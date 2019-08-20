Зеленский втягивает Нетаньяху в историю

Премьер-министр Израиля начал визит на Украину

В ходе визита Беньямина Нетаньяху на Украину Владимир Зеленский призвал его признать голод 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. Это будет непростое решение для израильского премьера, считают эксперты

Владимир Зеленский (слева) и Биньямин Нетаньяху (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Два дня за 20 лет

В Киеве в понедельник, 19 августа, прошли переговоры премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер отметил, что визит главы израильского правительства является важной вехой в двусторонних отношениях, так как Нетаньяху не был на Украине «аж 20 лет», с марта 1999 года. Переговоры займут два дня, во второй день Нетаньяху встретится с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

В ходе брифинга для журналистов в Мариинском дворце Зеленский отметил, что Израиль остается ключевым торговым партнером Украины в регионе Ближнего Востока, товарооборот двух стран превысил $1 млрд (трансляция брифинга велась в Facebook офиса президента), а также поблагодарил гостя за поддержку территориальной целостности Украины и непризнание аннексии Крыма. Зеленский отметил давние исторические связи двух стран. «Наши народы пережили все трагедии новейшей истории — голодомор и холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим <...> Я обратился к израильской стороне с призывом признать голодомор актом геноцида украинского народа», — заявил Зеленский. Он добавил, что в понедельник вместе с израильским премьером посетит мемориал Бабий Яр.

Тысячи евреев были там убиты нацистами и их коллаборантами, напомнил на брифинге Нетаньяху. Предложение Зеленского относительно голодомора, как на Украине называют голод в 1932–1933 годах, он не прокомментировал.

С такой же просьбой к Израилю обращался и прежний президент Украины Петр Порошенко. Голодомор признает геноцидом несколько стран. В ноябре 2018 года занимавший тогда пост председателя Верховной рады Андрей Парубий получил решение сената Польши о признании голодомора геноцидом, в сентябре того же года сенат конгресса США утвердил резолюцию с аналогичным решением.

Россия такую трактовку событий называет фальсификацией истории. Попытки представить голод в СССР в 1930-е годы как «истребление» отдельных групп населения лишены оснований и направлены на разжигание антироссийских настроений, указывал ранее российский МИД.

Вопрос признания голодомора геноцидом является непростым для Нетаньяху, отметил в разговоре с РБК руководитель отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис. Позиция России отличается от позиции Украины, а Нетаньяху очень ценит отношения с Москвой: «Думаю, что Нетаньяху найдет максимально мягкие дипломатические возможности избежать прямого ответа на этот вопрос и не продлевать дискуссию на эту тему».

Нетаньяху пояснил в своей речи, что это преступление коммунистического сталинского режима, а не русского народа в целом и не сегодняшней России, обратил внимание бывший советник израильского премьера Бенни Брискин. «Вряд ли будет какое-то официальное признание, скорее всего, ограничатся таким декларативным заявлением», — предполагает он.

Визит с предвыборным уклоном

В программе переговоров двух лидеров также актуальные вопросы сотрудничества в экономике, высоких технологиях и туризме. Одной из проблем, о которой на переговорах напомнил Зеленский, — проблема с въездом в Израиль для многих украинцев. Между двумя странами установлен безвизовый режим, однако украинским гражданам регулярно отказывают во въезде на границе. В 2018 году Израиль не впустил 7730 украинцев. Спикер МИД Екатерина Зеленко в феврале этого года говорила, что Киев может отменить безвизовый режим, если правительства стран-партнеров не желают бороться с практикой нелегального трудоустройства в своих государствах.

Зеленский, по словам Нетаньяху, в беседе с ним пообещал ратифицировать соглашение о выплате пенсий, которое было подписано еще в 2008 году, и попросил передать ему точную информацию по этому вопросу. Соглашение касается выплаты пенсий тем, кто репатриировался в Израиль после получения Украиной независимости. По данным «Радио Свобода», пенсий ждут около 8 тыс. человек (в 2016 году Нетаньяху договорился с Владимиром Путиным о выплате пенсий тем, кто репатриировался из России). Стороны также договорились об открытии экономических представительств в Киеве и Иерусалиме.

Визит Нетаньяху пришелся на время его очередной предвыборной кампании — 17 сентября в Израиле пройдут внеочередные парламентские выборы. Во время предыдущей кампании он посещал Россию и США, в этот раз — Украину и Индию, отмечает Times of Israel. Визит Нетаньяху можно рассматривать с предвыборной точки зрения, в контексте борьбы за голоса выходцев из СССР, согласен Бенни Брискин. «Такой борьбы за русские голоса не было уже давно», — отмечает он. «Более того, на Украине новый президент, с еврейским происхождением, поэтому причин приехать на Украину именно сейчас было много», — добавляет он.