январем—июлем 2018 года перевалка зерна снизилась на 59% (тогда объем перевалки зерна к этому моменту составил 851,7 тыс. т).

На снижение экспорта зерна из Калининградской области на прошлой неделе обратил внимание губернатор области Антон Алиханов. По его словам, перевалка зерна упала более чем на треть в первом квартале из-за претензий Россельхознадзора к качеству зерна, которое переваливалось через терминалы «Содружества». Калининградская область не сможет справиться с задачей повышения экспорта, если Минсельхоз и Россельхознадзор будут ограничивать ее в экспорте, отмечал губернатор.

В 2018 году с территории Калининградской области было экспортировано 1,345 млн т зерна, в том числе 1,2 млн т через группу «Содружество», уточнил РБК начальник управления по информационной политике правительства Калининградской области Дмитрий Лысков. Через «Содружество» идет около 90% всего экспорта зерна из региона, уточнил РБК представитель компании: помимо пшеницы, купленной у калининградских аграриев, «Содружество» экспортирует через Калининград зерно, которое завозит из других регионов России. Основными покупателями этого зерна стали Мексика (на ее долю пришлось 42% экспорта) и страны Африки (22%). Доля зерна, произведенного именно калининградскими производителями, небольшая: в прошлом году этот объем составил 80 тыс. т. В 2019 году Калининградская область, по прогнозам ее правительства, экспортирует 1 млн т зерна, в том числе 180 тыс. т продукции, произведенной в Калининграде.

К «Содружеству» у Россельхознадзора нет претензий, но есть вопросы к качеству экспортируемой компанией продукции. Она должна соответствовать требованиям стран-импортеров, пояснял ранее руководитель территориального управления Россельхознадзора по Калининградской области Андрей Иванов, не уточняя, к чьему зерну есть вопросы — калининградскому или из других российских регионов. Источник, близкий к «Содружеству», уточнил РБК, что компания ужесточила требования к закупаемому у производителей зерну, после того как в начале 2019 года Россельхознадзор отказал ей в выдаче фитосанитарных сертификатов (такой документ подтверждает безопасность зерна) в Нигерию из-за содержания в нем грибка фузариоза, а также возникли сложности с выдачей сертификатов на поставки в Мексику. В 2018-2019 годах калининградское управление Россельхознадзора в пяти случаях отказывало экспортерам в выдаче фитосанитарного сертификата из-за того, что в партиях были выявлены семена сорных растений и заболевания зерновых культур, которые распространены в России, но являются карантинными для стран-импортеров. Заражение зерна фузариозом не являлось основной причиной отказа, отмечали в Россельхознадзоре.

Повлияют ли проблемы Калининграда на весь экспорт

Замедление поставок за рубеж из Калининградской области не окажет существенного влияния на экспорт зерна в целом по стране, заявили РБК в федеральном Минсельхозе. По итогам 2018 года на Калининградскую область пришлось 3,1% от общероссийского экспорта зерна — 1,3 млн из 43,4 млн т, которые были вывезены в целом по стране. Для диверсификации возможностей компаний по поставкам на зарубежные рынки Минсельхоз работает над увеличением экспорта в такие страны, как Мексика и Нигерия, уточнили в Минсельхозе.

В Минсельхозе Калининградской области прошел ряд совещаний по вопросу реализации зерна урожая 2019 года, уточнил Дмитрий Лысков. Для сельхозпроизводителей определили места для хранения излишков зерна, в том числе на терминале «Содружества». Экспорт идет через зерновой терминал агрохолдинга «ДолговГрупп» на востоке области, и отрабатываются каналы сбыта фуражного зерна в Ленинградскую область.

Затруднения с реализацией зерна у калининградских аграриев серьезны, с такой проблемой сталкиваются и другие регионы, рассказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский: по его словам, Россельхознадзор давно ограничивает экспортные возможности России «завышенными» требованиями. «Непонятно, почему Россельхознадзор берет за основу требования принимающей стороны, которые могут быть зачастую устаревшими и неадекватными, если сама страна-импортер претензий к качеству поставляемого зерна не высказывала», — отметил Злочевский.

Контроль за экспортом зерна государство усилило еще в прошлом году: в августе 2018 года Минсельхоз, как сообщал Reuters, обсуждал возможность ограничить экспорт зерна в сезоне 2018/19 — в министерстве, впрочем, это отрицали. В октябре прошлого года стало известно, что Россельхознадзор усилил контроль за качеством зерна, отгружаемого из основных регионов экспорта — Краснодарского края и Ростовской области.