Мир в четыре хода

США договорились с «Талибаном» об условиях вывода войск из Афганистана

США и «Талибан» близки к заключению мирного соглашения, однако его подписание откладывается из-за позиции Кабула — официальное правительство Афганистана не хочет становиться третьей стороной договора, рискуя потерять власть

Фото: Goran Tomasevic / Reuters

О чем договорились США и «Талибан»

20 августа спецпредставитель Госдепартамента США по Афганистану Залмай Халилзад в очередной раз отправился на переговоры в Доху, где базируется верхушка политического крыла «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Ранее США и талибам уже удалось согласовать условия мирного соглашения, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров. Однако подписание откладывается из-за позиции официального Кабула. Из Дохи Халилзад собирается как раз в афганскую столицу, говорится в сообщении Госдепартамента.

США и «Талибан» ведут переговоры об урегулировании ситуации в Афганистане чуть больше года. За это время им удалось сформулировать четыре главных условия будущего мирного соглашения.

«Талибан» гарантирует, что не позволит международным террористическим группировкам вроде «Аль-Каиды» использовать Афганистан как тренировочную площадку для атак за границей.

США обязуются вывести с территории страны войска. Два источника РБК, знакомые с ходом переговоров, говорят, что базовый сценарий соглашения такой: после заключения мира сразу будет выведена часть американского контингента (речь идет о 5 тыс. военнослужащих из 14 тыс., находящихся в стране), оставшиеся военные покинут страну в течение двух лет. Аналогичную информацию со ссылкой на источники приводят The Washington Post и The New York Times.

Конфликтующие афганские стороны должны начать внутриполитический диалог.

В стране устанавливается бессрочное перемирие.

В переговорах не участвует официальный Кабул — на этом настаивают талибы, которые считают действующее правительство марионеточным. Позиция официального правительства Афганистана — сейчас главное препятствие для подписания мирного соглашения, отмечает источник РБК, знакомый с ходом переговоров. США же выступают за то, чтобы свою приверженность условиям мира подтвердил Кабул, потому что иначе последние два условия соглашения невыполнимы.

Число жертв среди гражданского населения в Афганистане растет из года в год. Согласно данным миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA), в прошлом году при стычках группировок и правительства погибли 3804 человека, из них 927 — дети. Это наивысший показатель за всю десятилетнюю историю наблюдений.

Помимо американской экспедиции в стране находятся еще 17 тыс. военных из 39 стран — членов НАТО.

Аббас Станикзай (в центре) (Фото: Павел Головкин / AP)

Почему Кабул не хочет мира

Правительство Афганистана также пока не собирается вступать в переговоры с талибами. Они возможны только после президентских выборов, которые пройдут 28 сентября, как неоднократно говорили представители правительства. Талибы выборы не признают, считают их нелегитимными и угрожают атаками на избирательные участки.

Единственный, кто сейчас заинтересован в выборах, — действующий президент страны Ашраф Гани, считает эксперт по Афганистану Аркадий Дубнов. Договор между США и талибами подразумевает в том числе начало межафганского диалога, из которого логически вытекает создание временного правительства, поясняет он. Но это исключает проведение президентских выборов. «Гани понимает: если не будет выборов, то ему власть не сохранить. Поэтому главная причина противодействия Кабула этим переговорам — стремление Гани сохранить власть. И, к сожалению, это безответственная политика», — резюмирует Дубнов.

Афганская оппозиция в свою очередь считает, что выборы спровоцируют политический кризис, и предлагает сосредоточиться на достижении мира, а голосование отложить на несколько месяцев.

С тем, что заключение мира невыгодно для действующей власти, согласен директор Института изучения современного Афганистана Омар Нессар. Однако без участия официального правительства политический диалог невозможен, поэтому Вашингтон и настаивает на участии Кабула в переговорах с талибами. Вместе с тем, отмечает Нессар, не исключено, что США в итоге обойдутся и без его согласия.