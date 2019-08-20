Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,09 66,34 EUR Нал. 74,33 73,53 USD Бирж. 66,75 -0,14 EUR Бирж. 73,96 -0,13 USD ЦБ. 66,78 +0,18 EUR ЦБ. 73,98 +0,03 EUR/USD 1,11 +0,00 BTC/USD Бирж. 10672,00 -43,00 IMOEX 2665,20 +0,65% RTSI 1257,72 +0,82% Brent 59,70 +0,61% DJIA 26135,79 +0,96% Nasdaq 8002,81 +1,35%
Зеленский втягивает Нетаньяху в историю
Лента новостей
На проспекте Сахарова вместо акций оппозиции пройдет концерт к Дню флага 13:49, Общество Полузащитник ЦСКА получил тяжелую травму в дерби со «Спартаком» 13:46, Спорт Илью Яшина арестовали в четвертый раз подряд 13:42, Общество Макрон по-русски написал о «глубоко европейской» России 13:37, Политика В МИДе назвали добровольной передачу данных с мониторинговых станций 13:36, Политика Стоимость криптовалюты Egretia упала на 70% за последний месяц 13:32, Крипто Сомнительный улов: как верно оценить стоимость рыбной отрасли 13:28, PRO «Роснефть» снизила нефтедобычу из-за ограничений со стороны «Транснефти» 13:25, Бизнес Дамаск заявил о продвижении сирийской армии к Хан-Шейхуну 13:23, Политика Российская легкоатлетка умерла после пробежки в Тамбовской области 13:22, Спорт МИД Китая в связи протестами в Москве заявил о вмешательстве Запада 13:20, Политика Вылетевший из Москвы в Париж рейс сел в Люксембурге из-за сигнала тревоги 13:17, Общество 7 самых востребованных домашних гаджетов на новый лад 13:05, РБК и Philips РФПИ заказал защиту своего офиса от прослушки 12:48, Бизнес «Енисей» подписал контракт с бывшим баскетболистом «Лейкерс» 12:47, Спорт Акции QIWI подорожали на 24% за один день. В чем причина? 12:42, Quote Хватит это терпеть: как разблокировать расчетный счет 12:38, PRO Братьям Магомедовым ужесточили обвинение 12:34, Общество Полиция проверит информацию о стрельбе в Октябрьском тоннеле в столице 12:33, Общество Места, которые приводят нервы в порядок: Бутан, Ришикеш, Исландия 12:29, «РБК Стиль», Visa и ВТБ 97% южнокорейских криптобирж оказались на грани банкротства 12:21, Крипто На Кубани два украинских моряка отравились метиловым спиртом 12:20, Общество «Тинькофф» отменил крупнейшую сделку на рынке офисной недвижимости Москвы 12:18, Бизнес Идеи для бизнеса: три мнения о Volvo S90 12:09, Авто Путин похвалил цвет лица Брижит Макрон 12:05, Политика Армена Джигарханяна выписали из больницы 12:03, Общество
Газета
Зеленский втягивает Нетаньяху в историю
Газета № 120 (3075) (2008) Политика,
0
Зеленский втягивает Нетаньяху в историю
Премьер-министр Израиля начал визит на Украину
В ходе визита Беньямина Нетаньяху на Украину Владимир Зеленский призвал его признать голод 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. Это будет непростое решение для израильского премьера, считают эксперты
Владимир Зеленский (слева) и Биньямин Нетаньяху (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Два дня за 20 лет

В Киеве в понедельник, 19 августа, прошли переговоры премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер отметил, что визит главы израильского правительства является важной вехой в двусторонних отношениях, так как Нетаньяху не был на Украине «аж 20 лет», с марта 1999 года. Переговоры займут два дня, во второй день Нетаньяху встретится с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

В ходе брифинга для журналистов в Мариинском дворце Зеленский отметил, что Израиль остается ключевым торговым партнером Украины в регионе Ближнего Востока, товарооборот двух стран превысил $1 млрд (трансляция брифинга велась в Facebook офиса президента), а также поблагодарил гостя за поддержку территориальной целостности Украины и непризнание аннексии Крыма. Зеленский отметил давние исторические связи двух стран. «Наши народы пережили все трагедии новейшей истории — голодомор и холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим <...> Я обратился к израильской стороне с призывом признать голодомор актом геноцида украинского народа», — заявил Зеленский. Он добавил, что в понедельник вместе с израильским премьером посетит мемориал Бабий Яр.

Тысячи евреев были там убиты нацистами и их коллаборантами, напомнил на брифинге Нетаньяху. Предложение Зеленского относительно голодомора, как на Украине называют голод в 1932–1933 годах, он не прокомментировал.

С такой же просьбой к Израилю обращался и прежний президент Украины Петр Порошенко. Голодомор признает геноцидом несколько стран. В ноябре 2018 года занимавший тогда пост председателя Верховной рады Андрей Парубий получил решение сената Польши о признании голодомора геноцидом, в сентябре того же года сенат конгресса США утвердил резолюцию с аналогичным решением.

Россия такую трактовку событий называет фальсификацией истории. Попытки представить голод в СССР в 1930-е годы как «истребление» отдельных групп населения лишены оснований и направлены на разжигание антироссийских настроений, указывал ранее российский МИД.

Вопрос признания голодомора геноцидом является непростым для Нетаньяху, отметил в разговоре с РБК руководитель отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис. Позиция России отличается от позиции Украины, а Нетаньяху очень ценит отношения с Москвой: «Думаю, что Нетаньяху найдет максимально мягкие дипломатические возможности избежать прямого ответа на этот вопрос и не продлевать дискуссию на эту тему».

Нетаньяху пояснил в своей речи, что это преступление коммунистического сталинского режима, а не русского народа в целом и не сегодняшней России, обратил внимание бывший советник израильского премьера Бенни Брискин. «Вряд ли будет какое-то официальное признание, скорее всего, ограничатся таким декларативным заявлением», — предполагает он.

Визит с предвыборным уклоном

В программе переговоров двух лидеров также актуальные вопросы сотрудничества в экономике, высоких технологиях и туризме. Одной из проблем, о которой на переговорах напомнил Зеленский, — проблема с въездом в Израиль для многих украинцев. Между двумя странами установлен безвизовый режим, однако украинским гражданам регулярно отказывают во въезде на границе. В 2018 году Израиль не впустил 7730 украинцев. Спикер МИД Екатерина Зеленко в феврале этого года говорила, что Киев может отменить безвизовый режим, если правительства стран-партнеров не желают бороться с практикой нелегального трудоустройства в своих государствах.

Зеленский, по словам Нетаньяху, в беседе с ним пообещал ратифицировать соглашение о выплате пенсий, которое было подписано еще в 2008 году, и попросил передать ему точную информацию по этому вопросу. Соглашение касается выплаты пенсий тем, кто репатриировался в Израиль после получения Украиной независимости. По данным «Радио Свобода», пенсий ждут около 8 тыс. человек (в 2016 году Нетаньяху договорился с Владимиром Путиным о выплате пенсий тем, кто репатриировался из России). Стороны также договорились об открытии экономических представительств в Киеве и Иерусалиме.

Визит Нетаньяху пришелся на время его очередной предвыборной кампании — 17 сентября в Израиле пройдут внеочередные парламентские выборы. Во время предыдущей кампании он посещал Россию и США, в этот раз — Украину и Индию, отмечает Times of Israel. Визит Нетаньяху можно рассматривать с предвыборной точки зрения, в контексте борьбы за голоса выходцев из СССР, согласен Бенни Брискин. «Такой борьбы за русские голоса не было уже давно», — отмечает он. «Более того, на Украине новый президент, с еврейским происхождением, поэтому причин приехать на Украину именно сейчас было много», — добавляет он.

Авторы: Полина Химшиашвили, Рузана Меретукова.
Теги: Украина , Израиль , Голодомор , геноцид
Материалы по теме
Более 20 американских штатов признали голодомор на Украине геноцидом Общество
Сенат США признал голодомор геноцидом украинского народа Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter