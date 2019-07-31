Арктическая пятилетка сжалась до года

Минтранс изменил график роста грузопотока Северного морского пути

Минтранс спрогнозировал удвоение грузооборота в Арктике всего за один 2024 год — до 80 млн т, хотя ранее ожидалось более равномерное заполнение маршрута. Этот прогноз не подтвержден планами компаний, предупреждает эксперт

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Минтранс подготовил прогноз развития Северного морского пути (СМП) в Арктике, который предполагает рост грузопотока почти вдвое, до 80 млн т, всего за один год — 2024-й. Это следует из паспорта СМП, представленного в материалах госкомиссии по Арктике под руководством вице-премьера Юрия Трутнева 25 июля. У РБК есть копия документа, ее подлинность подтвердили два федеральных чиновника.

Представитель Минтранса не стал комментировать этот прогноз.

Как Минтранс предлагает заполнить Северный морской путь

Согласно прогнозу Минтранса, грузооборот Северного морского пути, который по итогам 2018 года составил 17 млн т, в течение ближайших четырех лет будет расти незначительными темпами (до 26 млн т в 2019 году и до 32 млн т — в 2022-м), в 2023 году — сразу на 13 млн т, до 45 млн т, а в 2024 году ожидается резкий скачок — почти в два раза — до 80 млн т.

Увеличение грузооборота по этому маршруту до 80 млн т к 2024 году предусмотрено майским указом президента Владимира Путина, но ранее чиновники прогнозировали более плавный рост. Так, Минприроды утверждало, что по итогам 2019 года по СМП будет поставлено 30 млн т, в 2021-м — 37 млн т, в 2023-м — 58 млн т, в 2024-м — 82 млн т. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики также ожидает постепенный рост в 2019–2022 годах до 46 млн т, а затем его ускорение до 66 млн т в 2023-м и до 95 млн т — в 2024 году.

Согласно данным Минприроды, в основном загрузка Северного морского пути будет обеспечена за счет СПГ-заводов НОВАТЭКа на Ямале и Гыдане (до 47 млн т в год к 2024 году), добычи конденсата «Газпромом» и НОВАТЭКом, добычи нефти «Газпром нефтью» на Новопортовском месторождении (7 млн т) и «Нефтегазхолдингом» на Пайяхском месторождении (5 млн т), добычи угля «ВостокУглем» Дмитрия Босова (19 млн т в год) и «Северной звездой» Романа Троценко (4 млн т в год). Ведомство учитывает в своих прогнозах грузы обеспечения, а также перспективу загрузки железнодорожной магистрали Северный широтный ход до 8 млн т в год. В прогнозе Минтранса не указываются планы компаний — отправителей грузов.

Директор компании «Гекон» Михаил Григорьев, консультирующей Минприроды, назвал прогноз Минтранса не подтвержденным реальными проектами компаний, которые будут использовать этот маршрут. Резкий рост грузооборота на 35 млн т за один 2024 год эксперт считает неоправданным: «Это подгонка под объемы майского указа. Прогноз не подтвержден на основе реального анализа грузовой базы проекта». «Увеличение объемов перевозки по Севморпути связано с планомерным вводом проектов, связанных с производством сжиженного природного газа, добычей нефти и угля. В планах компаний не предусмотрен рост грузооборота по СМП за 2024 год вдвое», — пояснил РБК Григорьев.

Удастся ли загрузить маршрут в Арктике

Общую стоимость реализации проекта СМП Минтранс оценивает в 734,9 млрд руб., из них 273,6 млрд руб. будет выделено из бюджета. 152 млрд руб. пойдет на Северный широтный ход от Обской губы до Коротчаево, а на строительство СПГ-терминала «Утренний» в Сабетте для второго завода НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» мощностью 19,8 млн т (первый СПГ-завод «Ямал СПГ» был достроен в декабре 2018 года) предусмотрено 112,25 млрд руб. (81,9 млрд руб. из бюджета, 30,35 млрд руб. — от частных инвесторов).

В материалах ведомства также указаны строительство бухты «Север» на Таймыре для отгрузки нефти с месторождений Пайяхской группы «Нефтегазхолдинга» за 33 млрд руб. за счет компании и строительство порта Диксон для «ВостокУгля» за 18 млрд руб. также на частные деньги. Кроме того, предусмотрена реконструкция 15 аэропортов арктической зоны от Мурманска до Соловков общей стоимостью 36,9 млрд руб., следует из письма первого заместителя министра транспорта Иннокентия Алафинова в Минвостокразвития от 8 мая (у РБК есть копия).

В марте представитель НОВАТЭКа сообщал РБК, что к 2024 году грузооборот компании по СМП составит 46,7 млн т. «Компания реализует свои проекты в соответствии с ранее заявленными планами, в том числе в части обеспечения грузооборота по СМП», — сказал он РБК в понедельник, 29 июля.

Однако ранее кураторы развития СМП, включая Минприроды и «Росатом», предупреждали о риске недозагрузки маршрута. Основные их опасения касались добычи таймырского угля «ВостокУглем» Дмитрия Босова и разработки Пайяхского месторождения «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова.

Проект по добыче 19 млн т угля к 2024 году на Таймыре, предложенный «ВостокУглем», может сдвинуться на год позже, сказал РБК заместитель гендиректора «Росатома» Вячеслав Рукша. Кроме того, ни у «ВостокУгля», ни у «Северной звезды» нет флота ледового класса для вывоза угля в зимний период, добавил он. Топ-менеджер также сомневается в большом объеме нефтяных грузов в Арктике без налоговых льгот.

Источник РБК в одной из крупных нефтяных компаний, которая собирается работать в Арктике и возить грузы по Севморпути, также предупреждает, что план по увеличению грузооборота до 80 млн т в год не удастся выполнить при отсутствии господдержки нефтедобывающих проектов в арктической зоне.