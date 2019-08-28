Пять триллионов за чертой секретности

Скрытые расходы российского бюджета выросли до рекордной величины

Расходы России на закупку вооружений и интеллектуальной собственности составили около 4,9 трлн руб., или 5,3% ВВП, подсчитал РБК на основе последних данных Росстата за 2017 год. Именно на этот год пришелся пик гособоронзаказа

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Общие расходы российской экономики на чувствительные с точки зрения национальной безопасности объекты — вооружения длительного пользования и продукты интеллектуальной собственности — в 2017 году составили 4,85 трлн руб., или почти 5,3% ВВП за соответствующий год, следует из новых данных Росстата о национальных счетах России в 2014–2018 годах.

Засекреченные расходы

Росстат третий год публикует данные об объемах, структуре и динамике ВВП по единой международной методологии СНС 2008 («Система национальных счетов 2008 года»). Согласно ей в валовое накопление основного капитала включены расходы на системы вооружения длительного пользования (самолеты, корабли, танки и т.д.), а также продукты интеллектуальной собственности (научные исследования и разработки, затраты на разведку запасов полезных ископаемых, создание компьютерного ПО и баз данных).

Росстат в статистическом представлении валового накопления свернул данные о расходах по двум этим категориям, и понять, сколько в отдельности потрачено на военные системы, а сколько — на исследования и разработки, невозможно.

РБК определил общий показатель засекреченных расходов по остаточному принципу — как разницу между совокупным объемом валового накопления основного капитала (19,88 трлн руб.) и поименованными затратами на основные фонды, такие как здания, транспорт, оборудование и т.д. Актуальные данные есть только за 2017 год, поскольку Росстат еще не опубликовал детализацию валового накопления за 2018 год.

Секретные расходы в номинальном выражении выросли на 5,8% — с 4,59 трлн руб. в 2016 году до 4,85 трлн руб. в 2017 году.

трлн руб. в 2016 году до трлн руб. в 2017 году. Доля скрытых расходов от общего размера ВВП осталась практически неизменной — около 5,3%.

Раскрывать или нет

Росстат не раскрывает эти сведения и не планирует публиковать в дальнейшем из-за секретности, поясняла ранее РБК заместитель руководителя Росстата Ирина Масакова. В 2016 году Росстат выступал за публикацию затрат на закупку вооружений, пытаясь доказать профильным ведомствам, что это всего лишь обобщенный показатель. Инициативу поддерживал Общественный совет при Росстате.

Но публикация этих данных была бы преступлением против государства, считает профессор кафедры государственного управления и национальной безопасности факультета национальной безопасности РАНХиГС Евгений Никитенко. «Это государственная тайна, и вопрос о публикации — это антигосударственный подход. Наши противники должны бояться и думать, что же там есть», — сказал РБК Никитенко.

«Никакого смысла скрывать эти данные нет, — считает руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов. — Когда речь идет о военной сфере, непрозрачность позволяет бесконтрольно использовать средства — расширять непрофильные активы, выделять деньги на дорогостоящие бесперспективные исследования».

Расходы на вооружения снижаются