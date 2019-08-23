Зарплаты не дотягивают до указанной планки

Большинство регионов не выполняют целевые показатели по доходам бюджетников

Только четыре региона продолжили полностью выполнять майские указы о повышении зарплат бюджетников до средних по региону по итогам первой половины 2019 года. Хуже всего ситуация с оплатой труда медсестер и социальных работников

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Зарплаты бюджетников, подпадавших под действие майских указов президента Владимира Путина от 2012 года, в первой половине 2019 года формально достигают целевых значений по всем категориям работников лишь в четырех регионах России. Это Ленинградская и Пензенская области, Алтайский край и Чеченская Республика. Во всех остальных российских регионах целевые показатели не достигаются хотя бы по одной из 12 категорий бюджетников, показали подсчеты РБК на основании данных Росстата за первое полугодие 2019 года.

Майские указы Владимира Путина должны были быть выполнены в 2018 году, и президент в послании Федеральному собранию в феврале текущего года потребовал от региональных властей сохранить достигнутое соотношение оплаты труда бюджетников и средней зарплаты в регионе. «Нельзя опускать эту планку», — говорил он. В новом майском указе, который Путин подписал после переизбрания на пост президента в прошлом году, новых целей повысить зарплаты нет.

Выполняют только четыре региона

Согласно майским указам от 2012 года к 2018 году средние зарплаты учителей в образовательных учреждениях разного уровня, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должны были достичь 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — 200%. Хотя Минтруд утверждал, что отклонение до 5% от цели считается выполнением майских указов, в президентских указах не уточнялась допустимая погрешность при их исполнении. Никакими официальными актами такая норма не вводилась, указывала Счетная палата.

По итогам прошлого года только 16 регионов смогли обеспечить указанное соотношение по всем категориям работников, подсчитал РБК по данным мониторинга Росстата. За первую половину 2019 года число таких регионов стало в четыре раза меньше.

Самый низкий уровень исполнения среди регионов касается педагогов дошкольных организаций — работников детских садов и яслей. Из 85 регионов только шесть по итогам первого полугодия 2019 года удержали целевые значения. Это Белгородская область (103,7%), Ленинградская область (102,6%), Алтайский край (102,1%), Пензенская область (101%), Чеченская Республика (100,6%) и Новгородская область (100,4%).

Но из перечисленных Белгородская и Новгородская области не смогли войти в число регионов, исполняющих указы по всем 12 категориям работников, поскольку не сохранили целевое соотношение по зарплатам педагогов общего образования (Белгородская область — 99,9%) и младшего медперсонала (Новгородская область — 90,4%). В некоторых регионах средние зарплаты раскрыты не по всем категориям «майских» бюджетников, чтобы обеспечить конфиденциальность первичных данных, и это не позволяет сделать однозначный вывод об исполнении указов в этих субъектах.

«Второстепенные» бюджетники

В целом по стране уровень зарплат, предусмотренный майскими указами, не сохраняется для педагогов дошкольных организаций (86,7%) и дополнительного образования (92,9%), социальных работников (86,6%), а также для всех медицинских работников — врачей (197,8%), среднего (98,2%) и младшего медперсонала (88,8%), следует из данных Росстата за январь—июнь 2019 года (см. инфографику).

Хуже всего ситуация с дошкольными и социальными работниками, а также младшим медперсоналом — медсестрами, санитарками и сестрами-хозяйками; так было по итогам 2018 года, сохранилось и в 2019 году, заметила главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Наталья Зубаревич. Регионы отдавали приоритет в первую очередь крупным, базовым категориям бюджетников, а именно врачам, педагогам вузов и школ, объяснила она. «По врачам и учителям регионам отчитываться надо лучше. Все остальные категории были и остаются второстепенными», — сказала РБК Зубаревич.

Минпросвещения ведет непрерывный мониторинг зарплаты педагогических работников и сообщает об отсутствии отклонений от показателей, заданных в рамках майских указов, сообщили РБК в ведомстве. Дело в том, что в отношении воспитателей детских садов и педагогов дополнительного образования — в отличие от прочих категорий — надлежит сравнивать их зарплаты не со средней по региону, а с зарплатами в сфере образования. Приведенные данные Росстата включают отпускные выплаты педагогическим работникам школ, которые носят ежегодный массовый характер ввиду календарной специфики работы и длительных отпусков, указали в министерстве. Соответственно, из-за сезонных отпускных была завышена база сравнения.

Учитывая сезонные колебания средней зарплаты, оценка достижения целевых значений оплаты труда «майских» категорий бюджетников осуществляется по итогам года, отметили в Минтруде. Данные за полугодие позволяют анализировать динамику повышения зарплаты и принимать меры по корректировке, добавили в ведомстве. В настоящее время, с учетом данных Росстата, Минтруд осуществляет взаимодействие с федеральными министерствами и регионами, чтобы обеспечить сохранение в 2019 году соотношений зарплаты, установленных указами президента. В федеральном бюджете предусмотрены дотации регионам на эти цели в объеме по 100 млрд руб., напомнили в Минтруде.

На момент публикации Минздрав не предоставил РБК свои комментарии.

Медицинские отставания

Несмотря на то что власти субъектов старались следить за выполнением указа в отношении врачей, все же в 24 регионах их средняя зарплата не стала вдвое выше средней по региону. В 14 регионах зарплата среднего медперсонала не смогла сравниться со средней по региону, а с повышением зарплат младшего медперсонала не справились в 46 регионах.

Наибольшее отставание от целевых значений по зарплатам врачей — в Мурманской области (184,5% против целевых 200%), Республике Тыва (189,2%) и Республике Ингушетия (190,8%). По среднему медперсоналу — в Республике Ингушетия (94,7% против целевых 100%), Красноярском и Забайкальском краях (95,9 и 96,8%). Что касается младшего персонала, то самое сильное отставание снова в Мурманской области (84,3%), Республике Тыва (90%) и Новгородской области (90,4%).

Счетная палата предполагала, что повышение зарплат медицинских работников по итогам 2018 года произошло формально — за счет сокращения младшего медперсонала. Численность медсестер и санитаров в прошлом году сократилась в целом по стране на 137 тыс. человек за год (примерно на 32%) и составила 287 тыс. В 2019 году численность младшего персонала продолжила сокращаться и по итогам первой половины текущего года составила уже 268 тыс. работников.