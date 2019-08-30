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В кабинет пришли молодые реформаторы
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Газета
В кабинет пришли молодые реформаторы
Газета № 128 (3083) (3008)
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В кабинет пришли молодые реформаторы
Кто получит министерские портфели в новом украинском правительстве
Переизбранная Рада утвердила нового премьер-министра и приступила к формированию украинского правительства. О его ключевых фигурах — в материале РБК
Алексей Гончарук (Фото: РИА Новости)

Самый молодой премьер

29 августа открылась первая сессия Верховной рады девятого созыва. Одним из первых вопросов, который рассмотрел переизбранный в июле украинский парламент, стало утверждение нового премьер-министра. По представлению президента Владимира Зеленского Рада утвердила на этом посту 35-летнего Александра Гончарука, который стал самым молодым главой правительства в истории Украины.

Знакомые с Гончаруком собеседники РБК в президентской партии «Слуга народа», имеющей в Раде большинство, характеризуют его как технократа и очень амбициозного человека.

Гончарука можно назвать человеком из команды реформаторов и представителей гражданского общества Украины, очертившегося после Майдана, сторонником прозападных взглядов, говорит депутат Рады от «Слуги народа» Святослав Юраш. До назначения Гончарук был заместителем главы президентского офиса, куда пришел в мае 2019 года, а прежде возглавлял аналитический центр BRDO («Офис эффективного регулирования»), координировавший реформы на Украине при финансовой поддержке Евросоюза. Во время выступления в Раде Гончарук уже анонсировал приезд на Украину миссии МВФ, в рамках которого будет обсуждаться новая программа финансовой помощи стране.

Зеленский также внес на рассмотрение Рады кандидатуры двух министров — обороны и иностранных дел. На пост министра обороны Зеленский предложил назначить своего внештатного советника, бывшего руководителя проектного офиса реформ Минобороны 44-летнего Андрея Загороднюка. Загороднюк — выпускник Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, Университета Уарвик и Оксфордского университета, а с 2014 года — общественный активист, волонтер Вооруженных сил Украины.

На должность министра иностранных дел президент предложил кандидатуру 49-летнего Вадима Пристайко. Пристайко с мая 2019 года был заместителем главы офиса Зеленского и сопровождал его во многих зарубежных поездках. Прежде, с 2017 года, он был первым замминистра иностранных дел Украины и возглавлял миссию Украины при НАТО.

Перестановки в силовом блоке

Также стали известны решения президента относительно глав СБУ и Генпрокуратуры. Юрий Луценко покинет должность Генпрокурора Украины — его место займет замглавы офиса Зеленского 42-летний Руслан Рябошапка (отвечал за правовой блок и отношения с судами), с марта 2014 года замминистра юстиции Украины. С марта 2016-го по июнь 2017-го Рябошапка входил в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

СБУ возглавит давний соратник Зеленского 44-летний Иван Баканов, который до этого исполнял обязанности главы спецслужбы. Баканов с 2013 года возглавлял студию «Квартал-95», а в кампанию Зеленского руководил его штабом.

Имена остальных претендентов на министерские портфели, которых назначает Рада по представлению премьера, приводятся в письме фракции «Слуги народа» к Гончаруку, оказавшемся в распоряжении издания «Левый берег». Так, вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции предлагается назначить 38-летнего посла Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу, а вице-премьером и министром цифровой трансформации — советника президента, куратора диджитал-направления в предвыборном штабе Зеленского 28-летнего Михаила Федорова.

Кресло министра финансов предполагается оставить 42-летней Оксане Макаровой, которая занимает этот пост с ноября 2018 года. На должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства планируется предложить почетного президента Киевской школы экономики, члена совета Национального банка Тимофея Милованова, а на должность министра энергетики и защиты окружающей среды — Алексея Оржеля, который прежде работал в BRDO.

Самый спорный министр

Одним из самых противоречивых решений Зеленского называют его намерение оставить пост главы МВД Арсену Авакову, который возглавляет ведомство с февраля 2014 года.

Против кандидатуры Авакова высказывались представители ряда украинских общественных организаций. В частности, его назначения пытались не допустить активисты движения «Кто заказал Катю Гандзюк» (общественный деятель Катерина Гандзюк скончалась год назад, после того как в Херсоне ее облили концентрированной серной кислотой), а также недовольные коррупционным скандалом с сыном Авакова Александром в 2018 году, проведенной реформой полиции и тем, что Аваков является представителем прежнего правящего слоя.

«Всю неделю получаю сообщения от знакомых активистов со словами «только не Аваков», — рассказал РБК один из депутатов от «Слуги народа», принимавший активное участие в событиях на Майдане.

При этом Аваков пользуется поддержкой украинского бизнесмена Игоря Коломойского, финансовой поддержкой которого многие объясняют успех Зеленского. В пользу решения сохранить за ним пост сыграла и помощь министра в обеспечении порядка и недопуске фальсификаций на президентских и парламентских выборах — Зеленский за это благодарен Авакову, утверждают два источника, близких к президенту Украины.

По представлению президента

Премьер-министра Украины назначает Рада по представлению президента. Тот вносит кандидатуру на должность главы правительства по предложению коалиции фракций или фракции, в состав которой входит большинство народных депутатов. Главы Минобороны и МИД Украины также назначаются парламентом по представлению президента, как и руководство Генпрокуратуры и СБУ. Кандидатуры остальных членов правительства вносит на голосование Рады премьер-министр.

Структурная реорганизация кабинета

Часть правительственных ведомств планируется объединить, утверждает источник РБК в руководстве Рады. В частности, могут быть объединены Министерство по делам молодежи и спорта и Министерство по делам культуры; Министерству по экономике могут быть поручены вопросы развития сельского хозяйства.

При выборе кандидатур в новый кабинет фактор принадлежности к партии «Слуга народа» почти не учитывался, уверяет глава президентского офиса Александр Корниенко, который в ближайшее время станет главой партии «Слуга народа». «В первую очередь важен профессиональный подход, а не партия», — подчеркивает он, добавляя, что новый кабинет вполне можно назвать правительством технократов. Возраст новых министров значительно ниже их предшественников, отмечает Корниенко. «Украине нужны молодые политики, которые обеспечат дальнейшее обновление элит», — пояснил он.

По словам еще одного собеседника РБК в партии, причастного к формированию нового правительства, задача команды Зеленского — собрать в исполнительных структурах «смелых людей, которые не побоятся запустить процесс реформ».

Автор: Елизавета Антонова.
Теги: Правительство , Верховная Рада , Украина
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