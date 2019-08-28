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Готова ли ФРС начать стимулирование экономики
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Газета
Готова ли ФРС начать стимулирование экономики
Газета № 126 (3081) (2808) Экономика,
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Оксана Холоденко Готова ли ФРС начать стимулирование экономики
Глава ФРС Джером Пауэлл не верит в скорое наступление рецессии, но намекает на готовность поддержать спрос по крайней мере еще одним снижением ставки до конца 2019 года

23 августа Дональд Трамп обвалил американский рынок акций, жестко ответив на действия Пекина, анонсировавшего новые импортные пошлины на американские товары. Президент США пообещал повысить тарифы практически на всю продукцию из Китая. Участники рынка и без того готовились к началу рецессии в Штатах в ближайшие год-два — заявления Трампа увеличили эти риски. Американской экономике в скором времени могут понадобиться стимулирующие меры. Тем большую важность приобрели заявления представителей ФРС, в особенности ее главы Джерома Пауэлла, который в тот же день, когда президент США обрушил свой гнев на Китай, выступил на традиционной конференции в Джексон-Хоуле.

Вызовы для регулятора

Ежегодная встреча руководителей мировых центробанков, экономистов, лидеров финансового мира на американском горнолыжном курорте не раз становилась площадкой для важных заявлений, надолго определявших ситуацию на рынках. Бывший глава ФРС Бен Бернанке именно в Джексон-Хоуле рассказывал о мерах по преодолению кризиса 2008 года. В 2010 году Бернанке объявил о запуске второго раунда программы количественного смягчения (QE2), в 2011 году анонсировал «операционный твист» (когда ФРС ради понижения долгосрочных ставок скорректировала свой портфель в пользу более долгосрочных бумаг), в 2012 году — QE3.

В этот раз темой конференции стали «Вызовы для монетарной политики» (Challenges for Monetary Policy). Вызовов много. Глобальная экономика замедляется, торговая война США и Китая разгорается, а на ближайший Хеллоуин запланирован Brexit.

От нынешнего главы ФРС инвесторы ожидали заявлений о поддержке экономики, о переходе политики регулятора в стимулирующую фазу. Однако Пауэлл не стал их слишком обнадеживать, заявив, что ФРС внимательно следит за развитием событий и готова действовать «должным образом». Указаний на конкретные действия не последовало. Регулятор пока пытается оценить «сложную, турбулентную картину», сформировавшуюся в августе.

За чем следит Пауэлл

С момента последнего заседания ФРС, состоявшегося 30–31 июля, действительно произошло довольно много событий.

Пауэлл указал на улучшение финансовых условий — доходности Treasuries сейчас близки к историческим минимумам. Можно ожидать снижения рыночных процентных ставок, а это фактор улучшения потребительского и делового климата. Экономика США «в благоприятном положении» — рынок труда, например, близок к так называемой полной занятости, когда отсутствует циклическая безработица, связанная с падением деловой активности. Инфляция пока ниже целевых 2% — 1,4% годовых, но регулятор ожидает ее ускорения. Пауэлл при этом сослался на рост потребительских расходов американцев. Правда, это спорный момент. Сегмент защищенных от инфляции облигаций показывает другие инфляционные ожидания: около 1,3% годовых на ближайшие пять лет и около 1,5% — на десять лет.

Оптимизм Пауэлла может показаться необоснованным. Да, формально США далеки от рецессии. Сервис GDPNow Федерального резервного банка Атланты прогнозирует рост по итогам третьего квартала в 2,2% ВВП (кв./кв.). Но важно, что американская экономика находится в поздней стадии цикла. Экономическая экспансия, продолжающаяся около десяти лет, явно затянулась. Средним периодом для смены цикла в теории принято считать пять лет.

Протекционизм Трампа и глобальные риски ухудшают картину. Экономика Китая замедляется. ВВП экспортно ориентированной Германии во втором квартале перешел к снижению. Реальным сценарием становится глобальная промышленная рецессия, на нее указывают индексы деловой активности (PMI), а также падение корпоративных прибылей в США. Наконец, наблюдатели уже отметили перевернутую «кривую доходности» Treasuries. Это важный показатель вероятности наступления рецессии в ближайшее время.

Читаем между строк

И все же в словах главы ФРС были утешительные для рынка сигналы. В отличие от июльского выступления после заседания Комитета по открытым рынкам ФРС на этот раз Пауэлл не стал говорить, что снижение ставки всего лишь «корректировка» в середине монетарного цикла. Если читать между строк, то это может означать большую готовность к уменьшению ставок. Но, конечно, не к агрессивному снижению. Слишком разнятся мнения в рамках Комитета по операциям на открытом рынке, что нашло отражение и в протоколах последнего заседания регулятора.

Итоги симпозиума могли разочаровать участников рынка. Однако пространство для маневра Пауэлл оставил. Да и эскалация торговых разногласий между США и Китаем является дополнительным фактором в пользу стимулирующей политики. Судя по показателям рынка деривативов, игроки ожидают до конца года два-три снижения ключевой ставки по 0,25 п.п. с нынешних 2–2,25%. Дональд Трамп настаивает на более агрессивных мерах, учитывая, что возможностей для фискального стимулирования у президента США не слишком много. Но пока ФРС не готова идти на поводу у Трампа. Регулятору необходимо оставить возможность для действий в кризисных условиях, ведь реальная fed funds rate (за вычетом инфляции) уже близка к нулю.

Задача Пауэлла — не разочаровать инвесторов, не потакая при этом всем их прихотям и страхам. Но в случае дальнейшего ухудшения экономических условий пакет стимулирующих мер вплоть до запуска QE4 будет выглядеть вполне логичным. Федрезерв не может бороться с законами экономики вечно, отдаляя нисходящую фазу цикла.

Об авторах
Оксана Холоденко эксперт по международным рынкам БКС «Брокер»
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , ФРС , Дональд Трамп , торговая война , рецессия
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