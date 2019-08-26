«Силовые машины» получили индийское предупреждение

В Нью-Дели не удовлетворены работой российского оборудования для АЭС

Индийский госзаказчик АЭС «Куданкулам» столкнулся с проблемами в работе турбинного оборудования, поставленного «Силовыми машинами» Алексея Мордашова. На новом объекте «Росатома» в Индии могут быть использованы японские агрегаты

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Корпорация по атомной энергии Индии (NPCIL), заказчик строительства атомной электростанции, возводимого российской стороной, обсуждает возможную замену турбинного оборудования от «Силовых машин» Алексея Мордашова. Нью-Дели предлагает «Росатому» заменить его на продукцию японских производителей. Об этом РБК сообщили два источника, близких к участникам переговоров между странами.

Индийская сторона высказывала недовольство качеством поставленных «Силовыми машинами» турбоустановок и генераторов для турбинного отделения уже построенных блоков АЭС «Куданкулам», говорит один из собеседников. Но речь не идет о замене поставщика турбин для строящихся блоков «Куданкулама» (всего должно быть построено шесть блоков, сейчас готовы два), поскольку все оборудование для них уже законтрактовано. Требование касается новой АЭС с шестью блоками, строительство которой также предусмотрено межправительственным соглашением и должно завершиться до 2034 года.

Индия пока не выбрала площадку для новой атомной станции, этот вопрос планируется обсудить на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который состоится в сентябре во Владивостоке. Об этом недавно сообщал вице-премьер Юрий Борисов.

На площадке АЭС «Куданкулам» все шесть блоков будут укомплектованы оборудованием производства «Силовых машин». Третий и четвертый блоки АЭС «Куданкулам» «Росатом» планирует сдать в гарантийную эксплуатацию в 2023–2024 годах, а начать строить пятый и шестой — в 2019–2020 годах. Проекты всех шести блоков станции идентичны, на строительство последних двух блоков Россия предоставит Индии кредит на десять лет в размере $4,2 млрд.

«Росатом» готов рассмотреть варианты

Для «Росатома» удовлетворенность заказчика является приоритетом, сообщили РБК в пресс-службе инжиниринговой «дочки» «Росатома» «Атомстройэкспорт» (АСЭ). «Компетенции «Росатома» в разработке и поставке ключевого для атомных станций оборудования ядерного острова являются лидирующими в мире, а что касается других систем, в частности турбинного оборудования, возможны разные варианты, если наш заказчик выскажет свои пожелания», — пояснил собеседник РБК.

В пресс-службе «Росатома» не ответили на вопрос РБК, ведутся ли переговоры с японскими предприятиями о заказе турбин. Однако во время визита в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ в январе 2019 года на совещании у президента Владимира Путина обсуждалось совместное строительство АЭС в Индии на новой площадке, сообщал РБК источник, знакомый с ходом переговоров.

В «Силовых машинах» РБК сказали, что решение о выборе поставщиков основного оборудования принимает «Росатом». «Силовые машины» готовы предложить для данного проекта как быстроходные турбоустановки, в производстве которых являются мировым лидером, так и тихоходные, головной проект которых в настоящее время реализуется. «Силовые машины» примут участие в тендерных процедурах, когда они будут объявлены», — отметил собеседник РБК.

Представитель NPCIL на момент публикации материала не ответил на запрос РБК.

Какие проблемы возникли на АЭС «Куданкулам»

«Росатом» строит АЭС «Куданкулам» в штате Тамилнад с 2002 года, первые два энергоблока с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2000 МВт были сданы в эксплуатацию в 2014–2017 годах. При этом, по данным сайта NPCIL, в 2018–2019 годах эти блоки были загружены лишь на треть своей мощности. Индийская газета Hindu в ноябре 2018 года писала о приостановках работы из-за технических проблем в турбинном отделении, а также о сверхнормативных остановках на перезагрузку топлива. Источник РБК, близкий к одному из участников проекта, уточнил, что у индийцев были претензии к качеству оборудования, поставленного «Силовыми машинами».

Исходя из данных сайта «Силовых машин», компания принимает участие в реализации проектов в сфере тепловой, атомной и гидроэнергетики Индии с 1960-х годов. Помимо АЭС «Куданкулам» она поставляла оборудование на АЭС «Мадрас», а также на гидроэлектростанции «Тери», «Балимела» и «Локтак» и теплоэлектростанции «Обра» и «Кахалгон».

Для первых двух блоков АЭС «Куданкулам» «Силовые машины» поставили в 2004–2005 годах две быстроходные паровые турбины мощностью по 1000 МВт, два турбогенератора аналогичной мощности, а также вспомогательное оборудование. Сумма контракта не раскрывалась. В 2015 году «Силовые машины» получили контракт на поставку оборудования для АЭС «Куданкулам» за $523,9 млн, сообщали «Ведомости». Тогда же компания Мордашова заключила соглашение о поставке турбин для Курской АЭС-2 и для АЭС «Бушер» в Иране, их общая стоимость составила 122 млрд руб.

«Силовые машины» — крупнейший поставщик оборудования для российских энергообъектов, входит в пятерку мировых лидеров отрасли по объему установленного оборудования, реализуя проекты в СНГ, Восточной Европе, Индии, Вьетнаме, Китае, странах Латинской Америки и Африки. В январе 2018 года компания попала в санкционный список Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США за поставку турбин Siemens в Крым. В марте 2019 года аналогичное решение приняло правительство Канады.

Какие отзывы у российских турбин

Представитель «Росэнергоатома» («дочка» «Росатома») сообщил РБК, что при эксплуатации российских АЭС, турбинное оборудование для которых поставляли «Силовые машины», трудностей с ним не возникало. Публичных сообщений, в которых фигурировала бы авария, поломка или какая-то неисправность, в России и за рубежом в последние годы не фиксировалось, говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Возможно, индийские партнеры, предъявляя претензии, пытаются сбить цену на оборудование для новой АЭС, допускает он.

У эксплуатантов время от времени возникают нарекания по поводу работы российских паровых турбин — и генераторной части, и тепломеханической, рассказал РБК топ-менеджер инжиниринговой компании. Проблема в том, что российские предприятия используют слишком мягкий металл для лопаток, возникают проблемы с напылением; еще одним слабым местом является качество уплотнения между роторами и статорами, отмечает он, добавляя, что, тем не менее, отечественные заводы постоянно совершенствуют технологии.