Мир в четыре хода

О чем договорились США и «Талибан»
20 августа спецпредставитель Госдепартамента США по Афганистану Залмай Халилзад в очередной раз отправился на переговоры в Доху, где базируется верхушка политического крыла «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Ранее США и талибам уже удалось согласовать условия мирного соглашения, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров. Однако подписание откладывается из-за позиции официального Кабула. Из Дохи Халилзад собирается как раз в афганскую столицу, говорится в сообщении Госдепартамента.
США и «Талибан» ведут переговоры об урегулировании ситуации в Афганистане чуть больше года. За это время им удалось сформулировать четыре главных условия будущего мирного соглашения.
- «Талибан» гарантирует, что не позволит международным террористическим группировкам вроде «Аль-Каиды» использовать Афганистан как тренировочную площадку для атак за границей.
- США обязуются вывести с территории страны войска. Два источника РБК, знакомые с ходом переговоров, говорят, что базовый сценарий соглашения такой: после заключения мира сразу будет выведена часть американского контингента (речь идет о 5 тыс. военнослужащих из 14 тыс., находящихся в стране), оставшиеся военные покинут страну в течение двух лет. Аналогичную информацию со ссылкой на источники приводят The Washington Post и The New York Times.
- Конфликтующие афганские стороны должны начать внутриполитический диалог.
- В стране устанавливается бессрочное перемирие.
В переговорах не участвует официальный Кабул — на этом настаивают талибы, которые считают действующее правительство марионеточным. Позиция официального правительства Афганистана — сейчас главное препятствие для подписания мирного соглашения, отмечает источник РБК, знакомый с ходом переговоров. США же выступают за то, чтобы свою приверженность условиям мира подтвердил Кабул, потому что иначе последние два условия соглашения невыполнимы.
Число жертв среди гражданского населения в Афганистане растет из года в год. Согласно данным миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA), в прошлом году при стычках группировок и правительства погибли 3804 человека, из них 927 — дети. Это наивысший показатель за всю десятилетнюю историю наблюдений.
Помимо американской экспедиции в стране находятся еще 17 тыс. военных из 39 стран — членов НАТО.
Почему Кабул не хочет мира
Правительство Афганистана также пока не собирается вступать в переговоры с талибами. Они возможны только после президентских выборов, которые пройдут 28 сентября, как неоднократно говорили представители правительства. Талибы выборы не признают, считают их нелегитимными и угрожают атаками на избирательные участки.
Единственный, кто сейчас заинтересован в выборах, — действующий президент страны Ашраф Гани, считает эксперт по Афганистану Аркадий Дубнов. Договор между США и талибами подразумевает в том числе начало межафганского диалога, из которого логически вытекает создание временного правительства, поясняет он. Но это исключает проведение президентских выборов. «Гани понимает: если не будет выборов, то ему власть не сохранить. Поэтому главная причина противодействия Кабула этим переговорам — стремление Гани сохранить власть. И, к сожалению, это безответственная политика», — резюмирует Дубнов.
Афганская оппозиция в свою очередь считает, что выборы спровоцируют политический кризис, и предлагает сосредоточиться на достижении мира, а голосование отложить на несколько месяцев.
С тем, что заключение мира невыгодно для действующей власти, согласен директор Института изучения современного Афганистана Омар Нессар. Однако без участия официального правительства политический диалог невозможен, поэтому Вашингтон и настаивает на участии Кабула в переговорах с талибами. Вместе с тем, отмечает Нессар, не исключено, что США в итоге обойдутся и без его согласия.
Хроника приближающегося мира
США форсируют заключение мира с «Талибаном» с июля прошлого года. Тогда с представителями группировки в Дохе тайно встретилась помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс. В декабре того же года появилась информация, что после Сирии США собираются сократить численность контингента в Афганистане — речь шла о выводе 7 тыс. военнослужащих. О планах вывести войска говорил и Дональд Трамп. В июне этого года на пресс-конференции в Кабуле госсекретарь Майк Помпео заявил, что США планируют до сентября договориться с талибами об установлении мира в Афганистане. Через месяц он сказал, что Белый дом намерен вывести свои войска из Афганистана до президентских выборов, запланированных на 7 ноября 2020 года.
12 августа завершился восьмой раунд переговоров США с представителями «Талибана». Американскую делегацию возглавлял Халилзад, от лица «Талибана» переговоры вел лидер политического крыла организации Аббас Станикзай. Накануне последней официальной встречи представителей США и «Талибана» представитель катарского офиса талибов Мухаммад Сухейл Шахин заявил РБК, что мирное соглашение еще окончательно не согласовано. Когда это произойдет, на церемонию его подписания среди прочих стран будут приглашены представители России, добавил он.
В субботу, 16 августа, президент США Дональд Трамп встретился с высокопоставленными сотрудниками Белого дома для обсуждения ситуации в Афганистане. На встрече присутствовал и Халилзад, он провел для представителей администрации брифинг. По данным The Washington Post, президенту были представлены условия соглашения, в том числе параметры вывода войск. После американский президент написал в своем Twitter, что провел «очень хорошую» встречу.