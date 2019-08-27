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Газета
Виктору Вексельбергу разонравились тепличные условия
Газета № 125 (3080) (2708) Бизнес,
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Виктору Вексельбергу разонравились тепличные условия
Группа «Ренова» продает бизнес по выращиванию овощей
Группа «Ренова» Виктора Вексельберга решила выйти из бизнеса по выращиванию в теплицах овощей. Комплексы, в строительство которых обещали вложить 25 млрд руб., будут проданы профильному игроку
Фото: Александр Поготов / РИА Новости

В Федеральную антимонопольную службу поступило ходатайство от ООО «Гринхауз» о приобретении долей в уставном капитале ООО «Теплицы регионов», следует из материалов на сайте ведомства. У службы есть месяц, чтобы рассмотреть заявку.

Бенефициары созданного в июле этого года ООО «Гринхауз» — Александр и Дмитрий Лашины, а также Игорь и Максим Соколовы — известны как основатели и владельцы агропромышленной группы «Долина овощей». «Теплицы регионов» — проект владельца группы «Ренова» Виктора Вексельберга.

Дмитрий Лашин подтвердил РБК то, что «Долина овощей» намерена приобрести долю в «Теплицах регионов».

О том, почему Вексельберг решил продать теплицы и насколько это прибыльный бизнес, — в обзоре РБК.

Предмет сделки

«Ренова» зашла в тепличный бизнес два года назад: в феврале 2017-го группа объявила о намерении построить 100 га теплиц в ключевых регионах своего присутствия. Тогда Вексельберг на форуме в Сочи подписал соглашения о намерениях со Свердловской областью, Республикой Коми, Пермским краем и Чувашией. «Ренова» планировала строить теплицы именно в этих регионах в том числе для того, чтобы обеспечить свежей продукцией сотрудников собственных предприятий, считает президент Национального плодоовощного союза Анатолий Куценко. В строительство теплиц в четырех регионах группа планировала вложить 25 млрд руб.

Строительство теплиц, по словам Куценко, пока не завершено. Уже в конце 2018 года «Ренова» снизила долю в ООО «Теплицы регионов»: по данным ЕГРЮЛ, сейчас структуре «Реновы» принадлежит только 49%. Контроль над тепличным бизнесом перешел к компании бывших топ-менеджеров группы: владельцем 51% «Теплиц регионов» стало АО «Комплекспром». Ее бенефициаром указана Светлана Климентьева.

Участник сделки

«Долина овощей», как указано на ее сайте, представляет собой группу тепличных предприятий. Они расположены в Данковском районе Липецкой области. Огурцы, помидоры, другие овощи и салат выращиваются в так называемых теплицах пятого поколения. Они обеспечивают производство круглый год, рассказывал в мае 2017-го журналу РБК Дмитрий Лашин. Сейчас, по его словам, 90% всех тепличных комплексов в России — «четвертого поколения»: они работают без зимнего света, поэтому овощи в них могут выращиваться только с марта по октябрь. А в сезон производства традиционные теплицы сталкиваются с перегревом — бороться с этой проблемой можно при помощи расположенных в крыше форточек, но через них в теплицы попадают насекомые, которые поедают растения. Теплицы «пятого поколения» сами себя охлаждают — «Долина овощей», утверждал Лашин, начала применять такие теплицы первой в России.

Свои финансовые результаты «Долина овощей» не раскрывает. В 2017 году лишь сообщалось, что в пятую очередь своих теплиц в Липецкой области общей площадью 11 га группа инвестирует 2,9 млрд руб.

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Суть сделки

Основатели «Долины овощей» намерены выкупить мажоритарную долю «Теплиц регионов» с целью «стратегического управления» — это вписывается в стратегию компании по развитию тепличного бизнеса, пояснил РБК Лашин. Точный размер пакета и сумму сделки он не уточнил. По его словам, с предложением о продаже актива выступила сама «Ренова».

«Ренова», как сообщил ее представитель, выходит из «Теплиц регионов», поскольку эта инвестиция для нее больше не является приоритетной и профильной. Представитель «Реновы» также не назвал сумму сделки, лишь отметив, что достигнутый финрезультат «Теплиц регионов» устраивает «Ренову». В базе СПАРК приводится лишь чистый убыток ООО «Теплицы регионов» за 2017 год — 1,2 млн руб., другие показатели отсутствуют.

Источник, близкий к сделке, утверждает, что помимо пакета Вексельберга «Гринхауз» выкупит также 2% «Теплиц регионов» у АО «Комплекспром».

Покупатели доли «Реновы» — стратегические инвесторы в отрасль и одни из лидеров рынка, указывает представитель «Теплиц регионов». По его словам, смена собственников связана с тем, что сейчас инвестиционная фаза в строительстве теплиц подходит к концу и начинается операционная фаза развития бизнеса, для которой необходимы отраслевая экспертиза и глубокое знание отрасли.

Производство тепличных овощей очень чувствительно к квалификации сотрудников, и, разочаровавшись в показателях, некоторые игроки думают о том, чтобы пригласить инвесторов, у которых есть компетенции, или полностью отдать им этот бизнес в управление, указывает Куценко из Национального плодоовощного союза.

Планируется, что уже в 2020 году «Теплицы регионов» запустят производство овощей в объеме около 20–25 тыс. т, говорит Лашин. Это может составить до трети текущего объема производства «Долины овощей»: компания ожидает, что по итогам 2019 года оно превысит 80 тыс. т.

Перспективы рынка

Производство тепличных овощей в России растет, констатирует Куценко. В первом полугодии 2019 года отечественные теплицы дали около 700 тыс. т овощей, а по итогам 2019 года производство ожидается на уровне 1,3 млн т. Для сравнения: в 2018 году сбор тепличных овощей составил около 1 млн т. Основная часть выращенных в теплицах овощей — огурцы: по итогам 2019 года их будет собрано около 650 тыс. т. Рост производства происходит за счет ввода в эксплуатацию новых тепличных комплексов. Всего, по данным Национального плодоовощного союза, в 2019 году планируется ввести 260 га новых теплиц, в 2020-м — 250 га.

Активные инвестиции в строительство теплиц в России начались после введения в 2014 году санкций и запрета на ввоз овощей и фруктов из стран ЕС и США. Этому способствовала и поддержка государства: в частности, Минсельхоз возмещал инвесторам 20% капитальных затрат на строительство тепличных комплексов.

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В тепличный бизнес пришли крупные непрофильные инвесторы: например, в строительство теплиц инвестировал сын миллиардера Романа Абрамовича Аркадий. Один из его проектов с заявленной общей площадью 200 га расположен в Белгородской области, строительство еще одного крупного тепличного комплекса площадью около 300 га планировался на Дальнем Востоке.

Господдержка позволила сделать резкий рывок в развитии отечественного овощеводства, признает основатель агрохолдинга «Белая дача» Виктор Семенов. По его словам, отечественным производителям полностью удалось заместить потребности страны в импорте огурцов, но 30% томатов сейчас все равно необходимо ввозить из-за рубежа, и полностью заместить их пока не удастся.

Как только поток денег от государства стал иссякать, из тепличного бизнеса стали выходить, отмечали в аналитической компании KPMG, анализируя пятилетние итоги продэмбарго. В апреле 2019 года стало известно, что компания Абрамовича отказалась от строительства теплиц на Дальнем Востоке. Проекту помешали как отсутствие необходимой инфраструктуры, так и отказ государства от возмещения части капитальных затрат на теплицы. В 2019 году компенсация капитальных затрат на строительство тепличных комплексов прекратилась, отмечает Семенов. По его словам, тепличный бизнес — не самый прибыльный, а учитывая высокие риски в тепличном хозяйстве, «многие могут не выдержать удар».

Автор: Елена Сухорукова.
При участии: Светлана Бурмистрова.
Теги: теплицы , овощи , Виктор Вексельберг
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