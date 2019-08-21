Вице-премьер снял премьера

Что последует за отставкой правительства Италии

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку. Если депутаты не смогут сформировать новую коалицию и правительство, осенью страну ждут очередные выборы, что чревато экономической нестабильностью

Джузеппе Конте (Фото: Jasper Juinen / Bloomberg)

Правительство уходит в отставку

Во вторник, 20 августа, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая в сенате, объявил об отставке. В начале своей речи он раскритиковал вице-премьера и лидера партии «Лига» Маттео Сальвини, который спровоцировал правительственный кризис. На предыдущей неделе тот заявил о необходимости провести досрочные выборы, для чего должно быть выражено недоверие правительству.

Конте отметил, что за 14 месяцев работы его правительство успело претворить в жизнь много полезных преобразований. «Решение «Лиги» [вынести вотум недоверия] подразумевает, что я должен поставить точку на своем сроке государственного управления, и я намерен это сделать. По окончании дискуссии я направлюсь к президенту, чтобы сложить с себя полномочия, — заявил Конте. — Теперь урегулированием кризиса займется президент Серджо Маттарелла». Сальвини уходящий премьер обвинил в политическом оппортунизме и неуважении к итальянским институтам власти.

Между партиями «Лига» и «Движение «5 звезд» с момента создания коалиционного «правительства перемен» было много разногласий. Их отношения резко обострились 8 августа, когда «Лига» и их партнеры по коалиции разошлись во мнениях по вопросу о строительстве скоростной железной дороги Турин — Лион: «Движение «5 звезд» предлагало отказаться от проекта, но не получило одобрения Сальвини. Тогда же лидер «Лиги» заявил о невозможности продолжать работу с коллегами. «Движение «5 звезд» в ответ выступило с заявлением, что «Сальвини — собеседник, который больше не заслуживает доверия». 13 августа итальянские парламентарии были вынуждены прервать отпуск, чтобы обсудить кризисную ситуацию. Тогда они не стали рассматривать предложение об объявлении вотума недоверия Конте, но решили, что он выступит 20 августа.

Как Конте стал премьером Джузеппе Конте возглавил правительство после парламентских выборов в марте прошлого года. На выборах ни одна из партий не смогла набрать нужные для формирования правительства 40% голосов. После трех месяцев существования без правительства лидеры «Лиги» и «Движения «5 звезд» согласились сформировать коалицию на базе двух партий, что расценивалось европейскими СМИ как наименее благоприятный сценарий для Евросоюза. В мае прошлого года лидер «Движения «5 звезд» Луиджи Ди Майо выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру Конте, преподававшего тогда право во Флорентийском университете, а на следующий день президент Италии Серджо Маттарелла поручил ему сформировать правительство.

Как ситуация может развиваться дальше

Теперь Маттарелла должен принять решение о формировании нового правительства или объявить досрочные выборы, на проведении которых настаивает Сальвини.

Большая коалиция

Отставка Конте еще не означает, что в Италии не может быть сформировано новое правительство без проведения выборов. В случае формирования оно может проработать до 2023 года, когда истекают полномочия нынешнего парламента. О готовности выступить вместе уже заявили представители «Движения «5 звезд» и Демократической партии. Бывший премьер-министр Романо Проди предложил название для этой коалиции — «Урсула», в честь новоизбранного председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, так как обе партии поддержали ее назначение на пост главы Еврокомиссии, а «Лига» выступила против.

Как отметили аналитики банка Barclays (их заметка есть в распоряжении РБК), приход к власти «большой коалиции», в которую войдут «Движение «5 звезд», Демократическая партия и левая партия «Свободные и равные», — наиболее благоприятный сценарий для европейских рынков. В этом случае у Италии появится шанс стабилизировать ситуацию в стране и избежать нового политического кризиса. Рим также сможет принять бюджет на следующий год, который предполагает сокращение расходов, чтобы уложиться в предписанный ЕС потолок дефицита не более 3%.

В таком случае Еврокомиссия, вероятно, смягчит свой подход к Италии, считают эксперты Barclays. «Таким образом они продемонстрируют, что взаимодействие с Евросоюзом может приносить дивиденды», — написали аналитики.

Временное правительство

Если демократы и «Движение «5 звезд» не смогут договориться о создании правительства на постоянной основе, президент может попросить их сформировать временное техническое правительство. По оценке аналитиков Barclays, такой сценарий даст демократам и «пятизвездочникам» возможность реализовать необходимые для Италии бюджетные меры, а также добиться отсрочки выборов в надежде, что популярность «Лиги» снизится.

Внеочередные выборы

Внеочередные выборы представляют самую серьезную угрозу для стабильности на европейских рынках, утверждают аналитики Barclays. В этом случае победу, скорее всего, одержит «Лига», которая может выступить против урезания госрасходов для сокращения бюджетного дефицита. Это приведет к росту противоречий между Италией и ЕС.

«Главный путь — выборы», — повторил Сальвини свое требование на заседании сената во вторник. Согласно опросам, в случае проведения парламентских выборов в ближайшее время победа достанется «Лиге»: по данным Ipsos, за нее готовы проголосовать около 36% избирателей. Если «Лига» не получит необходимые для формирования правительства 40%, то создаст его вместе с партнерами — партией «Братья Италии».

Вероятнее всего, стоит ожидать досрочных выборов, которые пройдут этой осенью, прокомментировала РБК кризис в Италии руководитель Центра итальянских исследований Института Европы РАН, эксперт Российского совета по международным делам Елена Алексеенкова. Формирование новой коалиции несет большие риски для президента, прежде всего потому, что все политические силы, которые принимали участие в сегодняшнем заседании сената, апеллировали к воле народа и к праву граждан Италии решать вопрос о доверии той или иной политической силе, объяснила она.